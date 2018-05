De 10 bedste D-SLR lige nu

I årtier har D-SLR (digitalt SLR) været førstevalget for alle, der ønsker at gå skridtet videre med deres fotografering. Hvad enten du er begynder eller prof giver et D-SLR dig tre afgørende ingredienser: manuel betjening, fremragende billedkvalitet og udskiftelige objektiver.

Spejlløse kameraer er selvfølgelig også en mulighed. De er mindre (i de fleste tilfælde), mekanisk enklere, og som D-SLR har de udskiftelige objektiver. Hvis du ønsker at vide mere om, hvordan de er i sammenligning, så læs denne artikel: Spejlløse kameraer vs D-SLR: 10 afgørende forskelle. Eller hvis du ønsker at vide mere om forskellige slags kameraer generelt, så læs vores trin-for-trin guide: Hvilket kamera skal jeg købe?

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Et D-SLR er stadig den billigste måde at få et kamera med udskiftelige objektiver og viewfinder (spejlløse begynder-kameraer har ikke viewfinder), og i den anden ende af spektret foretrækker næsten alle professionelle sports-, presse- og naturfotografer et full-frame D-SLR frem for alle andre kameratyper.

Men når det er sagt, så findes der faktisk nogle spejlløse kameraer på markedet såsom Fujifilm X-T2, Panasonic Lumix G9 og Sony Alpha A7R III , der har overtaget D-SLR kameraets plads i de professionelles udstyrstasker

Mellem begynderkameraet og full-frame D-SLR kameraet findes der en lang række af modeller tilpasset forskellige brugere, forskellige niveauer i erfaring og forskellige prisklasser. Her har du vores valg af de bedste D-SLR kameraer på markedet lige nu:

1. Nikon D850

Høj opløsning kombineret med høj hastighed

Sensor: Full-frame CMOS | Megapixels: 45.4MP | Autofokus: 153-point AF, 99 cross-type | Screen type: 3.2-inch kipbar touchscreen, 2,359,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 7fps | Video: 4K | Brugerniveau: Expert

Stunning image quality

Excellent performance

Slow Live View AF speed

SnapBridge connectivity

Hvis du er på udkig efter det ultimative D-SLR på markedet lige nu, så er Nikon D850 svaret. Dette full-frame monster af et kamera ligger måske nok i den dyre ende, men for pengene får du et fremragende kamera, som ikke vil skuffe dig. Den store 45.4MP sensor giver billeder med forbløffende detaljer og flot dæmpning af digital støj selv ved høje ISO optagelser, samtidig med at det særdeles sofistikerede 153-point AF-system er lånt fra Nikons flagskib D5. Læg dertil 7fps burst shooing og en lang række avancerede funktioner svøbt i en holdbar magnesium krop, og du har et kamera, som er tæt ved at være det bedste til et hvilket som helst motiv, du gerne vil fotografere. Et fortrinligt stykke værktøj.

Læs vores dybtgående Nikon D850 anmeldelse

Se denne hands-on video nedenfor

2. Canon EOS 5D Mark IV

Et af de mest komplette D-SLR, vi har set

Sensor: Full-frame CMOS | Megapixels: 30.4MP | Autofokus: 61-point AF, 41 cross-type | Screen type: 3.2-inch touchscreen, 1,620,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 7fps | Video: 4K | Brugerniveau: Ekspert

Fremragende ydeevne

Avanceret AF system

Dyrt sammenlignet med konkurrenterne

Begrænsede 4K video muligheder

Canon's EOS 5D serie har en stor betydning - det originale EOS 5D bragte full-frame fotografering ud til masserne, Mark II slap fuld HD videooptagelse løs for første gang på et D-SLR, samtidig med at Mark III blev en fast favorit blandt fotografer. EOS 5D Mark IV finjusterer og forbedrer næsten alt, hvad der er gået forud for det med en 30.4MP sensor og et avanceret 61-point AF system. Et fremragende D-SLR, der indtil for nylig var vores førstevalg, men med introduktionen af D850 er det gledet ned på andenpladsen

Læs vores dybtgående Canon EOS 5D Mark IV anmeldelse

3. Nikon D500

Nikon's baby D5 er perfekt til action fotografer

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 20.9MP | Autofokus: 153-point AF, 99 cross-type | Screen type: 3.2-inch kipbart touchscreen, 2,359,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 10fps | Video: 4K | Brugerniveau: Ekspert

Fortrinligt 153-point AF system

Robust metalhus

Relativ lavt megapixel antal

Video stadig begrænset

Nikon har taget dets D-SLR flagskib, D5, og de fleste af dets avancerede funktioner og komprimeret det alt sammen ind i et mindre, men stadig meget robust hus. Full-frame sensoren er udskiftet med en 20.9MP APS-C chip, der gør det muligt for D500 at optage så hurtigt som 10fps og levere en meget høj ISO ydeevne. En brilliant all-rounder med et fortrinligt 153-point AF system, der betyder, at det er fremragende til "fast action" som sport og naturfotografering, men stadig har, hvad der skal til for at fotografere landskaber og portrætter. Hvis prisen er lidt for høj, så tag et kig på D7500. Det kommer efter D500 og har arvet meget af dets tech, inklusiv 20.9MP sensoren.

Læs vores dybtgående Nikon D500 anmeldelse

4. Nikon D7500

Nikon's DSLR til fotoentusiaster er en fortrinlig all-rounder

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 20.9MP | Autofokus: 51-point AF, 15 cross-type | Screen type: 3.2-inch kipbar touchscreen, 922,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 8fps | Movies: 4K | Brugerniveau: semi-prof

Excellent 20.9MP sensor

Kraftfuldt 51-point AF system

Kun et SD card slot

Live view fokusering langsom

Nikon D7500 er billigere end D500, og selv om det ikke helt byder på specifikationer som et professionelt kamera, er det udstyret med den samme excellente 20.9MP sensor, tilmed i et endnu mere kompakt og billigere hus. Dette nye kamera har ganske vist ikke fået det samme 153-point AF system som i D500, men det forbedrede 51-point system i D7500 overskygger mange af dets konkurrenters, mens 4K videooptagelse, et kipbart touchscreen display og 8fps burst shooting er andre af dets stærke sider. D7500 må nødvendigvis være en fristende mulighed for både nye og eksisterende brugere. Ellers tag et kig på D7200 - det er måske nok overgået af D7500, men det er stadig et af markedets bedste D-SLR kameraer for fotoentusiaster.

Læs vores dybtgående Nikon D7500 anmeldelse

Watch our video review of the Nikon D7500 below

5. Canon EOS 7D Mark II

Så hurtigt som et DSLR, men i et prisleje til amatører

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 20.2MP | Autofokus: 65-point AF, 65 cross-type | Screen type: 3.0-inch, 1,040,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 10fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Ekspert

Solidt bygget

Hybrid AF og 10fps optagelse

Dyrt for et APS-C kamera

Det billigere EOS 760D har flere pixels

Ligesom D500 har EOS 7D Mark II lånt mange af sine funktioner af sin storebror, EOS-1D X (som nu er blevet erstattet af EOS-1D X Mark II). Det tilfører amatørmarkedet 10fps optagelse og et professionelt autofokuseringssystem. Nu kan du fotografere action og sport som de professionelle, men til en pris, der er overkommelig for fotoentusiaster. EOS 7D Mark II er ikke bare et super hurtigt specialistkamera, men et fantastisk all-round kamera. Det har et robust hus og en betjening, der er beskyttet mod vind og vejr, det har en knaldgod sensor med et avanceret dual-pixel hybrid autofokuseringssystem, og så er det også et kraftfuldt videokamera.

Læs vores dybtgående Canon EOS 7D Mark II anmeldelse

6. Nikon D750

Et alsidigt full-frame DSLR med høj ydeevne og til en god pris

Sensor: Full-frame CMOS | Megapixels: 24.3MP | Autofokus: 51-point AF, 15 cross-type | Screen type: 3.2-inch kipbar, 1,229,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 6.5fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Semi-prof

God 24MP full frame sensor

Kipbar skærm, handy til video

Nikon D610 er stadig billigere

Et af de ældre D-SLR fra Nikon

Hvis synes godt om Nikon's D850 øverst på listen, men ikke har lyst til at spendere helt så meget, så behøver du ikke kigge længere end til dette 24MP full-frame D750. Det er ikke udstyret med den samme fantastiske 45.4MP sensor som i D850, men dets 24MP alternativ giver stadig resultater helt i top, især ved høj ISO-indstillinger. D750 har også en flot 6.5fps kontinuerlig optagelseshastighed, en handy kipbar skærm og sælges til en temmelig attraktiv pris.

Læs vores dybtgående Nikon D750 anmeldelse

7. Nikon D3400

D3400 er simpelt men super

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24.2MP | Autofokus: 11-point AF, 1 cross-type | Screen type: 3.0-inch, 921,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 5fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Begynder

Fantastisk 24MP sensor

Får meget for pengene

Basal ekstern betjening

Måske for lille i nogle hænder

D3400 befinder sig i den modsatte ende af prisspektret end nogle af listens full-frame D-SLR kameraer. D3400 er rigtig billigt, har en af de skarpeste APS-C sensorer, der findes, og et fikst objektivt, der bevæger sig ud og ind ved zooming. Det er et bevis på, at man ikke behøver at betale en formue for at få et godt kamera, og vi vil sige, at dets blotte "value for money" gør det lige så imponerende som langt mere avancerede ( og langt dyrere) alternativer. Det har en rigtig god 24MP sensor, og selv om betjeningen er gjort enkel af hensyn til nybegyndere, matcher det lille D3400 i de rette hænder kameraer, der koster langt mere. Et rigtig godt kamera til nybegynderen.

Læs vores dybtgående Nikon D3400 anmeldelse

8. Canon EOS Rebel T7i / Canon EOS 800D

Uimodståelig kombination af super ergonomi og superb sensor

Sensor: APS-C CMOS | Megapixels: 24.2MP | Autofokus: 45-point AF, 45 cross-type | Screen type: 3-inch kipbar touchscreen, 1,040,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 6fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Begynder/Fotoentusiast

Imponerende funktionalitet

Let at bruge

Ikke 4K video

Finish plastikagtig

Det koster lidt mere end Nikon D3400, men har en del mere at byde på, hvad funktionalitet angår. Canon EOS Rebel T7i (kendt som EOS 800D uden for USA) er et rigtig godt begynder D-SLR. Den nye sensor er imponerende ligesom dets 45-point autofokuseringssystem understøttet af et excellent live view AF, samtidig med at dets nydesignede grafiske interface helt sikkert vil gøre dette kamera endnu mere attraktivt for nye brugere. Fraværet af 4K video og kvaliteten af de udvendige materialer skuffer, men ser man bort fra det, er EOS Rebel T7i / EOS 800D helt sikkert et godt bud, hvis du er på udkig efter et kamera, der er alsidigt og let at bruge, som dit første D-SLR.

Læs vores dybtgående Canon EOS Rebel T7i / EOS 800D anmeldelse

9. Nikon D810

Skyhøj opløsning i solid konstruktion til en god pris

Sensor: Full-frame CMOS | Megapixels: 36.3MP | Autofokus: 51-point AF, 15 cross-type | Screen type: 3.2-inch, 1,229,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 5fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Ekspert

Sidder godt i hånden og billedkvalitet

God pris for et professionelt kamera

Overgås i opløsning af 5DS

Beskeden kontinuerlig optagehastighed

Selv om det nu overskygges af D850, er D810 stadig et godt køb. Det er bygget som en kampvogn, det føles rigtig godt i hånden og koster ikke alverden, i det mindste ikke når man sammenligner med dets konkurrenter. Selv om dets 36.3MP opløsning er blevet overgået af Canon EOS 5DS og Sony Alpha A7R II, leverer det stadig fremragende resultater med en masse detaljer. Hvis du godt kan lide at fotografere sport, action og dyreliv, er den beskedne 5fps burst optagelse nok lidt af en begrænsning, men ellers er D810 stadig et rigtigt godt D-SLR, som giver mere for pengene end nogensinde før.

Læs vores dybtgående Nikon D810 anmeldelse

10. Pentax K-1

Pentax's første full-frame DSLR har meget at byde på

Sensor: Full-frame CMOS | Megapixels: 36MP | Autofockus: 33-point AF, 25 cross-type | Screen type: 3.2-inch kipbar, 1,037,000 pixels | Maksimal kontinuerlig optagehastighed: 4.4fps | Video: 1080p | Brugerniveau: Entusiast/ekspert

Imponerende funktionalitet

Konkurrencedygtig pris

Langsomt AF system

Forældet menu system

Med K-1 får man et robust kamera og en full-frame sensor til en relativt overkommelig pris. Det er ikke billigt, men dog favorabelt, hvis man sammenligner med Nikon D810, Canon EOS 5D Mark III og Sony Alpha 7R II. Pentax's Pixel Shift teknologi er smart, og det er alle tiders, at firmaet har været i stand til at producere en indstilling, der kan bruges, når kameraet er håndholdt, selv om virkningen er beskeden. Det er ikke så meget af en all-rounder som 5D Mk III, men det er et fortrinligt kamera til landskab, still life og portrætter eller en hvilken som helst genre, der ikke kræver hurtig autofokusering. og som nyder godt af et højt megapixel antal for at yde høj opløsningen af detaljer.

Læs vores dybtgående Pentax K-1anmeldelse