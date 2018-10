«Days Gone» utsatt til april 2019 for «ytterligere finpuss»

Sony har annonsert at det kommende zombieoverlevelsesspillet «Days Gone» har blitt utsatt til april i 2019.

«Days Gone» hadde opprinnelig utgivelsesdato den 22. februar, 2019 (samme dag som «Crackdown 3» og «Anthem»). I et ferskt blogginnlegg avslører imidlertid Sony at de har utsatt utgivelsen fra et «overfylt tidsvindu i februar», til 26. april, 2019, angivelig for å få tid til «ytterligere finpuss».

Sony bekreftet at «Days Gone» var på vei under E3-messen nå i 2018. Spillet foregår i en postapokalyptisk verden tatt over av zombier der man spiller en slags loffer på motorsykkel, som naturlig nok prøver å overleve i en verden som praktisk talt har gått under. Strabasene man har å stri med inkluderer uforutsigbart vær, andre mennesker som angriper en, infiserte villdyr og ambulerende «freakers» (hvilket er det spillet kaller zombier).

Det å konkurrere med et såpass høyprofilert spill som «Anthem» er selvfølgelig en hard nøtt å knekke, så det ser ut til at Sony har bestemt seg for å omgå hele problematikken via å loffe rundt på egen hånd frem til april.