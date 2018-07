Data-eksplosion på Roskilde Festival 2018

Roskilde Festival leverede i år et historisk højt dataforbrug. Mobilerne var rødglødende under festivalen, dels på grund af VM, og dels, fordi de største øjeblikke blev uploadet til de sociale medier som aldrig før. Teleselskabet 3 oplyser, at deres kunder brugte 80,1 TB data fra festivalens optakt den 30. juni til festivalens afslutning i går, søndag.

Det er det højeste dataforbrug på Roskilde festival nogensinde – og hele 55 procent højere end sidste år.

Alene torsdag den 5. juli brugte 3’s kunder 12,6 TB data. Det er 50 procent mere data i forhold til samme dag sidste år. Det er rekord for dataforbrug på en dag på Roskilde Festival. Den travleste time var efter Eminem-koncerten, hvor der mellem klokken 00.00 og 01.00 blev sendt og modtaget 774 GB data.

”Vi forventer efterhånden, at forbruget tager et massivt nøk op ad hvert år, men i år oversteg det forventningerne. Derfor kræver det også, at vi hvert år optimerer vores netværk. I år afprøvede vi eksempelvis et nyt teknisk set-up,” fortæller Stefan Ring Støhrmann, der er 3’s netværksansvarlige på Roskilde Festival.

”Teknologien optimerer og maksimer ganske enkelt det eksisterende netværk, så brugeroplevelsen bliver endnu mere stabil og hurtig. Og det er lige præcis dét, vores opgave er – at skabe de bedste rammer for vores kunder. Vi er i gang med at se på, hvordan samme set-up kan rulles ud i andre hotspots samt events som Distortion, hvor kapaciteten bliver tungt belastet, ” siger han.

SMS'er hitter stadig

Mens tallene viser, at dataforbruget nærmest eksploderede, så var sms’en også stadig en populær kommunikationsform på Roskilde Festival. Hele 2.107.570 sms’er blev sendt af sted i løbet af festivalugen, og den travleste time var mellem klokken 19.00 og 20.00 torsdag, hvor der fløj 27.100. sms’er igennem luften.

”At sms’er bliver brugt i så høj grad på festivaler kan hænge sammen med, at det er et af de kommunikationsmidler, vi stoler mest på. Sms’er er enkle, og alle mobiler understøtter det. Det kræver ikke en app, og det kræver ikke, at du er online, som eksempelvis Messenger og WhatsApp gør,” mener Stefan Ring Støhrmann.

Det bakkes op af en undersøgelse, som analysebureauet Userneeds har foretaget for teleselskabet 3. Her svarer 64 procent af festivalgængerne, at de benytter sig mest af sms, når der skal kommunikeres på festivaler. 34 procent bruger Facebook Messenger, 29 procent bruger opkald, mens 13 procent kommunikerer via Snapchat.

Foto: Pixabay