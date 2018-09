Dårligere batteritid i iPhone XS og XS Max enn i ledende Androidtelefoner

Flere batteritidtester har blitt utført på Apple iPhone XS og iPhone XS Max, og disse har også funnet ut at Apple-flaggskipene ikke klarer å holde følge med noen av de ledende Android-telefonene.

Tom's Guide kjørte ni smarttelefoner gjennom den samme testen, hvilket innebar at telefonene konstant brukte internett på 4G samtidig som de hadde skjermene stilt inn på 150 nits. iPhone XS klarte brasene i 9 timer og 41 minutter, mens iPhone XS Max holdt ut noe lenger, i 10 timer og 38 minutter.

Androidtelefonene som klarte å klå Apples telefoner inkluderte OnePlus 6 (11 t, 22 min), Samsung Galaxy Note 9 (11 t, 26 min), Google Pixel 2 XL (12 t, 26 min) og Huawei P20 Pro med sine imponerende 14 timer og 13 minutter.

Mer bevis for å underbygge TechRadars konklusjon

Dette rimer med hva vi i TechRadar fant ut da vi testet iPhone XS og XS Max. Batteritiden er ikke av den aller beste, men den er solid nok for de fleste.

«iPhone XS Max varer en dag på en enkelt lading, ved moderat til høy bruk.» sa Gareth Beavis og Hassan Zouhar. «Dette er ikke en telefon som vil holde det gående i halvannen til to dager ved moderat bruk, på dager der vi brukte den mindre så hadde vi så mye som 30 prosent igjen ved leggetid.»

Når det gjaldt iPhone XS sa Gareth Beavis og John F. Kristiansen «Det vi har sett hittil gjør oss relativt sikre på at iPhone XS er en av Apples beste produkter hva gjelder batteritid, men den kommer allikevel ikke til å konkurrere i toppsjiktet.»

Ikke utpreget dårlig, bare under snittet

iPhone XS gjorde det ikke utpreget dårlig i Tom's Guide-testen, der den endte opp bare syv minutter bak gjennomsnittet for kategorien, som var på 9 timer og 48 minutter. Samtidig varte iPhone XS Max 50 minutter lengre enn gjennomsnittet.

Det er også interessant å sammenligne dette til fjorårets iPhone X, som hadde en batteritid på 10 timer og 49 minutter i samme test. iPhone 8 Plus kunne surfe på nettet enda lengre, i hele 11 timer og 16 minutter.

For ikke så lenge siden ble iPhone XS og iPhone XS Max åpnet opp, hvilket avslørte et enkelt nytt L-formet batteri på 2659 mAh i minstemann, mens storebror inneholdt to batteri på tilsammen 3179 mAh. Disse er ikke like store som batteriet i for eksempel Galaxy Note 9, som måler 4000 mAh (og holdt ut i 11 timer og 26 minutter).

Det skal sies at dette kun er én enkelt, og veldig spesifikk, test. Ulike telefoner kan ha forskjellig ytelse i forskjellige tester. Testen som ble brukt her er likevel noenlunde fair og lik mellom telefonene, særlig om man skal sammenligne iOS og Android-enheter for å få en omtrentlig idé om hvor lenge de holder når man driver med det de fleste av oss gjør mye av: surre rundt på internett.