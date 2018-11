Danskerne gik kolde efter vild start på Black Friday

Som du kunne læse her på TechRadar tidligere, så var danskerne hurtigt ude af løbeblokken, da Black Friday åbnede, og i løbet af de første ti timer var der en stigning i indkøbene på 63 procent i forhold til sidste år.

Nu har DIBS, der holder øje med kortbetalingerne på nettet, fået analyseret hele fredagen, og det viser sig, at danskerne gik helt kolde op ad dagen. Kl. 18 var stigningen faldet til 4 procent over 2017-niveau, og alt i alt er det blevet til et fald på ni procent af det totale antal online transaktioner i forhold til sidste år.

– Vi så en nærmest eksplosiv udvikling i nethandlen i de tidlige timer, men trods det nåede vi ikke op på 2017-niveauet, der også var et vildt rekordår. Vores tidlige tal for Cyber Monday viser samme trend, nemlig en stigning i natte-shopping efterfulgt af et fald, når folk tager på arbejde, siger Henriette Høyer, salgsdirektør i DIBS i en pressemeddelelse.

Kommet for at blive

Selv om den forventede rekord udeblev, så er Black Friday stadigvæk en af de største handelsdage herhjemme. Det samlede antal transaktioner endte med at være 96 procent højere end en gennemsnitlig fredag i 2018.

– Der er ingen tvivl om, at Black Friday i Danmark er kommet for at blive. Vi kan se, at mange forhandlere allerede kører tilbud i ugen op til Black Friday og i flere tilfælde fortsætter udsalget hen over weekenden og på Cyber Monday. Derfor bør webshop-ejerne indstille sig på, at salget ligger mere jævnt fordelt, og for eksempel lægge flere annoncekroner i nattetimerne, siger Henriette Høyer.