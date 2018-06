Danskerne gik data-amok under VM

Danskernes mobiler og tablets var rødglødende under Danmarks første tre kampe ved VM i Rusland. Mobilabonnement.dk har undersøgt, hvor meget mere mobildata, der blev brugt under de tre kampe sammenlignet med dage uden det danske landshold i aktion på banen i Rusland. Konklusionen er, at danske fodboldfans fulgte tæt med - også selvom det ikke foregik hjemme fra stuen og kampene derfor skulle streames via mobilnettet.

Telia oplyser til Mobilabonnement.dk, at datatrafikken på Telias netværk steg med 17 procent i forhold til andre dage, da Danmark spillede den første kamp mod Peru den 16. juni. Det var en aftenkamp, så mange behøvede ikke at streame den, men kunne se den på gammeldags tv. Derimod var der ekstra gang i Telias netværk under Danmarks efterfølgende kampe mod Australien og Frankrig. Her steg datatrafikken på netværket med henholdsvis 80 og 69 procent i forhold til andre dage.

Eksplosiv stigning

De høje tal overrasker imidlertid ikke Telias privatkundedirektør.

”VM i fodbold er en kæmpe begivenhed, som samler rigtig mange danskere om skærmene. Vi ved af erfaring, at der er voldsom gang i dataforbruget under store nationale sportsbegivenheder, og derfor har vi også givet alle vores kunder fri data på de dage, hvor Danmark spiller, så de kan følge landsholdet uden bekymringer. Og data bliver der virkelig brugt løs af. Dataforbruget på Telias netværk er steget med i gennemsnit 52 procent, når Danmark spiller, i forhold til vores kunders normale forbrug i samme tidsrum,” fortæller Gustav Berghog til Mobilabonnement.dk

Hos TDC Group, der består af mobilselskaberne Yousee, Fullrate og Telmore, steg datatrafikken også eksplosivt under Danmarks tre indledende kampe. Man registrerede en stigning i dataforbruget på 16 procent i de to timer, danskerne var på banen mod Peru, i forhold til samme tidsrum ugen før. Der blev brugt 63 procent mere data under kampen mod Australien og 41 procent mere under kampen mod Frankrig.

Et kvalificeret gæt vil nok lyde på, at der igen bliver fyret godt op under dataforbruget, når Danmark spiller ottendedelsfinale mod Kroatien på søndag kl. 20.00.

