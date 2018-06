Dansk premiere på National Geographic+

Nu lanceres on demand-tjenesten National Geographic+ for første gang i Danmark. Det sker takket være en ny aftale mellem FOX Networks Group (FNG) i Norden og YouSee. National Geographic+ bliver en del af YouSees Bland Selv-løsning og lanceres i dag, onsdag.

”Vi er meget stolte af lanceringen af National Geographic+ hos YouSee. Det styrker vores i forvejen tætte samarbejde. Gennem distribution af National Geographic+ kan vi nu tilbyde vores unikke dokumentarserier og film for et endnu større publikum på tværs af alle platforme”, siger Hans van Rijn, VD, FNG Nordics.

National Geographic+ er den seneste produktlancering fra Fox Networks Group (FNG) Europa og Afrika, og tjenesten giver seerne eksklusiv adgang til National Geographics store katalog af titler.

”Vores medievaner ændrer sig, og vi skelner ikke længere mellem flow-tv og streamet indhold. Vi kan se, at mange af vores kunder allerede har valgt alle tre tv-kanaler fra National Geographic, og derfor er vi begejstrede for at kunne tilbyde både dem og andre interesserede streamingtjenesten National Geographic+, hvor de får langt mere indhold, end hvis de kun havde tv-kanalerne. Det gør det bl.a. muligt for dem at se dokumentarprogrammer om vores historie, natur og univers udvalgt efter temaer – ikke sendetidspunkt. Det tror jeg, mange kunder vil sætte stor pris på,” siger Jacob Mortensen, tv-direktør i YouSee.

Grafik: National Geographic+/pressebillede