Coop sætter turbo på online-supermarked

Bestil inden kl. 12.00 og få leveret varerne kl. 15.00 – samme dag. Det er Coop.dk MADs nye tilbud til i første omgang københavnerne.

”Vi skal være hele Danmarks online-supermarked og for at blive det, skal vi konstant udvikle konceptet – herunder også leveringsintervallerne,” siger Morten Viktor, direktør hos Coop.dk MAD.

For at kunne give samme leveringstilbud til resten af landet planlægger Coop-koncernen, der driver Irma, Fakta, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen og Kvickly, fra efteråret at kæde alle 1200 butikker sammen med online-butikken; Coop.dk MAD.

”Vores store konkurrencefordel er, at vi har et fantastisk netværk af fysiske butikker med et udvalg, der spænder fra discount til gourmet. Ved i højere grad at kæde de fysiske butikker sammen med online-butikken kan vi med – næsten – et slag blive landsdækkende med et koncept, hvor leveringen samme dag, også er tænkt ind,” forklarer Morten Viktor.

Bor man for eksempel i en mindre dansk by, vil man på Coop.dk Mad fra efteråret kunne få tilbudt det samme sortiment, der er i den eller de lokale Coop-butikker. Her vil varerne så blive pakket og gjort klar til afhentning i butikken eller levering.

Foto: Henrik Frydkjær/Coop