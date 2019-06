De beste en goedkoopste camera van 2019: 12 budget camera’s voor alle mogelijkheden

Wil je de beste camera vinden die jij nodig hebt, zonder dat je er een fortuin aan kwijt bent? Dan heb je geluk!

Dankzij de intense concurrentie, technologische vooruitgang en fabrikanten die oude modellen vervangen door nieuwe producten, kun je een briljante compact- of systeemcamera of zelfs een digitale spiegelreflex vinden, voor minder geld dan je misschien zou denken.

Nieuwe camera’s verschillen niet zoveel van de vorige modellen. Als je een beetje onderzoek doet, kun je misschien wel dezelfde beeldkwaliteit, prestatie en functionaliteit vinden in een wat ouder, maar goedkoper model. Beter nog, laat het onderzoek aan ons over en zie wat wij je aanraden. Wij testen alle opties en meer.

We hebben een selectie gemaakt van de beste budgetcamera’s, dus of je nu op zoek bent naar iets wat makkelijk in je zak past, waarmee je betere foto’s kunt maken dan met je smartphone, of een camera waar je iets creatiever mee kunt zijn. Je vindt ze allemaal hier.

Als je wat meer hulp nodig hebt bij het uitzoeken van de camera die jij nodig hebt, lees dan dit artikel: Welke camera moet ik kopen? En als je wat meer wilt uitgeven, check dan onze andere camera koophandleidingen, helemaal onderaan deze pagina.

Dit zijn de beste camera’s van nu voor een zeer aantrekkelijke prijs.

Beste goedkope camera's in 2019

1. Sony Cyber-shot RX100 III

Sony’s pocket premium compact is nu een paar jaar oud, maar hij kan nog steeds tegen een stootje

Type: Compact | Sensor: 1-inch, 20.2MP | Lens: 24-70mm f/1.8-2.8 | Scherm: 3-inch tilt-angle, 1,229K dots | Optische zoeker: EVF | Continu fotograferen: 10fps | Filmen: 4K | Gebruikersniveau: Beginner/gemiddeld

Grote en geschikte sensor

Hoogwaardige afwerking

geen touchscreen

Verouderd

Het is de meest recente camera in de RX100 lijn van Sony, de RX100 VI, is een van onze favoriete compacte camera’s van dit moment. Al is er niet te ontkomen aan het feit dat het een dure optie is. Het goede nieuws is dat modellen van de vorige generatie nog steeds verkrijgbaar zijn, voor een meer aantrekkelijke prijs. Ergens tussenin zit de RX100 III, die je misschien niet de nieuwste functies kan bieden maar het is nog steeds een geweldige camera en dat voor een koopje. De grote 1.0-inch sensor levert uitstekende detailniveaus, met het brede en snelle bereik van de zoom lens. Dit maakt de camera een veelzijdig reismaatje. Ook is er een ingebouwde pop-up optische zoeker en een scherm dat je kunt kantelen. Denk ook aan de slanke, luxe afwerking. Dat bij elkaar opgeteld kom je tot een geweldige compacte camera voor een prima prijs.

Lees ook onze Sony Cyber-shot RX100 III review

2. Panasonic Lumix FZ300 / FZ330

Het f/2.8 diafragma en de 4K video maken deze camera een goede aankoop

Type: Bridge camera | Sensor: 1/2.3-inch, 12.1MP | Lens: 25-600mm, f/2.8 | Scherm: 3-inch kantelbaar touchscreen, 1.04m dots | Optische zoeker: Ja, EVF | Continu fotograferen: 10fps | Filmen: 4K | Gebruikersniveau: Beginner

f/2.8 max diafragma

Hoge kwaliteit EVF

1/2.3-inch sensor

Geen multifunctionele ring

De Lumix FZ300 (ook wel bekend als de Lumix FZ330) die in 2015 werd uitgebracht gaat dus al een tijdje mee, maar dat maakt het een nog een betere, waardevolle optie, aangezien hij flink in prijs is verlaagd sinds de introductie. De 25-600mm zoom biedt genoeg bereik, wat betekent dat je het beeld helemaal kunt opvullen met het onderwerp dat je wilt fotograferen, ongeacht hoe ver het is. Deze zoom is vrij normaal voor een bridge camera, maar wat echt indrukwekkend is, is het constante diafragma van f/2.8 maximum. Dat komt heel goed van pas als je fotografeert aan het langere einde van de zoomlens, en het helpt om te focussen op je onderwerp. Er is ook een waterbestendig huls, een kantelbaar touchscreen en een elektronische optische zoeker in hoge resolutie. En niet te vergeten, een wifi verbinding en een degelijk stabilisatie systeem. Een fantastische aankoop voor de beginnende of enthousiaste fotograaf.

Lees ook onze Panasonic Lumix FZ300 / FZ330 review

3. Nikon D3500

De beste digitale spiegelreflexcamera om mee te beginnen

Type: DSLR | Sensor: APS-C CMOS, 24.2MP | Lenshouder: Nikon F | Scherm: 3-inch, 921,000K dots | Optische zoeker: Ja | Continu fotograferen: 5fps | Movies: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

Goeie batterij

Enorme keus aan lenzen

Geen 4K video

Scherm is niet aanraakgevoelig

Nikon's D3400 was een enorm populair en succesvolle spiegelreflexcamera en hij bleef aantrekkelijk toen de D3500 werd geïntroduceerd. De Nikon D3400 bood namelijk hetzelfde aan voor minder geld. En nu is de prijs van de D3500 zo hard gezakt, dat het de beste koop is. Een aantal belangrijke veranderingen ten opzichte van de oudere D3400, zijn een nieuw ontwikkelde APS-C sensor (nog steeds met 24MP) en een betere batterij van 1.550 foto's per lading, de D3400 maakt 1200 shots per lading. Ook krijg je een betere grip en het ontwerp van de body is aangepast, hij is wat lichter geworden. De D3400 is nog steeds verkrijgbaar en blijft een uitstekende eerste koop, maar dit nieuwere model heeft toch een lichte voorsprong.

Lees ook onze Nikon D3500 review

4. Panasonic Lumix ZS50 / Lumix TZ70

Een geweldige compactcamera in alle aspecten met een groot zoombereik

Type: Compact | Sensor: 1/2.3-inch, 12.1MP | Lens: 24-720mm, f/3.3-6.4 | Monitor: 3-inch, 1,040K dots | Optische zoeker: EVF | Continu fotograferen: 10fps | Filmen: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner/gemiddeld

30x zoombereik

Wifi en NFC

Geen touchscreen

beperkte raw modus

De Panasonic's Lumix ZS / TZ-reeks van compactcamera's heeft lange tijd de markt op het gebied van compacte reiscamera's gedomineerd. En dat is nog steeds zo met de ZS50, ook wel bekend als de TZ70. Hij wordt dan misschien overschaduwd door zijn broers die over een grotere sensor beschikken (de ZS100 / TZ100 en ZS200 / TZ200), de ZS50 / TZ70 heeft het voordeel van de enorme 30x zoom die verwerkt is in een body ter grootte van een broekzak. Er is zelfs plek voor een elektronische optische zoeker, ideaal als het licht het moeilijk maakt om de foto's te beoordelen op het scherm aan de achterkant. Je kunt de camera gebruiken als point-and-shoot, terwijl je hem in de automatische modus houdt zodat de camera zelf de instellingen bepaalt. Of je kunt hoogwaardige fotograferen in RAW en zelf beslissen over het diafragma en de sluitersnelheid.

Lees ook onze Panasonic Lumix ZS50 / TZ70 review

5. Canon EOS Rebel SL2 / EOS 200D

Niet een van de goedkoopste EOS-camera's maar prima voor het geld

Type: DSLR | Sensor: APS-C CMOS, 24.2MP | Lenshouder: Canon EF-S | Scherm: 3-inch kantelbaar touchscreen, 1,040,000K dots | Optische zoeker: Ja | Continu fotograferen: 5fps | Filmen: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

Dual Pixel CMOS AF is uitstekend

Flexibel LCD scherm

Scherm is niet naar de voorkant gericht

4K-video is er niet

Als je rekening moet houden met een klein budget en je kunt hem nog ergens op de kop tikken, dan is de EOS Rebel T6 (ook wel bekend als de EOS 1300D) een prima optie, zeker voor beginners. Maar we raden je eigenlijk aan om je geld te bewaren voor de nieuwe, iets duurdere maar veel betere EOS Rebel SL2, ook wel bekend als de EOS 200D. Hij geeft je veel meer en je kunt profiteren van een 24MP-sensor in plaats van een van 18MP, een groter ISO-bereik, continu hogesnelheidsmodus, een uitschuifbaar LCD-touchscreen, en Canon's uitstekende Dual Pixel CMOS AF-systeem voor soepel scherpstellen in video en in live weergave. De videospecificaties zijn ook sterker en het voelt veel fijner in je hand.

Lees ook onze Canon EOS Rebel SL2 / EOS 200D review

6. Sony Alpha A6000

Een camera met goeie specificaties voor een lage prijs

Type: Spiegelloos | Sensor: APS-C CMOS, 24.3MP | Lenshouder: Sony E-mount | Scherm: 3.0-inch gekanteld, 921K dots | Optische zoeker: Ja, EVF | Continue snelheid: 11fps | filmen: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner/enthousiasteling

Goede specificaties zelfs nu nog

11fps continu opnamestand

Geen touchscreen

Alleen Full HD video

Laat de prijs je niet voor de gek houden. De A6000 kost net zoveel als andere digitale spiegelreflexcamera's hetzelfde niveau en zelfs de spiegelloze camera's, maar het is een geavanceerde en krachtige camera die alleen in prijs is verlaagd omdat hij al sinds 2014 verkrijgbaar is. Hij is misschien oud, maar de meeste specificaties zien er tot op de dag van vandaag nog steeds goed uit. Er zit een 24MP sensor in, een snelle hybride autofocussysteem van 179 punten en je kan continu fotograferen met 11 frames per seconde. Op andere gebieden zie je wel dat deze camera wat ouder is, hij schiet alleen 1080p Full HD video en geen 4K, en het scherm is niet aanraakgevoelig. Hij mag dan wel goedkoop zijn, de hoogwaardige functies van de A6000 maken hem iets te geavanceerd voor beginners.

Lees ook onze Sony Alpha A6000 review

7. Nikon D5300

Vervangen door zowel de D5500 en D5600, maar nog steeds een goede aankoop

Type: DSLR | Sensor: APS-C CMOS, 24.2MP | Lenshouder: Nikon DX | Scherm: 3.2-inch articulerend, 1,037,000 dots | Optische zoeker: Ja | Continue snelheid: 5fps | Filmen: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner/enthousiasteling

Hoge resolutie, geen anti-kartelvorming sensor

Ingebouwde GPS

Geen touchscreen

Trage live weergave als je wil focussen

De D5300 bestond al iets meer dan een jaar toen de D5500 hem verving qua techniek. Op zijn beurt is hij dan weer vervangen door de D5600. Ze beschikken allebei over de 24.2MP sensor met een identiek maximum ISO-gevoeligheid van 25,600, net als de D5500, terwijl de D5300 EXPEED 4 image processor en het autofocussysteem van 39 punten ook over zijn gegaan naar zijn vervanger. Hoewel de D5300 geen luxe touchscreen heeft, krijg je er wel GPS bij. De batterij van de D5300 is verslagen door de D5500, maar hij is nog steeds beter dan de Canon EOS Rebel T6i / 750D. Alles bij elkaar is het misschien niet de nieuwste spiegelreflexcamera voor beginners, maar de D5300 is nog steeds een slimme aankoop.

Lees ook onze Nikon D5300 review

8. Sony Alpha A7 II

Meer megapixels dan je kunt wensen voor een hele gunstige prijs

Type: Systeemcamera | Sensor: Full-frame CMOS, 24.3MP | Lenshouder: Sony E-mount | Scherm: 3-inch articulerend, 1,230,000 dots | Elektronische zoeker: | Continue snelheid: 5fps | Filmen: 1080p | Gebruikersniveau: Enthousiast

Goed IS systeem

Compact formaat

Geen touchscreen

Kleine bedieningsknoppen

De nieuwe Alpha A7 III is een van onze favoriete camera's van dit moment, hij levert geweldige prestaties voor een aantrekkelijke prijs. Als je budget het toelaat, dan is de Alpha A7 II is het waard om even naar te kijken en bij sommige aanbieders kost deze camera de helft minder dan de nieuwere versie. Hij heeft dan misschien niet alle nieuwe functies, maar je krijgt nog steeds een zeer goede 24.3MP full-frame sensor, een heel capabel AF systeem en uitstekende beeldstabilisatie. De bediening is niet zo verfijnd als bij de nieuwe camera, maar dat is minder belangrijk als je je bedenkt hoe aantrekkelijk dit model geprijsd is. Je moet goed zoeken, wil je een betere camera vinden voor dit geld. Tenzij, als je iets goedkopers wil in de vorm van de originele Alpha A7.

Lees ook onze Sony Alpha A7 II review

9. Olympus OM-D E-M10 Mark II

Een knappe en stevige camera

Type: Systeemcamera | Sensor: Micro Four Thirds, 16.1MP | Lenshouder: Micro Four Thirds | Scherm: 3-inch gekanteld scherm, 1,040,000 dots | Optische zoeker: EVF, 2,360,000 dots | Continu fotograferen: 8.5fps | Filmen: Full HD | Gebruikersniveau: Beginner/gemiddeld

Goeie constructie

Beeldstabilisatie werkt erg goed

Geen 4K-video

Kleinere sensor dan de anderen

De OM-D E-M10 Mark II is een camera die is voorbijgestreefd, in dit geval door de uitstekende OM-D E-M10 Mark III, en dat maakt hem voor de prijsbewuste gebruiker heel geschikt. Binnenin de stevige body, die veel eleganter is dan dat van de gemiddelde spiegelloze camera, zit een uitstekende elektronische optische zoeker, een zeer effectief beeldstabilisatiesysteem en een hogesnelheidsmodus van 8.5fps. Hij heeft weliswaar niet de nieuwste sensor, je kunt er geen 4K video's mee opnemen, maar dat is ook niet nodig als je hem puur en alleen gebruikt voor het maken van mooie foto's.

Lees ook onze Olympus OM-D E-M1 Mark II review

10. Canon PowerShot SX730 HS

30x optische zoom, compact en voor een goeie prijs

Type: Compact | Sensor: 1/2.3-inch, 20.3MP | Lens: 24-960mm, f/3.3-6.9 | Scherm: 3-inch gekanteld scherm, 922,000 dots | Optische zoeker: Nee | Continu fotograferen: 5.9fps | Filmen: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner

Uitstekend zoombereik

Redelijke constructie

Geen touchscreen

Geen optische zoeker

De Powershot SX730 HS is aantrekkelijk voor zowel beginners als de wat meer ervaren fotografen. Op de rug is een klein keuzewiel terug te vinden waarmee je snel kunt switchen tussen verschillende belichtingsmodi, inclusief een volledig handmatig en semi-automatische modus plus volledig automatisch en verschillende scene modi. De 30x optische zoom beschikt over een uitmuntende brandpuntsafstand en is flexibel genoeg, waardoor hij dus ook ideaal is voor de vakantiefoto's. Er is geen touchscreen, maar je mag eigenlijk niet klagen met deze prijs. Het is een prettige en zeer capabele camera voor degenen die gewoon willen fotograferen met een lange brandpuntsafstand en zoombereik. Hij is recentelijk nog vervangen door de PowerShot SX740 HS, maar is nog steeds goed verkrijgbaar.

Lees ook onze Canon PowerShot SX730 HS review

11. Sony A7

Camera met volledig frame en lens voor drie cijfers, Hell yes

Type: Systeemcamera | Sensor: Full-frame, 24.3MP | Lenshouder: Sony E | Monitor: 3-inch, 1,230,000 dots | Optische zoeker: EVF | Continu fotograferen: 5fps | Filmen: 1080p | Gebruikersniveau: Enthousiasteling

Goedkoopste full frame camera

Goede constructie

Geen 4K-video

Scherm is niet aanraakgevoelig

Dit is een van de oudste modellen die er zijn (vijf jaar oud), maar hij is nog steeds verkrijgbaar en het is nog altijd de goedkoopste manier om een full frame camera te bemachtigen. Waar anders kan je een full frame camera vinden en een lens voor zo'n bedrag? Hij presteert natuurlijk niet zoals de A7 II en de A7 III, maar als je geen 4K-video nodig hebt, touchscreen bediening of het nieuwste autofocussysteem, dan is het een koopje. De kern van deze camera, namelijk een 24.3MP full frame-sensor, hybride AF systeem, 5fps continue opnamestand, 1.23 miljoen dot LCD en wifi met NFC, is nog steeds krachtig als je hem vergelijkt met de camera's van nu. En je kunt profiteren van alle lenzen die Sony en andere partijen hebben uitgebracht in de afgelopen vijf jaar. Als je een camera wil met een full frame-functie voor een APS-C prijskaartje, dan is dit de camera voor jou.

Lees ook onze Sony A7 review

12. Panasonic Lumix FZ70 / FZ72

Bridge camera met een 60x zoom lens

Type: Bridge compact | Sensor formaat: 1/2.3-inch, 16.1MP | Lens: 20-1200mm, f/2.8-5.9 | Scherm: 3-inch, 460,000 dots | Optische zoeker: Yes | Continuous shooting rate: 9fps | Maximum video resolutie: 1080p | Gebruikersniveau: Beginner/enthousiasteling

60x zoombereik

Fotograferen in RAW-format

Geen wifi

Lage resolutie EVF

Ondanks dat deze bridge camera een van de goedkoopste is, krijg je veel waar voor je geld. We hebben het over de Panasonic Lumix FZ70, ook wel bekend als de FZ72. Laten we beginnen met de lens. De Lumix FZ70 beschikt over een 60x optische zoom, die zorgt voor een ultrabreed 20mm-equivalent aan 1200mm, dus het opvullen van het frame zal geen probleem zijn. Ook heb je de optie om hem volledig handmatig te besturen (al kun je hem eveneens in automatische modus zetten), je kunt fotograferen in RAW-formaat en de beeldkwaliteit is ook redelijk goed voor een sensor van dit formaat. Minpunten? Hoewel er wel een EVF is, is deze niet van de beste kwaliteit en er is geen touchscreen functie of een draadloze verbinding mogelijk.