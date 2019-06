De beste 4K-tv van 2019: 8 geweldige Ultra-HD-tv's die je moet zien om ze te geloven

Het lijkt nog niet zo lang geleden dat 4K-tv's op ons wensenlijstje voor home entertainment in de toekomst stonden. Inmiddels behoren ze tot het meubilair en veroveren de grootste technologiemerken de markt met tal van geavanceerde modellen.

Als je op zoek bent naar fantastische beeldkwaliteit én een passend budget hebt, zijn er dan ook tal van hoogwaardige UHD-televisies te koop die uitzonderlijk goed werken en er even stijlvol uitzien.

In de achterliggende jaren heeft het team van TechRadar alle nieuwste televisies gerecenseerd. Nu hebben we onze hoofden bij elkaar gestoken om een lijst te maken met de modellen die volgens ons de beste 4K-tv-modellen van 2019 vormen.

4K-beeldtechnologie mag dan misschien niet goedkoop zijn, toch hebben we een combinatie van opties opgenomen waarmee we hopelijk iedereen die een nieuwe tv zoekt tevreden kunnen stellen – zelfs als ze een wat kleiner budget hebben.

Deze lijst bevat al tal van geweldige opties, maar we verwachten dat er later dit jaar nog een aantal tv's in het bovensegment bij komen. Moet je daar op wachten?

Dat ligt eraan... Hoe nieuw een tv is, hoe groter de kans is dat je er direct de hoofdprijs voor betaalt. Als je dus een nieuwe tv zoekt, kun je misschien maar beter een wat ouder model kiezen en krijg je hopelijk gelijk een bescheiden korting...

Nu de nieuwe modellen klaar staan om geïntroduceerd te worden, is dít het moment om de 4K Ultra HD-tv te vinden die bij je past. Fabrikanten proberen immers van hun voorraad af te komen om ruimte te maken.

Dit is ook een goed moment om vooruit te kijken naar de geweldige tv's die we zagen tijdens CES 2019 en om uit te kijken naar reviews van de OLED TV R uit de Signature-serie van LG , de Z9G uit de Master-serie van Sony en de Panasonic GZ2000 ; we zullen ze in de komende periode allemaal onder de loep nemen.

Als je nog niet bent verknocht aan 4K-technologie is het belangrijk om te onthouden dat het niet slechts gaat om zoveel mogelijk pixels in een scherm te stoppen. Ook de kwaliteit van deze o zo belangrijke pixels speelt een rol. Hoog dynamisch bereik (HDR) en technologieën voor een breed kleurengamma moeten zorgen dat de pixels echt van het scherm spatten.

We testen al sinds de opkomst van 4K tv's. Aan de hand van die schat aan ervaring met honderden tv's die ons pad kruisten maakten we een lijst met de beste 4K-tv's van 2019 – of je nu op zoek bent naar 55 inch, 65 inch of 75 inch. We voegen regelmatig nieuwe suggesties toe aan deze lijst. Blijf dus terugkomen om de vervangers van de toonaangevende modellen te zien.

Bekijk hieronder onze video voor een kennismaking met de wereld van 4K:

Dit moet je weten over 4K-tv's

Voordat we alle tv's op een rijtje zetten, loont het de moeite om een korte opfriscursus over 4K-tv's te volgen, zodat je de terminologie beter begrijpt – en kunt bekijken welke tv je nodig hebt.

Voor de beginners: 4K UHD-schermen hebben niet alleen vier keer zoveel pixels als hun 1080p-voorgangers, maar 4K-tv's bevatten over het algemeen ook schermtechnologie zoals High Dynamic Range (HDR) en Wide Colour Gamut (WCG), waardoor optimaal van deze extra pixels wordt geprofiteerd.

De andere reden waarom 4K-tv's het tij mee hebben, is dat spelconsoles, zoals de PS4 Pro en Xbox One X, de toekomst van 4K helemaal hebben omarmd. Dat geldt niet minder voor de Blu-ray-industrie en de markt voor streaming video-spelers. Bijna iedereen is op de 4K Ultra HD-trein gesprongen. Er is dus geen beter moment om ook in te stappen.

Klinkt dat allemaal vreemd, archaïsch of ingewikkeld? Maak je geen zorgen. Wij wijzen je de weg in de wilde en wonderlijke wereld van Ultra HD. Geef ons een paar minuten, dan helpen wij je om de beste 4K-tv van dit moment te kiezen.

De 8 beste 4K-tv's die je je kunt wensen

Samsung Q90 QLED TV. Auteursrecht op afbeelding: Samsung.

1. Samsung Q90 QLED TV

De beste 4K-tv van 2019 tot nu toe

Uitstekende beeldkwaliteit

Ongelooflijke HDR-prestaties

Grotere kijkhoek

Uitgebreid intelligent platform

Aantrekkelijk design, zit goed in elkaar

Geen ondersteuning van Dolby Vision

Geen Dolby Atmos-luidsprekers

Vorig jaar oogste de Samsung Q9FN veel lof voor zijn functies en beeldkwaliteit. Inmiddels is het model op onze lijst met de beste 4K-tv's vervangen door de Q90 QLED TV. De Q9FN was niet perfect en er waren terechte klachten over de kijkhoek en een te agressief lokaal dimsysteem waardoor donkere details onzichtbaar werden.

Samsung heeft deze kritiek duidelijk ter harte genomen en zocht direct een oplossing in de Q90. Het nieuwe model heeft een zichtbaar uitstekende kijkhoek, die het prima kan opnemen tegen een OLED-tv. De lokale dimfunctie zorgt bovendien voor diepe zwarttinten zonder dat de details in de schaduw verloren gaan. De nieuwe Ultra Black Elite-filter is dan ook niets minder dan een openbaring; de filter weigert omgevingslicht op een manier weer te geven die alle verwachtingen overtreft.

Het is niets teveel gezegd als we beweren dat de Samsung Q90 de meest indrukwekkende QLED is die we tot op dit moment hebben gezien. Het model heeft uitgebreide functies en baanbrekende beeldinnovaties. De prestaties van deze tv kunnen dan ook wedijveren met de beste OLED-modellen - en die zelfs overtreffen.

Lees de volledige review: Samsung Q90 QLED TV-review

LG C8 OLED 4K TV. Auteursrecht op afbeelding: LG.

2. LG C8 OLED

De beste 4K OLED-tv voor beginners

Uitstekende beeldkwaliteit

Uitgebreide functies

Uiterst effectief intelligent platform

Beperkte helderheidspiek voor HDR

Duurder dan vorig jaar

We waren lang fan van de OLED 4K-tv's uit de B-serie van LG en de B7 OLED van vorig jaar was het toppunt van betaalbare OLED-technologie. Dit jaar vertraagde LG echter de B-serie. In plaats daarvan werd de C-serie geïntroduceerd als topmodel.

Eerlijk is eerlijk, we zijn een beetje geraakt door de prijsstijging van de C8 ten opzichte van de B7 van dit jaar. Toch kunnen we moeilijk zeggen dat die zonder reden is: de C8 van LG borduurt voort op het succes van de modellen van vorig jaar. Dat levert een tv op die verbazingwekkende HD-/SDR-beelden kan bieden en al even indrukwekkende 4K-/HDR-beelden laat zien. Het beeld is niet zo helder als een lcd-tv, maar de diepe zwarttinten vormen een groot verschil met het dynamische bereik van het beeld. Het model kan bovendien levendige en meeslepende kleuren bieden, om het niet te hebben over de verbluffende details van systeemeigen 4K-content.

Het slimme platform WebOS blijft het beste van het beste en de keuze uit streamingdiensten is ongekend. Tel daarbij het geweldige schitterende design en de uitgebreide reeks functies en we hebben een van de meest volledige tv's die we ooit hebben gerecenseerd.

Lees de volledige review: LG C8 OLED (OLED55C8, OLED65C8)

Panasonic FZ952/FZ950 4K TV. Auteursrecht op afbeelding: Panasonic.

3. Panasonic FZ952/FZ950

De beste 4K OLED-tv voor de Benelux

Stunning contrast performance

Unprecedented colour accuracy

No Dolby Vision support

Some occasional vertical banding

Dat videobewerkers in Hollywood films masteren op OLED-tv's is niet voor niets: die modellen overtreffen simpelweg alles wat er verkrijgbaar is.

LG en Sony hebben zeker hun sporen in deze markt verdiend (de eerstgenoemde is bovendien de grootste producent van OLED-panelen ter wereld), maar Panasonic heeft zeker niet zitten slapen. Kijk alleen al naar de Panasonic FZ952, de nieuwste OLED 4K-tv van Panasonic, om te zien waarom.

De FZ952 is een weelderige OLED waarbij prestaties voorop staan. De kleurbehandeling is toonaangevend en de HDR-talenten zijn vergelijkbaar met die van zijn rivalen. In feite biedt dit model misschien wel de beste beeldprestaties die we tot nu toe hebben gezien op een 4K UHD OLED.

Toch biedt de FZ952 niet het volledige pakket: het mist Dolby Vision- en Atmos-compatibiliteit. Toch wint het model meer dan het verliest. We vermoeden dat je het eenvoudige vernuft van het slimme platform zult waarderen - net als de gamemodus met weinig vertraging en de ongeremde muzikaliteit van de Technics-soundbar.

Lees de volledige review: Panasonic FZ952/FZ902 OLED

Sony Bravia AF9 OLED. Auteursrecht op afbeelding: Sony.

4. Sony Bravia AF9 OLED

Een OLED-display dat nieuwe hoogten bereikt

Schitterende beeldkwaliteit

Innovatief en uitstekend geluid

Niet heel helder

Android-tv is onhandig

De Sony Bravia A9F OLED is de beste OLED van Sony op dit moment - geen commentaar. Deze set van de tweede generatie slaagt erin zijn plek te verdedigen te midden van de hernieuwde inspanningen van Samsung en LG op het gebied van OLED-displays – Samsung Q9FN QLED en LG E8 OLED – en biedt echt verbluffende beeldkwaliteit.

De A9F maakt deel uit van Sony's nieuwe Master-serie en is gebaseerd op de Sony A1 OLED van vorig jaar. We ondervonden wat kleine problemen, zoals met de hoeveelheid zwart bij Dolby Vision, maar verder hoef je geen nadelen te verwachten van een set die zo ambitieus is als deze. Als je kunt leven met het licht eigenzinnige ontwerp en de vraagprijs kunt betalen, is dit een glorieus UHD-beeldscherm.

Lees de volledige review: Sony Bravia A9F OLED

Philips 803 OLED. Auteursrecht op afbeelding: Philips.

5. Philips 803 OLED

De beste 4K-tv als het gaat om prijs-kwaliteitverhouding

Uitstekend beeld

Ambilight aan drie zijden

Design oogt goed

Geen Freeview Play

Alleen twee volwaardige HDMI-ingangen

Philips heeft de beeldverwerkingskracht van de OLED-tv's uit 2018 een flinke oppepper gegeven. De voordelen ervan zijn duidelijk merkbaar op de Philips 803 OLED, die is voorzien van beter contrast en spectaculaire kleuren. De P5 Perfect Processing Engine van de tweede generatie biedt twee keer zoveel rekenkracht als de oorspronkelijke versie - en die had al een indrukwekkende chip.

De 903 is nog steeds het vlaggenschip van het merk, maar op het Bowers & Wilkins-geluidssysteem na zijn er maar weinig verschillen met de 803. Daardoor is dit model een slimmere aankoop.

Als iets dit Philips-model belet bij het behalen van een betere positie zijn het de kleine irritaties, zoals slechte tv-voorzieningen, slechts twee volwaardige UHD HDMI-ingangen en het ontbreken van Dolby Vision. Als je je daar niet druk om maakt, maken het Philips Hue-compatibele Ambilight-kamerverlichtingssysteem en de belofte van een vroegtijdige upgrade naar het nieuwe tv-besturingssysteem Android Oreo van deze tv de meest veelbelovende OLED die je kunt kopen.

Lees de volledige review: Philips 803 OLED

Sony XF90 Series 4K TV. Auteursrecht op afbeelding: Sony.

6. Sony XF90-serie

De beste 4K-tv van dit moment voor het middensegment

Uitstekende bewegingen

Geweldig contrast

HDR is niet heel helder

Afstandsbediening voelt niet 'premium'

Kort en bondig, de KDL-55XF9005 is een geweldige 4K-tv met een gunstig prijskaartje. Alle verbeteringen die Sony introduceerde ten opzichte van de toch al uitstekende XE90-serie van vorig jaar – zoals betere verwerking, meer helderheid, iets meer zones voor het dimmen van achtergrondverlichting en betere bewegingen – werpen hun vruchten af. Het levert een beeldkwaliteit op waar veel duurdere tv's jaloers op zijn.

Het Android TV-systeem en wat algemene, kleinschalige diffusie van de achtergrondverlichting maken het systeem iets minder dan perfect, maar bedenk eens een nieuw, concurrerend 65 inch UHD-systeem met een vergelijkbaar prijskaartje dat het beter doet.

Lees de volledige review: Sony BRAVIA KDL-55XF9005

Panasonic FZ802/FZ800 OLED TV. Auteursrecht op afbeelding: Panasonic.

7. Panasonic FZ802/FZ800 OLED TV

Panasonic's voorlaatste OLED 4K-tv levert beeld zoals de regisseur het bedoelde.

Uitstekende beeldkwaliteit

Indrukwekkende HDR-prestaties

Eenvoudig maar effectief intelligent platform

Geen Dolby Vision of Dolby Atmos

De FZ802 doet precies waarvoor hij werd ontworpen: het tonen van uitzonderlijk nauwkeurige beelden tegen een scherpe prijs. De Panasonic is goedkoper dan zijn belangrijkste concurrenten, maar zit nog steeds goed in elkaar en beschikt over een slim platform dat eenvoudig maar zeer effectief is. De 4K UHD-tv produceert ook de beste SDR- en HDR-beelden die we tot nu toe op een OLED zagen - grotendeels dankzij de zeer geavanceerde beeldverwerking.

Het model biedt geen totaalpakket, want het mist de ondersteuning van Dolby Vision en Dolby Atmos die op OLED-modellen van LG zijn te vinden. Het bevat echter wel HDR10+. De geluidskwaliteit is redelijk goed voor een moderne, slanke tv. Als goed geluid belangrijk voor je is, zou je de Panasonic FZ952 met Technics-soundbar kunnen overwegen.

Lees de volledige review: Panasonic FZ802/FZ800 OLED TV

Samsung Q7FN QLED 4K TV. Auteursrecht op afbeelding: Samsung.

8. Samsung Q7FN QLED TV

De beste 4K-tv voor heel heldere ruimten

Verrassend nauwkeurige kleuren

Ideaal als je overdag tv kijkt

VA-paneel met randverlichting

Beperkte kijkhoek

De Samsung Q7FN is niet helemaal het toppunt op het gebied van QLED-technologie – die eer is voorbehouden aan de Q9FN – maar het model vormt een goede compromis tussen prijs en prestaties en biedt een helder scherm, drie soorten HDR en ongelooflijk nauwkeurige kleuren voor £ 1.999 (zo'n € 2.250).

De Ambient Mode voegt een ontwerpesthetiek toe die zelfs de scherpste ogen kan bekoren. De gamemodus met lage latentie maakt van dit model bovendien een bekwame partner voor de Xbox One X en PS4 Pro. De HDR+-modus helpt content in HD/SDR te verlevendigen. Natuurlijk ziet 4K-/HDR-content er op deze set ongekend aantrekkelijk uit. De Q7FN is wel niet de schitterende ster in de QLED-serie, maar dan toch een heldere ster in het middensegment.

Lees de volledige review: Samsung Q7FN QLED-tv

