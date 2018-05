Chatbot hjælper med at vælge vin

Mange har sikkert prøvet at stå med spørgsmålet om, hvilken vin, der passer til en bestemt ret – og det er et godt spørgsmål. For det øger smagsoplevelsen betragteligt, hvis vinen enten giver et medspil eller et klædeligt modspil til maden.

En ny Messenger chatbot giver dig respons med det samme, så du kort og præcist får et svar, der kan hjælpe dig til at vælge en vin, der både passer til retten og til dine smagsløg.

Først får du helt kort og generelt svar på, hvilken type vin der passer til retten, og derefter får du tre konkrete forslag til vine, der på hver deres måde vil passe til. Her kan du under beskrivelsen af vinen se, hvilken vin, der passer bedst til dine smagsløg.

”Vi håber at rigtig mange vil prøve chatbotten af og lege med. Og måske få nemmere ved at sætte vine og mad sammen”, siger Charite Nielsen fra den aarhusianske vinbutik og vinimportør Grapeland, der har fået lavet chatbotten for at hjælpe deres kunder og alle andre interesserede til at vælge vin.

Chatbotten er både ment som en sjov og hurtig måde at finde passende vine til maden, men den er også lavet for at vise, at det ikke behøver at være så komplekst at vælge vin. Og hvis man har brug for lidt flere ord for at vide, om ens smagsløg vil synes om en vin, kan man klikke sig videre og få flere informationer, og for flere af vinene kan man også se, hvad andre helt almindelige vinnydere har sagt om vinen.

Chatbotten er lavet af Messengerbot.dk og er et automatiseret computerprogram, der håndterer kommunikationen med for eksempel kunder via Facebook. Man kan finde den nye chatbot via Grapelands Facebookside.

Foto: Pressefoto