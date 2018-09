Capcom bekräftar att Devil May Cry 5 kommer att släppas den 8 mars 2019

Capcom bekräftade under Microsofts Gamescom Inside Xbox-livestream att Devil May Cry 5 kommer att släppas den 8 mars 2019. Tidigare visste vi bara om att titeln skulle släppas någon gång under 2019.

Devil May Cry 5 är det senaste tillskottet till hack n' slash Devil May Cry-franchisen. Vi har fortfarande inte fått särskilt många detaljer om själva handlingen, men vi vet att det kommer vara en direkt uppföljare till Devil May Cry 4 och att Dante, Nero och Vergil alla kommer att göra en återkomst. Capcom har lovat att fler detaljer om spelet kommer att avslöjas under Tokyo Game Show i september.

Du kan kolla in den nya Microsoft Gamescom videon med gameplay nedan:

Efter en lång väntan

Devil May Cry 5 avslöjades officiellt under E3 2018, efter en lång period av spekulationer. Det har gått 10 år sedan utgivningen av Devil May Cry 4, men regissören Hideaki Itsuno har återigen bestämt sig för att återvänta till den demonslaktande-serien.

Devil May Cry 5 kommer att släppas till Xbox One, PlayStation 4 och PC den 8 mars 2019.