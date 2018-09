Canons mystiske speilløse fullformat-kamera kan bli avduket neste uke

Nikons nylige annonsering av de nye speilløse fullformat-kameraene Z6 og Z7 har gitt mye oppmerksomhet til det japanske selskapet, og det er nok store sjanser for at rivalen Canon ønsker å stjele noen av den tilbake når de etter nye rykter å dømme planlegger å lansere sitt første speilløse fullformat-kamera i nær fremtid.

Vi har hørt rykter om at Canon planlegger å lansere slike kameraer i flere måneder nå, men til nå har selskapet stort sett klart å holde detaljene for seg selv. Dermed har det også vært relativt lite snakk om kameraene. Nå har vi imidlertid kommet over enkelte detaljer som kan vekke interessen til Canon-tilhengere.

CanonRumors melder nemlig at i hvert fall et av de nye kameraene kan komme til å bli avduket så tidlig som 5. september.

Tidligere rykter pekte mot at Canon skulle annonsere en nye serie kameraer under årets Photokina som går av stabelen fra 26. til 29. september, men CanonRumors sier det er sannsynlig at vi får vite mer om det første av dem i neste uke.

Godt utstyrt?

Selv om Canon har holdt tett om de nye kameraene, har likevel enkelte spesifikasjoner lekket ut.

Ifølge CanonWatch skal et av kameraene har en 28 MP-sensor med såkalt Dual Pixel autofokus og innebygget bildestabilisering (IBIS), i tillegg til seriemodus med 10 bilder per sekund. Det kommer også frem at kameraet skal by på 4K-video med 30 bilder per sekund, og Full HD-video med 60 bilder per sekund. Prisen er ventet på ligge på 1900 dollar eller rundt 16 000 kroner.

Om det er noe hold i ryktene rundt spesifikasjoner gjenstår å se, men de minner i hvert fall mye om hva Nikon Z6 byr på.

Les mer: Alt vi vet om Canons kommende kameraer

Hvis disse spesifikasjonene viser seg å stemme, kan det se ut som kameraet som skal lanseres 5. september vil være en rimeligere modell, mens Canons nye profesjonelle fullformats toppmodell får sin egen lansering på et senere tidspunkt.

Det er ikke lenge igjen til 5. september, og vi er spente på å se hvordan fotoverdenen tar imot Canons første forsøk på å lage speilløse fullformat-kameraer.