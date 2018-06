Canon tar plasten av to nye 70-200 mm-objektiver

Canon har tatt plasten av to nye 70-200 mm zoom-objektiver. 70-200 mm f/2,8L IS III USM og EF 70-200mm f/4L IS II USM.

Begge har et fluorittbelegg på de ytterste elementene, hvilket gjør de motstandsdyktige for støv og fukt, samt gjør de lettere å rengjøre.

Førstnevnte har en sirkulær blenderåpning med åtte lameller, noe Canon hevder vil føre til silkemyke uskarpe bakgrunner, og en 3,5-trinns bildestabilisator for å kompensere for rykkete bevegelser med kamera.

Favorittene forbedres

EF 70-200mm f/4L IS II USM veier kun 780 gram. Canon har ikke spesifisert vekt på f2,8-objektivet, men sannsynligheten er stor for at det ikke ligger så langt unna forgjengerens 1490 gram. I likhet med f/2,8-objektivet har f/4-objektivet et «Super Spectra»-belegg som skal hjelpe mot skygger og gjenskinn. Dog viktigst av alt er en konstant blenderåpning på f/4 (uavhengig av zoom).

Fluorittbelegget på linse-elementene er også istand til å korrigere fargeavvik og gir bilder med høy oppløsning og kontrast, ifølge Canon. EF 70-200mm f/4L IS II USM har på sin side en sirkulær blenderåpning med ni lameller, hvilket bør hjelpe om man vil ha en tilfredsstillende bokeh-effekt.

EF 70-200mm f/4L IS II USM har også en ny bildestabilisator som baserer seg på designet til Canon’s EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM. Dette sies å tilsvare en lukkertid som er fem trinn raskere, sammenlignet med f/2,8-objektivets stabilisator på tre og et halvt trinn.

EF 70-200mm f/4L IS II USM har en autofokus som produserer lite lyd, som kan finstilles manuelt, og har en minimumsavstand på 1 meter, sammenlignet med 1,2 meters minimum på forgjengeren.

Begge objektivene skal komme i butikkene i sommer, der EF 70-200mm f/4L IS II USM vil legge seg på £1299 og EF 70-200mm f/2.8L IS III USM på £2149. Norske priser er ikke kjente enda, men om forgjengerne er noe å gå etter vil de ligge på rundt 12 og 22 tusen.