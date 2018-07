Canon kommer til å annonsere et speilløst fullformat-kamera i år

Sannsynligheten er stor for at før året er omme man får se et speilløst fullformat-kamera fra Canon, ifølge en ny artikkel.



Tidligere har det blitt spekulert i om Canon har planlagt å kunngjøre sitt første speilløse fullformat-kamera på Photokina, kameraindustriens store messe, i september, eller om de ville vente til tidlig i 2019.



Nå sier CanonRumors' kilder at det nye kameraet vil være til salgs før året er omme, selv om det fortsatt er noe uklart om nøyaktig når en lansering vil finne sted.



Det er ikke lenge til Photokina-messen i september, og selv om bombesikker informasjon er vanskelig å tak på tror CanonRumors at en form for utvikler-kunngjøring vil finne sted på messen, men at selve lanseringen vil skje senere på året.

Canon har vært flinke til å holde detaljene om kameraet for seg selv så langt. Det vi vet er at et nytt Canon-kamera, som vi antar er den nye speilløse fullformat-modellen, nå testes i felten av en liten gruppe profesjonelle fotografer.



Canon er nok ute etter å treffe blink på første skudd med sitt første speilløse fullformat-kamera, særlig siden Sony går fra suksess til suksess med både Alpha A9 og Alpha A7R III, mens det i tillegg går rykter om at Nikon også er i ferd med å lansere et nytt speilløst fullformat-kamera.