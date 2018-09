Canon har avduket det nye speilløse fullformatkameraet EOS R

Canon har endelig bekreftet at de har et splitter nytt speilløst fullformat-kamera på vei i form av EOS R.

Dette er det første kameraet i en ny speilløs kamera-serie, og alt tyder på at det er ment å konkurrere direkte med Sony A7 III og Nikons nylig annonserte Z6 og Z7.

EOS R er basert rundt en 30,3 MP fullformat-sensor med optisk lavpassfilter. Det er også utstyrt med den kjente Dual Pixel CMOS AF-teknologien som gir fasebasert autofokus, men i motsetning til rivalene som typisk byr på noen få hundre fokuspunkter har dette fokussystemet fått hele 5655 av med.

Canon lover også at dette er verdens raskeste autofokussystem med hastigheter ned mot 0,05 sekunder, og dette blir nok gjort mulig delvis på grunn av den nye DIGIC 8-prosessoren.

Nytt feste og nye objektiver

EOS R er også utstyrt med et nytt 12 pins RF-feste, som har en diameter på 54 mm. Dette vil fungere med en ny serie objektiver, og fire av dem er allerede annonsert.

Den første er RF 24-105 mm f/4L US USM, som gir en konstant blender på f/4 og bildestabilisering. Dette følges av enda et zoomobjektiv, nemlig RF 28-70 f/2L USM, der du får en enda større og konstant blender på f/2. I tillegg lanserer Canon også de to fastobjektivene RF 50 mm f/1.2L USM og RF 35 mm f/1.8 IS STM Macro.

Nyheten om et nytt objektivfeste er kanskje ikke noe eksisterende Canon-brukere hadde håpet på, men Canon kan forsikre oss om at det blir mulig å fortsatt bruke EF- og EF-S-objektiver ved hjelp av den nye EF-EOS R-adapteren. Denne vil imidlertid ikke støtte EF-M-objektiver.

Sensoren har en ISO-sensitivitet som strekker seg fra 100 til 40 000, og den kan utvides fra 50 til 102 400. Canons C-Raw-format som først dukket opp med EOS M50 er også på plass her, og det er ment å være et mer effektivt alternativ til det vanlige Raw-formatet. Canon oppgir at filer lagret i C-Raw tar opp rundt 17,3 MB, der Raw-filer ville opptatt 31,3 MB.

Selskapet har også utstyrt EOS R med en 3,15 tommers LCD-skjerm med 2,1 millioner punkter, og det samme flippbare designet som også sitter på EOS 6D Mark II og EOS M50. Dermed er det ikke bare mulig å snu skjermen i ulike vinkler mens du tar bilder på vanlig måte – du kan også snu den helt rundt så du kan se deg selv når du tar selfies eller filmer deg selv.

Over skjermen sitter det en elektronisk søker som er utstyrt med et OLED-panel med 3,69 millioner punkter, og på oversiden finner du en liten skjerm som viser den viktigste informasjonen du trenger.

Rett under denne skjermen er det plassert en ny kontrollflate som Canon har kalt «M-Fn-Bar». Denne skal respondere på berøring og gester, og den kan brukes til å justere ulike innstillinger som ISO og hvitbalanse.

4K-video og Dual Pixel RAW

EOS R er også Canons nyeste kamera med mulighet for 4K-videoopptak, med 30, 25 eller 24 bilder per sekund. I tillegg kan du filme i full HD med opptil 120 bilder per sekund.

Andre funksjoner som må nevnes er 8 bilder per sekund i seriemodus som faller til 5 bilder per sekund med fortløpende fokus aktivert, og du får også Dual Pixel RAW-muligheten vi først så med EOS 5D Mark IV. Dette gir blant annet mulighet for å justere fokuspunktet i etterkant ved hjelp av selskapets egen DPP-programvare. Canons «Digital Lens Optimizer»-funksjon er også på plass.

EOS R støtter SDHC- og SDXC-kort og har støtter for UHS-I-standarden, men du får bare en SD-kortplass. Wi-Fi og Bluetooth er også på plass, og du kan dermed overføre bilder trådløst og styre kameraet fra en smarttelefon.

Batteriet med modellnavn LP-E6N kan lades i kameraet ved hjelp av USB-porten på siden. Batteritiden skal strekke seg fra 350 bilder med søkeren aktivert til 370 når du bruker LCD-skjermen, men disse tallene kan også økes om du bruker kameraets strømsparings- og Eco-moduser.

Pris og lanseringstidspunkt

I Norge vil kameraet uten objektiv koster 24 990 kroner, men et sett med RF 24-105 mm f/4L USM skal koste 34 990 kroner.

Prisene for de ulike objektivene skal være som følger:

RF 50 f/1.2L USM: 24 990 kr

RF 24-105 f/4L IS USM: 11 990 kr

RF 28-70 f/2L USM: 32 990 kr

RF 35 f/1.8 M IS STM: 5 690 kr

EOS R og objektivene skal bli tilgjengelig for forhåndsbestilling fra 12. september, og de skal komme i 9. oktober.

Canons eksisterende EOS M-system har fått åtte modeller siden lanseringen i 2012, men alle disse har hatt APS-C-sensor. Etterspørselen etter skikkelige fullformat-kameraer har på sin side økt de siste årene, og spesielt etter hvert som Sonys fullformat-modeller har blitt stadig mer populære blant både entusiaster og profesjonelle.