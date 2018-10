Canal Digital Kabel innlemmes i Telenor

Alle som inntil nå har vært kunder hos Canal Digital Kabel, kan i dag regne seg som TV-kunde hos Telenor. Det annonserte selskapet i dag under et pressearrangement på Fornebu.

Telenor slår altså sammen merkevarene for kabel-TV, bredbånd og mobil, og de lover at overgangen skal gjennomføres sømløst:

– Vi skal fortsette å koble kundene til tjenestene og innholdet som betyr mest for dem, enten det er over lineær-TV eller strømming. Alle TV- og bredbåndskunder av Canal Digital Kabel beholder priser og tjenester, og overgangen skjer automatisk, sier Birgit Bjørnsen, leder for TV og bredbånd i Telenor Norge, i en pressemelding fra selskapet.

Ifølge henne er nå tiden inne for å gjøre denne forandringen:

– TV er ikke lenger et selvstendig medium alene, men henger nært sammen med både bredbåndet og mobilabonnementet ditt. Derfor er det naturlig å slå sammen merkevarene, sier Bjørnsen.

Dermed er altså 30 år med Canal Digital Kabel historie, men det skal samtidig sies at satellitt-TV-virksomheten forsetter under navnet Canal Digital og under et separat søsterselskap.

Foto: Telenor (Image: © Telenor)

Flere fordeler

I pressemeldingen kommer det også frem at Telenor lover flere fordeler for de nye kundene. Blant annet vil du få flere produkter samlet under en paraply, og dermed mer Familiebonus i form av ekstra mobildata (0,5 GB per produkt).

Alle tjenester blir også samlet i et kundeforhold med en innlogging på Telenor.no, bredbåndskunder får Nettvern inkludert som innebærer sikring mot skadelige nettsider, og du får Alltid på nett-garanti som innebærer at du får utdelt en ekstra datapakke for mobil dersom det oppstår feil på bredbåndsforbindelsen din.