Call of Duty Black Ops 4: julkaisupäivä, uutiset ja viimeisimmät huhut

Päivitys: Activision ilmoitti, että Black Ops 4:ssä ei tulla näkemään lainkaan yksinpeliä, mutta pelin fanit saavat sen sijaan nauttia useammasta moninpelimuodosta kuin koskaan aikaisemmin. Pelistä löytyy kolme versiota monen suosikkipelimuodosta, zombeista sekä täysin uusi Fortniten ja PUBG:in tyylinen battle roayle -pelimuoto.

Activision paljasti kaksi traileria uusista zombi-pelimuodoista: Titanicia muistuttavaan laivaan sijoittuvan kartan sekä egyptiläisen gladiaattoriareenan. Pelistudio julkaisi myös yhden moninpelitrailerin, jossa se esitteli joitakin uusia taisteluliikkeitä. Activision myös vahvisti, että peli julkaistaan Play Station 4:lle, Xbox Onelle ja PC:lle 12.10.

Alkuperäinen artikkeli jatkuu...

Call of Duty on yksi niistä pelisarjoista, joihin voi yksinkertaisesti luottaa. FIFA:n tai NHL:n tavoin peli julkaistaan joka vuosi tiettyyn aikaan, eikä se koskaan tuota pettymystä.

Activision on nyt varmistanut, että Treyach-studion kehittämä Call of Duty Black Ops 4 julkaistaan 12.10. Viime vuoden Call of Duty WW2 sai erinomaisen vastaanoton ja saavutti myös pienen myyntipiikin sarjan muihin peleihin nähden. Meille ei siis tullut yllätyksenä, että peli saisi jatkoa.

Emme tiedä tulevasta Call of Dutysta vielä kovin paljoa, mutta listasimme artikkeliin kaikki viimeisimmät uutiset ja huhut.

Suoraan asiaan

Mikä? Tämän vuoden Call of Duty -peli

Tämän vuoden Call of Duty -peli Milloin? 12. lokakuuta

12. lokakuuta Millä konsoleilla? Call of Duty nähdään yleensä Xbox Onella, PlayStation 4:llä ja PC:llä, mutta sen on huhuttu ilmestyvän myös Nintendo Switchille

Julkaisupäivä

Activision on vahvistanut, että peli julkaistaan Play Station 4:llä, Xbox Onella ja PC:llä 12.10.2018.

Trailerit

Uutiset ja huhut

Nyt kun Activision on vahvistanut uuden Call of Dutyn julkaisun, odotamme innolla lisätietoja Black Ops 4:stä.

Zombeja!

Activision julkaisi kolme uutta zombi-pelimuotoa Black Ops 4:ään ja uskomme kuulevamme niistä tarkemmin kesäkuun puolessa välissä järjestettävillä E3-pelimessuilla.

What’s lurking around the corner of @Treyarch’s next Call of Duty: Black Ops 4 Zombies experience? Come hear the history of Call of Duty Zombies from the creators themselves at #E3Coliseum! Get your gamer pass today and be there. Purchase at https://t.co/QOa74rE263 #E32018 pic.twitter.com/xW9uomRMtIMay 7, 2018

Saammeko pelin myös Nintendo Switchille?

Call of Duty Black Ops 4:stä tuntuu liikkuvan uusia huhuja lähes päivittäin. Game Intel raportoi viimeisimpänä, että peli julkaistaisiin "luotettavan lähteen" mukaan myös Nintendo Switchille.

Lähteen mukaan kyseessä ei kuitenkaan olisi täysi versio pelistä, vaan pelkkä battle royale -pelimuoto.

Activision on kieltäytynyt kommentoimasta mitään huhuja, joten suhtaudumme niihin varauksella. Yhtiö ei myöskään maininnut kyseistä pelikonsolia vahvistaessaan pelin julkaisupäivän.

Peli sopisi hyvin myös Switchille, joten emme näe periaatteessa mitään estettä, miksi Call of Dutya ei voitaisi vielä joskus nähdä myös Nintendolla. Onhan Fortnitenkin huhuttu saapuvan Switchille. Call of Dutylla olisi myös hyvä mahdollisuus nujertaa Fortnite Switch-markkinoilla, jos se saisi pelinsä ulos ensimmäisenä.

Ei yksinpeliä?

Ehkäpä suurin muutos aiempiin Call of Dutyihin verrattuna on se, ettei Black Ops 4:ssä ole lainkaan yksinpeliä. Treyarch yrittää sen sijaan Destiny 2:n tavoin soveltaa tarinallisia elementtejä moninpeleihin.

Et siis jää paitsi uudesta tarinasta – tarvitset vain joukon ystäviä seurataksesi sitä.

Blackout eli battle royale

PUBG:in ja Fortniten valtavan menestyksen myötä muutkin pelifirmat ovat luonnollisesti kiinnostuneita pelimuodosta. Activision Blizzard sanoi suoraan olevansa "äärimmäisen tietoinen" battle roaylen suosiosta. Yhtiö ymmärsi varmasti pelimuodon ympärillä vallitsevan suitsutuksen ja päättikin tuoda sen Black Ops 4:ään.

Emme vielä tiedä, millainen BO4:n battle royal tulee käytännössä olemaan, mutta Activisionin mukaan pelialue on suurempi kuin missään aiemmassa Call of Duty -pelissä. Alueella pystyy myös liikkumaan erilaisilla kulkupeleillä niin maata, ilmaa kuin vettäkin pitkin.

Vonderhaarin twiitit

Treyarchin suunnittelija ja johtaja David Vonderhaar on vihjaillut tulevasta Call of Duty Black Ops 4:stä Twitter-tilillään mitä kummallisimmin tavoin. Vonderhaar on esimerkiksi muuttanut nimensä Redactediksi ja poistanut kaikki aiemmat twiittinsä jättäen jäljelle vain tämän:

I used to see everything in absolute terms. Black or White. Zero or One. What happens next will show you what I have learned, that you do not yet know.Lights out.March 8, 2018

Se on vaikeaselkoinen, mutta viittaisi ilmeisesti jollain tavalla uuden Black Ops 4:n tulevaan juoneen.

Call of Duty Black Ops 4:n julkaisupäivä on varmistettu

Activision vahvisti maaliskuun alussa, että se julkaisee uuden Call of Duty Black Ops 4:n 12.10. Pelistudio järjesti peliyhteisölleen myös erillisen tilaisuuden 17.5., jossa pääsimme tutustumaan uutuuteen hieman tarkemmin.

Mitä haluaisimme nähdä

Tuki Nintendo Switchille

Kuulemme tällä hetkellä Switch-huhuja käytännössä jokaisen uuden pelin kohdalla. Huhut vahvistuvat tai haihtuvat yleensä nopeasti, kun kehittäjät kertovat, nähdäänkö pelit myös Nintendolla. Activision ei ole kuitenkaan reagoinut huhuihin millään tavalla, joten emme osaa sanoa, ovatko toiveet realistisia.

Call of Dutya ei olla nähty Nintendon konsoleilla sitten vuoden 2013, jolloin Call of Duty Ghosts julkaistiin Wii U:lle. Vaikka Switch ei olekaan läheskään yhtä tehokas kuin viimeisimmät konsolit, uskoisimme sen selviävän hyvin Black Ops 4:stä – joskin kevennettynä versiona. Neljä vuotta on pitkä aika ilman uutta peliä, joten toivomme vihdoinkin näkevämme uuden COD:in myös Nintendolla.

Kun Activision vahvisti Black Ops 4:n julkaisun Xbox Onelle, Play Station 4:lle ja PC:lle, se ei maininnut mitään Nintendo Switchistä. Toisaalta yhtiö ei myöskään suostunut kommentoidaan, nähdäänkö uutuus myös Switchillä. Tulkitsemme tämän niin, että peli saattaa tulla myös Nintendolle, mutta julkaisu asettuisi todennäköisesti myöhemmäksi.

Zombit

Zombit ovat muodostuneet yhdeksi Call of Duty -pelisarjan kulmakivistä ja toivommekin niiden palaavan myös neljänteen Black Opsiin. Pelimuoto on kehittynyt vuosien myötä ja se oli kiistämättä yksi koko Black Ops 3:n parhaista. Toivomme silti, että zombeihin kehitetään jotain uutta ennen kuin niihin alkaa kyllästyä.