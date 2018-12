Bruger rapporterer om en iPhone XS Max, der brød i brand

En mand fra Ohio, USA, har rapporteret, at hans tre uger gamle iPhone XS Max brød i brand, mens den lå i et cover i hans lomme – hvilket resulterede i røg, en hudforbrænding samt en død iPhone, som Apple siden har tilbudt at erstatte.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Da den smeltede mobil blev indleveret i en Apple Store, kunne personalet tilsyneladende ikke forklare præcis, hvad der var sket, rapporterer iDrop News. Telefonens ejer siger, at han ikke er tilfreds med Apples respons på hændelsen – altså helt fraset, at de har solgt ham en iPhone, der lod til at bryde i brand uden nogen form for udløsende faktor.

Indtil videre er der kun tale om et isoleret tilfælde – som ikke er blevet verificeret af Apple – så det er alt for tidligt at begynde at opbevare din egen iPhone XS Max i køleskabet for en sikkerheds skyld. Du kan se et af billederne af den brændte telefon nedenfor.

Kilde: iDrop News / J. Hillard

Der er selvfølgelig præcedens: Samsung måtte tilbagekalde Galaxy Note 7 i 2016, da der viste sig at være problemer med defekte batterier, der kunne forårsage antændelse, og i slutningen af sidste år brød en iPhone X i brand.

Selv med alle de sikkerhedsforanstaltninger og tests, som moderne smartphones gennemgår, ser det ud til, at lejlighedsvise tilfælde som det seneste ikke kan elimineres helt. Hvis Apple reagerer officielt på nyheden, eller der dukker nyt op i sagen om den smeltende iPhone XS Max fra Ohio, bringer vi opdateringer her.

Da der kun er rapporteret ét tilfælde på nuværende tidspunkt, forventer vi dog ikke, at dette udvikler sig til et stort sikkerhedsspørgsmål – så fortsæt du bare med at bruge din iPhone XS Max som normalt.