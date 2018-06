Bowers & Wilkins og Philips lager audiovisuell allianse

Takket være fremskritt i oppløsning, kontrast og generelle panelteknologier har TV-er opplevd en enorm framgang i bildekvalitet. Uheldigvis har lyd, i de fleste tilfeller, blitt etterlatt i fortiden, uten nyvinninger.

Nå er det dog duket for et nytt partnerskap mellom lydlegendene i Bowers & Wilkins og de fenomenale TV-håndverkerne i Philips, slik at balansen nok en gang blir gjenopprettet.

Partnerskapet ble annonsert 19. juni, uten verken fanfarer eller detaljer om hva de to kommer til å jobbe med, men ifølge en pressemelding sendt til TechRadar er formålet å «kombinere verdenskjent teknologi og ekspertise fra de to selskapene, og å på en unik måte kunne dele de interne ingeniørressursene som har muliggjort begges design og utvikling av en lang rekke banebrytende produkter som kontinuerlig lagt listen for best mulig bildekvalitet og best lydkvalitet.»

Ifølge Philips vil man kunne ta en titt på de første produktene partnerskapet produserer på IFA 2018 — likevel var ikke Philips helt klare på hva slags produkter det var snakk om.

Det er ikke usannsynlig at vi snakker om et samarbeid lignende det LG og Meridian Audio inngikk tidligere i år, der sistnevnte tilbyr finjusteringer og råd til førstnevnte, slik at lydytelsen i flaggskipene, modellene med for eksempel OLED og Super UHD, kan forbedres. Likevel er det såpass tidlig i partnerskapet at på nåværende tidspunkt er alle scenarioer på bordet.

Vi må nok smøre oss med tålmodighet og vente på IFA 2018 for å finne ut mer.