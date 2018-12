Bose Frames kombinerer hodetelefoner, solbriller og … utvidet virkelighet?

Bose lager nå det vi må anta er de første solbrillene som legger vekt på lyd. De kaller dem Bose Frames, og selv om det er overraskende nok at det ikke er noe som blokkerer ørene, er det ikke i nærheten av å være det mest sjokkerende med denne kunngjøringen.

Den mest overraskende egenskapen ved Frames er dette er det første produktet som bygger på Boses AR-plattform, der man tilbys et alternativ til visuelle AR-systemer som Google Glass og Microsoft HoloLens .

Bose har ikke kommet med noen konkrete eksempler på hvordan Bose AR skal fungere, men selskapet bemerket at denne teknologien «vet hvor du er og hva du står vendt mot, ved bruk av en ni-aksers hodebevegelsessensor og en GPS du også finner i Android-mobiler – og den legger automatisk på et lag med lyd, og knytter akkurat det stedet, det øyeblikket til uendelige muligheter for reisevirksomhet, læring, underholdning, gaming og mye mer».

På papiret lyder dette utrolig spennende, for med disse smarte solbrillene vil du for eksempel kunne få en guidet museumsrunde, eller hjelp til å finne veien i en fremmed by med trinnvise retningsangivelser uten å måtte fiske opp telefonen, eller trykke deg frem til opplysningene du trenger. Mulighetene for integrasjon er uendelige, og kanskje skremmende, avhengig av hvordan dette brukes.

Sjekk spesifikasjonene

Når det gjelder konkrete detaljer vet vi ennå lite. Bose planlegger å lansere to varianter av Frames – en stor utgave kalt Alto, og an mindre kalt Rondo – som fungerer som vanlige solbriller ved å blokkere for 99 % av alle UVA/UVB-stråler. Glassene skal være beskyttet mot oppriping og knusing, og får en vekt på bare 45 gram.

Bose hevder at det innebygde litiumbatteriet kan vare i opptil tre og en halv time med aktiv bruk på én enkelt opplading, og opptil 12 timer i ventemodus. Frames benytter en integrert trykkontakt til ladingen.

Lyddriverne er lagt inni brillestengene, og Bose hevder at de vil «gi brukeren, og ingen andre, en overveldende lydopplevelse».

Frames vil også utstyres med både en minimikrofon og en assistanseknapp, som gir deg tilgang til Siri eller Google Assistant.

Selv om Bose ikke vil røpe mer om denne AR-plattformen før SXSW 2019, som finner sted i perioden 8-17. mars 2019 i Austin, Texas, planlegges hodetelefonene å lanseres i januar 2019, og man anslår at utsalgsprisen i USA vil bli 199 dollar eller rundt 1700 kroner.