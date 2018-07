Bølge af afpresningsmails i Danmark

Cyber-kriminelle forsøger lige nu at afpresse danskere via mails, hvori afpresserne hævder at have intime videoer af offeret.

Fyns Politi oplyser, at de har modtaget 25-30 anmeldelser fra borgere, der har modtaget denne type afpresningsmails:

"Sagen er kort den, at ukendte gerningsmænd rundsender afpresningsmails til vilkårlige borgere på Fyn. Af mailen fremgår det, at afsenderen påstår, at borgeren har været inde på en hjemmeside med *ahem* erotisk underholdning, og at de via borgerens webcam på computeren har optaget en video, hvor borgeren i et intimt øjeblik ”nyder” den erotiske underholdning. Afsenderen truer herefter med at dele videoen med borgerens kontaktpersoner, medmindre borgeren indbetaler omkring 3000 US-dollars i Bitcoins," skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse.

I nogle tilfælde påstår afsenderne også, at de har password til en konto, borgeren har et sted på nettet. Nogle anmeldere siger ifølge politiet, at passwordet er korrekt, mens andre fortæller, at de har skiftet passwordet for længe siden, og det tyder altså på, at afsenderne har fundet passwordet på en gammel liste med lækkede passwords.

Det er ikke kun fynboer, der er ramt. Nordsjællands Politi har på deres Facebook-side den 17. juli offentliggjort, at de har modtaget tilsvarende anmeldelser. I den forbindelse har politikredsen vejledt borgerne om, at hvis de ikke mistænker nogen for rent faktisk at være i besiddelse af en sådan video, så skal de blot slette mailen og ikke foretage sig yderligere. Hvis en borger har mistanke om, at afsender kan have en sådan video, så vejledes borgeren om, at hun eller han på ingen måde skal efterkomme kravet, men derimod kontakte politiet, lyder det fra Nordsjællands Politi.

Fyns Politi har besluttet at lægge samme strategi som Nordsjællands Politi og opfodrer berørte borgere om at følge vejledningen, som kan læses i dens fulde længde på Nordsjællands Politis Facebook-profil https://da-dk.facebook.com/nsjpoliti/.

Foto: Pixabay