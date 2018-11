– Black Friday blir større enn noensinne

I løpet av et par år har Black Friday gått fra å være et relativt ukjent fenomen i den norske detaljhandelen, til å bli en av årets største shoppingdager. Ifølge Elkjøps administrerende direktør, Fredrik Tønnesen, blir den større enn noensinne.

– Vi har siden vi startet å satse på Black Friday i 2014, sett at dagen blir større og større for hvert år. Den enorme interessen for Black Friday viser at dette er noe kundene setter pris på og gleder seg til. Vi har planlagt årets Black Friday i lang tid for å sikre et sterkt kampanjeløp på nett og i butikk, samt sørget for god tilgjengelighet på produktene våre. Black Friday er en av de morsomste dagene vi har på jobb, så denne uken har vi gledet oss enormt til, sier Fredrik Tønnesen.

Forbereder seg på ekstremt trykk

Da nettsalget startet hos elektronikkjeden natt til Black Friday i fjor, tok de digitale handlekurvene fyr. I år står Elkjøp enda bedre rustet til å ta imot strømmen av kunder.

– Allerede på formiddagen Black Friday, hadde over 600.000 vært innom nettbutikken. Vi måtte holde hodet kaldt da våre IT-systemer fikk hikke i løpet av natten. Det løste seg heldigvis raskt, og pågangen av kunder tok rett og slett av, forteller Tønnesen.

I år har Tønnesen og hans undersåtter tatt alle forholdsregler, og har stor tro på at Black Friday i år vil nå nye høyder og bli en stor suksess!

Kilde: Pressemelding

