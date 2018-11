Black Friday: Beste tilbud på TV

Black Friday-salget pågår for fullt! Her finner du salgets beste tilbud på TV-apparater, også kalt fjernsyn. Svært heftige julegaver, kanskje, men nå til gode priser. Noen tilbud har ligget gjennom Black Week og enkelte tilbud varer ut Cyber Monday.

Vi gjør vårt beste for å holde oversikten oppdatert. Lykke til med jakten!

Vil du heller se tilbud på alt av elektronikk?

Beste tilbud på TV-er:

TV-ene er rangert etter størrelse, fra minst til størst.

(Image: © Samsung) Samsung The Frame 55" | 19.990,- 9990,– | 50% | Elkjøp

Samsungs unike The Frame ser ut som et vanlig bilde når den ikke er i bruk, og du kan selvfølgelig selv velge hva skal motiv du vil ha. Samtidig er dette også en svært god 4K-TV. Tilbudet gjelder til og med mandag 26. november.View Deal

Samsung 65" Q6F 4K UHD QLED | 21990,- 9990,-| Elkjøp

65-tommers Smart-TV med UHD/4K-oppløsning til under ti tusen kroner. Det er mange piksler og tommer per krone. Minimalistisk design og Ambient-modus gjør at den glir rett inn i stua. Tilbudet gjelder til og med mandag 26. november. View Deal