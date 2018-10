Black Friday 2018 og Cyber Monday 2018: Hvor er de, hvorfor de er betydningsfulde, og her får du de bedste deals

Hvis du går rundt med en helt bestemt ting i tankerne, som du ønsker dig brændende, så er det store spørgsmål: Skal du vente indtil Black Friday 2018 og Cyber Monday 2018?

For hvert år, der går, bliver disse udsalgsdage større og større. Sidste år faldt Black Friday på den 24. november, og Dankort-omsætningen slog alle rekorder med i alt 2,1 milliarder kroner. Og i år forventer sammenligningstjenesten Pricerunner, at Black Friday, der i år er den 23. november, bliver hele 20 procent større end sidste år.

Men spørgsmålet er selvfølgelig, om dit ønske kommer på udsalg på den sorte fredag, eller om du bare skal købe den nu. Vi ved ikke med sikkerhed, hvilke varer, der ryger ned i pris, så måske skal man bare have is i maven.

Her er alt, du skal vide om de to udsalgsdage.

Hvornår er Black Friday 2018

Black fridag er en amerikansk opfindelse, og det er altid fredagen efter Thanksgiving. I år falder den på den 23. november.

Hvornår er Cyber Monday 2018

Det er ganske enkelt mandagen efter Black Fridag, hvilket betyder, at det i år er den 26. november.

Hvad er forskellen på Back Fridag og Cyber Monday?

For at være helt ærlig, så er der ikke den helst store forskel. Faktisk er der mange, der bare forlænger Black Friday ind over mandagen.

Cyber Monday er egentlig startet uafhængigt af Black Friday. Det var den dag, hvor alle forældre pludselig kom i tanke om, at det snart var jul, og det gik op for dem, at de ikke havde købt pakker endnu. Derfor gik alle på nettet og bestilte alle former for ny teknologi.

Tidligere var det sådan - i hvert fald i USA - at Black Friday mest handlede om forbrugerelektronik, mens Cyber Monday mere var om tøj og juveler og den slags. I dag er der ikke den helt store forskel.

Hvorfor skal vi overhovedet tage os af Black Friday og Cyber Monday

For mange forbrugere er Black Friday og Cyber Monday en forrygende udsalgsdag, hvor man virkelig kan spare en del penge, hvis man tænker sig om. De to dage har ændret den måde, vi tidligere har foretaget juleindkøb på, og de har haft stor effekt på detailhandlen - især online.

Black Friday og Cyber Monday er et overvældende online-fænomen. Mange udsalgssteder har også Black Friday-udsalg i de fysiske butikker, mens Cyber Monday - som navnet antyder - hovedsagelig foregår online.

Hvilke slags tilbud får vi at se på Black Friday 2018

Der er efterhånden faldet lidt ro over Black Friday, så et godt bud på gode tilbud er:

Apple byder formentlig ind med et par mindre prisnedsættelser

Priserne på TV-apparater bliver rødglødende på vej ned

Der kommer gode tilbud på bærbare

Der vil være prisnedsættelser på mange digitale kameraer

Det er ikke kun på tech-ting, du vil se gode tilbud. Hold øje med vaskemaskiner, støvsugere og den slags

Hvilke slags tilbud får vi at se på Cyber Monday 2018?

Ligesom Black Friday, så er Cyber Monday også ved at blive lidt forudsigelig. Du kan forvente:

Store onlinebutikker som ASOS kaster sig ind i kampen

Hvidevareforhandlere skal også nok byde ind

Og så vil der sikkert stadigvæk være ting tilbage fra Black Friday

Hvad kan vi forvente fra Black Friday 2018 og Cyber Monday 2018

Vores gæt er, at Black Friday og Cyber Monday-sæsonen bliver en smule længere end normalt. Sidste år så vi, at Black Friday ikke bare var en enkelt dag, men gik over hele weekenden - og i nogle tilfælde endda længere. Vi forventer, at denne tendens vil fortsætte - set på baggrund af sidste års kæmpe fremgang

Det giver også fornuft at sprede udsalgsdagene længere ud. Det reducerer presset på hjemmesiderne og leveringerne, og de enkelte tilbud er også en smule skarpere, hvis ikke alle de nærmeste konkurrenter har samme tilbud på samme dag.

Så man skal ikke blive overrasket, hvis det hele trækker lidt ud. Det betyder dog ikke, at man skal vente, hvis man har fundet det rigtige tilbud. For måske er det der ikke senere.

De bedste tilbud du kan forvente på Black Friday 2018 og Cyber Monday 2018

Vi kan på ingen måde være sikre på, hvilke tilbud, der kommer på hylderne på Black Friday 2018 og Cyber Monday 2018. Men vi kan komme med et par gode gæt, og baseret på tidligere års erfaringer, så ville vi holde øje med…

Den nye iPad (2018) og iPhone

Det er sjældent, at Apple sætter priserne ned, så selv den mindste smule er værd at holde øje med. De sidste par år har vi set Apple tilbyde gavekort i stedet for prisnedsættelser, men vores bedste gæt er, at du kan regne med at få en nedsættelse på den nye iPhone. Fra Pricerunner, der har kigget på de sidste par års Black Friday, lyder det, "at de store butikker bruger telefonerne som slagtilbud, og ud fra data fra de foregående års Black Fridays, bliver de nye iPhones sat ned med cirka 20 procent den dag". Det siger Marting Andersen, der er direktør for firmaet i Danmark.

Den 23. november har den nye iPad (2018) være på gaden længe nok til, at vi kan forvente, at den også kommer med i bunken af gode tilbud. Selv til fuld pris er det en super computer, så den bliver kun bedre af at komme lidt ned i pris.

Samsung Galaxy S9

Ganske som med iPhone, så forventer vi også, at Samsung byder ind med tilbud på - ikke bare Galaxy S9 - men også Note-serien. Mobilerne har til den tid været på markedet et godt stykke tid, så det vil virkeligt undre os, hvis ikke at man kan finde et par gode Galaxy-tilbud på Black Friday 2018.10.03

PS4 og Xbox One

Ud fra et teknologisk standpunkt, så er både PS4 og Xbox One fremragende maskiner, men de har efterhånden været lidt længe på markedet. Det svirrer med rygter om en ny PS5 - og Sony har allerede indrømmet, at PS4'eren nærmer sig plejehjemmet - så derfor er vi ret sikre på, at du kan finde de to maskiner blandt de gode tilbud.

Et mere vovet gæt er, at vi også kommer til at se tilbud på PlayStation VR headset. Det har ikke været den succes, Sony håbede på, men i takt med, at der er kommet mere VR-indhold - som det ikke var tilfældet i starten - så gætter vi på, at de gerne vil skubbe lidt til markedet.

4K HD OLED TV

Man kan altid være sikker på, at der er gode tilbud på nye TV på Back Friday Men her skal man have tungen lige i munden. Der er hele tiden kamp på priserne på dette marked, så vi har ofte set, at de "fantastiske tilbud" i virkeligheden blot er de normale priser.

Tjek modellen på nettet og sørg for at bruge steder som Pricerunner eller ebdpriser til at sammenligne priserne.

Der vil være gode muligheder for at kapre et super TV. OLED-teknologien er stadigvæk lidt dyr, men den udvikler sig hurtigt, hvilket selvfølgelig er ærgerligt for den, der købte den første generationer, men til gengæld er det godt for alle os andre, der gerne vil købe ind på den fremragende teknologi. Og dem kan du garanteret godt finde på Black Friday 2018.

Forskellen på et OLED- og selv et godt LED-TV er virkelig dramatisk, og du kommer ikke til at fortryde, hvis du opgraderer. Især ikke hvis du gør det på udsalg.

Det betyder ikke, at man skal se helt bort fra LED-TV. Her er konkurrencen forrygende, og det betyder, at et TV, der for et år siden kostede en bondegård, i dag kan fås meget billigt. Og endnu billigere på Black Friday 2018 og Cyber Monday 2018.10.03

Hvorfor bliver Black Friday kaldt Black Friday?

Første gang vi hørte om Black Friday var i november 1951. Avisen Factory Management and Maintenance brugte udtrykket til at beskrive det fænomen, at folk i stor stil sygemeldte sig efter Thanksgiving, så de kunne snyde sig til en ekstra fridag.

På samme tid brugte politiet i USA udtrykket til at beskrive de enorme trafikkøer, der opstod ved starten på julesalget. I 1961 var der nogle store udsalgssteder, der forsøgte at markedsføre dagen som Big Friday, men den gik ikke.

Hvorfor bliver Cyber Monday kaldt Cyber Monday?

Navnet kommer fra Ellen Davis og Scott Silverman, og det var et bevidst forsøg på at promovere online shopping i 2005. Du ved, dengang internettet stadigvæk var lavet af træ og kørte på damp.

Det var et forsøg på at hjælpe mindre udsalgssteder til at konkurrere med de store navne, som førte sig frem med Black Friday. Det fik så til gengæld de store navne til efterfølgende at gå med på Cyber Monday-bølgen.

Kan man virkeligt få gode tilbud på Black Friday Cyber Monday?

Det er det store spørgsmål, og generelt må vi svare et rungende JA. Der er selvfølgelig snydepelse, der forsøger at sælge gamle varer til nye priser, men det er ikke så udbredt, som man skulle tro.

Som med alle store udsalg, så er der tale om en bred sammensætning af tilbud, lige fra genstande, der ikke længere bliver produceret, til noget, man har fundet i et gammelt lagerlokale. Og der har da også været beskyldninger om snyd i større omfang.

Men hvis du sniger dig udenom, de mere dubiøse tilbud, så er der ingen tvivl om, at du kan gøre et godt køb. Her på redaktionen fik vi sidste år nogle rigtige gode køb på udgåede iMacs og trådløse hovedtelefoner, og der var endda enkelte ansatte, der måtte holdes tilbage for ikke at forkøbe sig i dyre elektriske high-end guitarer