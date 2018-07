Anthems demo i 4K under E3 krävde två GTX 1080 Ti grafikkort för att köras

Under årets E3 förbluffade Biowares Anthem oss med fantastisk grafik i 4K, som kördes oerhört smidigt med 60 bilder per sekund. Nu har det avslöjats vilken typ av hårdvara som användes till demon: två Nvidia GTX 1080 Ti grafikkort.

Avslöjandet kommer från Mark Darrah, spelets verkställande producent, som berättade på Twitter att två stycken 1080 Ti användes under demon.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

It was 2 1080TIsIt was running 4K 60 https://t.co/I9TU5tk98n July 10, 2018

Även om vi var beredda på att det grafiskt krävande spelet skulle komma att behöva kraftfulla grafikkort när det körs i 4K-upplösning och 60 bilder per sekund, är nyheten att det krävde två av världens kraftfullaste (och dyraste) grafikkort något av en chock och är något som förmodligen kan kännas avskräckande för spelare utan obegränsad ekonomi.

Innan du börjar sälja av diverse organ och övriga kroppsdelar för att få råd med ett par 1080 Ti, är det värt att komma ihåg att demon för Anthem under E3 var från ett tidigt skede i spelet. Det kommer att få ett flertal optimeringar, för att försäkra att den slutgiltiga produkten kommer att kunna köras i 4K och 60 bilder per sekund även med mycket mindre kraftfull hårdvara.

Darrah bekräftade detta i ett uppföljande inlägg på Twitter, efter att någon frågat om den allra bästa hårdvaran skulle behövas för att kunna köra spelet i 4K och 60 bilder per sekund, där han meddelade att arbetslaget kommer att arbeta med optimering fram tills spelet är redo att skickas ut till försäljning.

We will be optimizing right up until ship https://t.co/P4ODZaQPbXJuly 10, 2018