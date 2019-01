Billiga pulsklockor 2019: kom i form med dessa prisvärda träningsklockor

Pulsklockor finns nu i alla prisklasser. Kolla in vår lista med billiga men bra träningsklockor och hitta en som passar dig och kan hjälpa dig att hålla koll på hur mycket du rör dig.

Det började med enkla stegräknare, men utvecklingen har gått fort framåt och idag finns det armband som mäter alltifrån din puls till din sömn.

Oavsett om du letar efter en enkel stegräknare till de dagliga promenaderna eller om du vill ha en avancerad löparklocka som spårar din runda i skogen finns det säkert något på den här listan. De flesta klockor idag är både vattentäta, har pulsmätare, gps-spårning, räknar kalorier, spårar din sömn och skryter med många andra häftiga funktioner.

Marknaden har svämmat över med aktivitetsarmband från olika märken, såsom Fitbit, Garmin och Polar. Dessutom har priserna gått ner. Nu kan du hitta ganska avancerade aktivitetsarmband som går för under tusenlappen. För att du ska slippa leta har vi satt ihop en lista med de bästa billiga pulsklockorna åt dig.

Om du också vill få hjälp till ett mer hälsosamt liv eller komma i form, samtidigt som du tänker på din budget, kan du hitta de bästa billiga träningsklockorna här.

Kompatibilitet: iOS och Android | Skärm: LED | Tjocklek: TBC | Batteritid: 6 månader | Laddningsmetod: Egen laddare | IP-klassning: Simtålig | Anslutning: Bluetooth

Noggrann spårning

Lång batteritid

Ingen skärm

Kostar extra för att få pulsmätare

Moov Now är ett av de bästa aktivitetsarmbanden där ute tack vare sin 9-axlade accelerometer – samma som används i missil-navigeringssystem. Därför kan den inte bara spåra dina steg, kalorier och liknande utan även andra rörelser. Detta betyder guidad och personlig träningsfeedback.

Moov Now kan mäta påverkan av löpningen, gym-upprepningar och simtag, som att träna med en virtuell personlig tränare som vet exakt hur bra det faktiskt går för dig och kan berätta för dig hur du kan förbättras.

Den är även vattentålig och håller i sex månader innan batteriet behöver laddas. Köp denna om du letar efter ett prisvärt och imponerande aktivitetsarmband som inte försöker att distrahera dig från din träning.

Läs hela vårt test av Moov Now (på engelska)

Kompatibilitet: iOS och Android | Skärm: OLED | Tjocklek: TBC | Batteritid: 21 dagar | Laddningsmetod: Egen laddare | IP-klassning: Simtålig | Anslutning: Bluetooth

Rimligt pris

Korrekt stegräknare

Klumpig app

Saknar en innovativ design

Huawei Band 2 Pro är vår andra billiga favorit bland aktivitetsarmbanden i världen som erbjuder en hel del bra egenskaper för ganska lite pengar.

Aktivitetsarmbandet inkluderar de standardegenskaperna som stegräknare och sömnanalys, och kommer även med pulsmätare, VO2 Max sensor, GPS för när du är ute på en löprunda och den får en bra batteritid också.

Det är en väldigt smal skärm på Band 2 Pro till skillnad från Moov Now här ovanför, och det är lite svårt att interagera med den, och samtidigt som den faktiskt visar vissa notifikationer så är det inte alltid lätt att läsa dem. Men som ett prisvärt aktivitetsarmband finns det en del att älska hos Band 2 Pro.

Läs hela vårt test av Huawei Band 2 Pro (på engelska)

Kompatibilitet: : iOS och Android | Skärm: Transflective 8-färgs MIP | Tjocklek: 9,4 mm | Batteritid: 1 år | Laddningsmetod: 2 x SR43, utbytbara | IP-klassning: Simtålig | Anslutning: Bluetooth

1 års batteritid

Färgskärm

Ingen GPS eller pulsmätare

Oinspirerande design

De huvudsakliga tilläggen sedan Vivofit 3 är att skärmen alltid är påslagen och har en färgskärm som går att läsa på i solen. Det är imponerande att de uppnått detta utan att offra att batteriet håller i ett helt år. Den vanliga statistiken över steg, distans, kalorier och sömn finns även här, och det finns även automatisk igenkänning av aktivitet genom Move IQ-systemet.

Tack vare Garmin Connect-appen så kan du även göra skärmen mer personlig, sätta på timern eller ställa alarm direkt från din handled. Det bästa är att Vivofit 4 är 20 procent billigare än lanseringspriset Vivofit 3 hade 2015. Men den saknar dock egenskaper som pulsmätare och GPS, men det är ganska förväntat med denna prislapp.

Läs hela vårt test av Garmin Vivofit 4 (på engelska)

