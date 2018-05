Bethesda viste «Fallout 76» i forkant av E3 2018

Ifølge en livestream som beviste at vi strengt tatt ikke trenger apokalyptiske hvelv for å utføre syke sosiale eksperimenter er Bethesda i gang med et nytt spill ved navn «Fallout 76».

For øyeblikket er vet man lite om «Fallout 76» og hva hva det kommer til å handle om, men filmsnutten som ble enden på livestream-visa er tilgjengelig nedenfor. Den viser en av beboerne i Hvelv 76 som gjør seg klar til «Reclamation Day» (åpningsdagen).

Selv om vi ikke vet stort om spillet, så har vi noen detaljer om selve Hvelv 76. Det blir nevnt i både «Fallout 3» og «Fallout 4», og er et av 17 planlagte «kontrollhvelv» inneholdende rundt 500 personer, designet slik at det skal åpne seg 20 år etter en atomkrig. Innbyggerne i disse hvelvene ble brukt som kontrollgrupper kontra de bosatt i de andre, mer eksperimentelle, hvelvene.

Sannsynligheten er derfor stor for at historien i spillet kommer til å finne sted kortere tid etter at bombene falt enn de andre spillene i Fallout-serien. Det at sangen «West Virginia» spilles i bakgrunnen gir også grobunn til teorien om at spillområdet vil være Washington DC. Er det slik at vi kommer til å være en av de første som tråkker ut i ødemarken etter krigen?

Jason Schreier, nyhetsredaktør for Kotaku, foreslår at spillet kommer til å inneholde en eller annen form for online-innhold (dog ikke MMO-gameplay). Riktignok har heller ikke vi lyst til å tasse rundt i ødemarken alene, men ingenting er bekreftet fra offisielt hold enda når det gjelder verken gameplay eller hvilken plattform spillet kommer ut på.

Livestreamen, som først dukket opp på Twitch den 29. mai, holdt på i omtrent et døgn før traileren startet. Det eneste den inneholdt før snutten ble vist var en Vault Boy-figur og en TV med «Please stand by» på skjermen. Likevel var det titusenvis av personer som fulgte med til enhver tid.

Rett før traileren startet var det mer enn 153 000 folk som så på samtidig, og vi er sikre på at vi aldri så tallet duppe under 30 000.

Riktignok kom plutselig noen at utviklerne på skjermen og holdt korte dukketeaterforestillinger, kastet konfetti eller flyttet Vault Boy-klokken som etter hvert ble lagt på det evinnelige stream-bordet. Hver eneste hendelse ble tolket av alle som så på som et eller annet slags hint om hva var i ferd med å bli offentliggjort.



Nå som teaseren er et faktum er vi relativt sikre på at vi kommer til å bli servert flere detaljer om spillet når Bethesda går på scenen på E3 2018.