Betaudgaven af macOS 10.14 Mojave kan nu downloades

Apple har frigivet den første offentlige beta af macOS 10.14 Mojave – og alle kan nu gratis prøve softwaren.



Udviklere har haft adgang til det nye styresystem i et par uger, men nu kan almindelige brugere også prøve softwaren, hvis de har en kompatibel Mac.

Som vi meddelte tidligere i år, understøtter macOS 10.14 Mojave færre ældre Macs end tidligere versioner af styresystemet. Mens MacOS 10.13 High Sierra understøtter Mac og MacBooks, så langt tilbage som 2010 og 2009, understøtter macOS 10.14 Mojave ikke hardware fra før 2012 (undtagen iMac Pros).

Hvis du har lyst til at give det nye styresystem en chance, så tjek vores vejledning (på engelsk), og se hvordan du downloader og installerer macOS 10.14 Mojave.

Vær forsigtig

Som vi nævner i vores installationsguide, skal du være forsigtig, hvis du planlægger at installere. Det skyldes, at det er en meget tidlig offentlig beta og alle funktioner er endnu ikke tilgængelige. Der vil sandsynligvis være fejl og problemer i softwaren, som Apple arbejder på at rette.



Vi anbefaler ikke at installere MacOS 10.14 Mojave public beta på din primære computer, men hvis du gør, skal du sørge for, at dine vigtigste filer alle er sikkerhedskopieret.