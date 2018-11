Beste videoredigeringsprogram i 2018: gratis og til slags

De beste videoredigeringsprogrammene vil gjøre hverdagslige oppgaver som klipping, sammenkobling og å legge på filtre så enkle som mulig, og alle verktøyene vi har valgt ut her er de aller beste i sin klasse.

Hvis du er klar for noe avansert, vil det å velge et kjøpeprodukt gi deg førsteklasses ekstrafunksjoner som støtte for 360-graders video, bevegelsessporing og redigering fra flere kameraer, men det er bare starten. De ekstra ressursene knyttet til kommersielle prosjekter bidrar til å raffinere hele pakken, noe som gir deg mer nøyaktige, konfigurerbare effekter, et utvidet grensesnitt og en raskere renderingsmotor.

Hvis du er en nybegynner, finnes det også gratis videoprogramvare som gjør hele prosessen så enkel som mulig, uten at det koster en krone. Disse brukervennlige redigeringsprogrammene gir deg en myk start på videoredigeringen, slik at du kan lære deg det grunnleggende og med tiden kan ta steget opp til mer avanserte programmer når du er klar for det.

De beste kjøpeprogrammene for videoredigering

De beste gratisprogrammene for videoredigering

1. Adobe Premiere Pro CC

Bruk tiden på mestring av Premiere Pro, og høst fruktene av det

Plattform: Windows/Mac | Gratis prøvetid: 7 dager | Direkte opplasting til YouTube: Ja | 8K-støtte: Ja | 360-støtte: Ja | Kjøpstype: Abonnement

Støtter 360-graders video og VR-video

Enormt utvalg av filtre

Justerbart grensesnitt

Videoredigeringsprogrammet Adobe Premiere Pro har satt bransjestandarden, og det krever en investering i både tid og penger å få det beste ut av det, men hvis du mener alvor med videoredigeringen, er det vel verdt innsatsen.

Utvalget av stablebare lyd- og videofiltre er enormt, det er støtte for 360-graders video og VR-video, innebygd støtte for en mengde råfilformater, og du har muligheten til å samarbeide med andre. Du kan begynne å redigere en video allerede før den er ferdig importert.

Denne formidable kraften får man ikke på billigsalg, og den månedlige eller årlige abonnementsavgiften utgjør en del, men det at du ikke må ut med et større beløp til å begynne med gjør Premiere Pro overraskende tilgjengelig. Det er nok lurt å laste ned testversjoner av de andre videoverktøyene her før du endelig bestemmer deg, men Premiere Pro er ekstremt allsidig, og med denne skybaserte modellen trenger du ikke å betale for oppgraderinger som kommer underveis.

Les hele vår test av Adobe Premiere Pro CC

2. Apple Final Cut Pro X

Et førsteklasses redigeringsprogram for Macbrukere, med et unikt grensesnitt

Plattform: Mac | Gratis prøvetid: 30 dager | Direkte opplasting til YouTube: Ja | 8K-støtte: Ja | 360-støtte: Ja | Kjøpstype: Engangskjøp

Smart, «sporløs» tidslinje

Glimrende støtte for filformater

Prisen inkluderer mindre oppgraderinger

Høy startkostnad

Dette er et videoredigeringsprogram som er rettet direkte mot den profesjonelle delen av markedet, men det er ikke unødvendig komplisert. Grensesnittet skiller seg ut i mengden, og er bygget opp rundt en «sporløs» tidslinje, der du inspireres til å organisere elementene i spesifikke «roller», slik som stemme, musikk og tekst.

Hvis du er ute etter et videoverktøy som kan pares med en drone, er Final Cut Pro et glimrende valg. Det støtter råformater fra alle store merker og modeller, og oppdateres jevnlig med nye profiler. Det støtter dessuten 360-graders videoredigering (noe som fort blir et minimumskrav for de mer avanserte programmene), og HDR med avansert fargegradering.

Heller enn å etablere en abonnementsmodell som Adobe, har Apple valgt å gjøre Final Cut Pro tilgjengelig for en fastsatt engangssum. Det er ganske dyrt, men inkluderer alle større oppgraderinger, og det vil vise seg billigere enn Premiere Pro hvis du brukere det i et par års tid. Hvis du har en Mac, og strever med valget mellom Apple og Adobe, anbefaler vi å prøve ut testversjonene av begge før du bestemmer deg.

Les hele vår test av Apple Final Cut Pro X

3. CyberLink PowerDirector

Et videoredigeringsprogram som gjør førsteklasses verktøy tilgjengelige for nybegynnere.

Plattform: Windows | Gratisprøve: 30 dager | Direkte opplasting til YouTube: Ja | 8K-støtte: Ja | 360-støtte: Ja | Kjøpstype: Engangskjøp

Veivisertjenesten optimaliserer videoen på sekunder

Grensesnitt for nybegynnere og viderekomne

Færre avanserte kontroller enn de beste

Hvis Adobe Premiere Elements og Apple Final Cut Pro X er overdrevent avanserte for dine videoredigeringsprosjekter, kan du ta en kikk på CyberLink PowerDirector.

Selv om PowerDirector er et førsteklasses, funksjonsspekket videoverktøy, er det også veldig brukervennlig, og gir deg en mild innføring i postproduksjon som ikke vil skremme bort ferskingene. Magic Movie Wizard er det fullkomne eksempelet, der kombinasjonen av sammenredigering og optimalisering av video er kokt ned til noen få klikk. Du vil oppnå bedre resultater om du ofrer litt tid på tidslinjeredigeringen, men for alle som bare har lyst til å snekre sammen noe raskt og publisere det på Facebook, er det ideelt.

Det betyr ikke at CyberLink PowerDirector er overforenklet. Langt ifra. Programvaren gir deg også et standard postproduksjonsgrensesnitt, konsentrert omkring kontrollpaneler og en tidslinje. Det kan noen ganger ta litt tid å grave seg ned til de mer detaljerte kontrollene, men alle filtre og valgmuligheter er utrolig fleksible når du først kommer deg inn i det. Det kanskje mest imponerende av alt, er at CyberLink PowerDirector gjør videoredigering moro.

Les hele vår test av CyberLink PowerDirector

4. HitFilm Pro

Er du opptatt av spesialeffekter, er HitFilm programmet for deg

Plattform: Windows | Gratisprøve: Ingen tidsbegrensning, men eksport er blokkert | Direkte opplasting til YouTube: Ja | 8K-støtte: Ja | 360-støtte: Ja | Kjøpstype: Engangskjøp

Intuitivt grensesnitt

Supert for spesialeffekter

Overveldende for nybegynnere

HitFilm Pro er et førsteklasses videoredigeringsprogram som er blitt en favoritt blant fanfilmskapere – og med god grunn. Det er fullstappet med verktøy for å skape blendende spesialeffekter, men er likevel tilgjengelig nok for hobbybrukere.

Et av HitFilm Pros beste salgsargumenter er muligheten til å håndtere nærmest alle sidene ved postproduksjon av video innenfor programvaren. Animasjoner, tekst, lydredigering og fargegradering er tilgjengelig bare på noen få klikk, mens grensesnittet har en intuitiv utforming som aldri føles overbefolket.

Til forskjell fra de andre redigeringsprogrammene i denne gjennomgangen, støtter HitFilm Pro animasjon av brukerdefinerte 3D-modeller, i et komplett oppsett med virtuelle 3D-kameraer, tilpasset skyggelegging og dynamisk lys. Her finnes det også imponerende partikkeleffekter og dynamisk lyssetting, og overlegen bluescreen som gir fine overganger.

Les hele vår test av HitFilm Pro

5. Adobe Premiere Elements 2018

En enkel introduksjon til videoredigering for grønnskollinger

Plattform: Windows/Mac | Gratisprøve: 30 dager | Direkte opplasting til YouTube: Yes | 8K-støtte: Nei | 360-støtte: Nei | Kjøpstype: Engangskjøp

Glimrende veiledning for nye brukere

Automatiserte verktøy for vanlige oppgaver

Enkle veivisere, steg for steg

Du vokser fort fra det

Av alle de førsteklasses videoredigeringsprogrammene i denne gjennomgangen, er Adobe Premiere Elements det mest nybegynnerorienterte. Det er laget for å gjøre videoredigering så enkelt som mulig, og selv ekspertgrensesnittet er temmelig ukomplisert.

Til forskjell fra Adobes dyrere programvare (som Premiere Pro), er Premiere Elements bare tilgjengelig gjennom engangskjøp, så du forplikter deg ikke til å betale et månedlig beløp for å fortsette å bruke det. Det er også blant de billigste videoredigeringsprogrammene du får tak i, noe som er imponerende når vi snakker om et så stort navn som Adobe.

Noen videoredigeringsprogrammer forutsetter en viss kjennskap før du begynner, men Premiere Elements er perfekt for selv grønnskollinger. Grensesnittet har store knapper med tydelig merking. Det følger også med noen glimrende veiledninger slik at overgangen mellom å skape en video med hjelp fra veiviserverktøy og å bruke den mer tradisjonelle flerspors tidslinjen, blir enklere.

Les hele vår test av Adobe Premiere Elements

De beste gratisprogrammene for videoredigering

1. Lightworks

Det beste gratisprogrammet for videoredigering, uansett brukernivå

Plattform: Windows/Mac/Linux | Direkte opplasting til YouTube: Ja | 8K-støtte: Nei | 360-støtte: Nei

Avanserte redigeringsverktøy

Sanntidseffekter

Gjennomarbeidet grensesnitt

Lightworks er et utrolig verktøy med det edle siktemålet å gjøre profesjonell kvalitetsvideoredigering tilgjengelig for alle. Som du vil vente deg av et slikt kraftig videoverktøy, vil du ikke mestre det over natten, men det kan man ikke regne som en ulempe ved programmet.

Hvis du har forsøkt andre gratis videoredigeringsprogrammer, har du kanskje opplevd at grensesnittet er annerledes enn det du er vant til, men du kan omarrangere de ulike kontrollpanelene og vinduene for å skape et miljø som passer måten du arbeider på.

Gratislisensen har alt du trenger for å lage fantastiske videoer, men lesere av TechRadar kan også få 50 % avslag på en årlig Lightworks Pro-lisens ved bruk av denne rabattkoden: TECHRADAR_LW_PRO_YRGRF_S2018. Lightworks Pro gir deg muligheten til å eksportere i andre formater enn MPEG, å publisere 4K-video direkte på YouTube, og å eksportere 3D-videoer. Se hvordan du kan løse ut rabattkupongen her.

Les hele vår test av Lightworks

2. Hitfilm Express

Et kraftig videoredigeringsverktøy som kan utvides når du vokser fra det

Plattform: Windows/Mac | Direkte opplasting til YouTube: Ja | 8K-støtte: Nei | 360-støtte: Krever tillegg

Profesjonelle graderingsverktøy

Kan utvides via tillegg

Kraftige systemkrav

Hitfilm Express er et annet videoredigeringsprogram du får gratis – og det leverer varene. Det grunnleggende redigeringsverktøyet, med avanserte klippeverktøy, et flott utvalg lyd- og videofiltre, lag- og maskeringsverktøy, sammenkoblingsmuligheter og bluescreen-verktøy.

Ekstra verktøy finnes tilgjengelige mot betaling, fra ca. $10 for en pakke som inneholder fargekorrigering, eksponeringsjustering, delt skjerm-maskering og ulike kreative filtre.

Ulempen med all denne kraften er at Hitfilm Express er langt mer krevende for maskinen enn både Lightworks og Shotcut, som er hovedårsaken til at vi har satt programmet på 3. plass. Pass på å sjekke de tekniske minstekravene før du laster det ned, for å unngå å bli skuffet.

Les hele vår test av Hitfilm Express

3. DaVinci Resolve

Førsteklasses programvare for avansert video- og lydredigering

Plattform: Windows/Mac/Linux | Direkte opplasting til YouTube: Nei | 8K-støtte: Ja | 360-støtte: Krever tillegg

Komplett lydmastringsprogram

Avansert fargerkorrigering

Gratisversjonen mangler enkelte funksjoner

DaVinci Resolve er gratisversjonen av et kjøpeprogram for videoredigering, men som med Lightworks er dette så fullpakket med funksjoner at du trolig ikke vil savne de få verktøyene det mangler.

DaVinci Resolve er et redigeringsverktøy på profesjonelt nivå, med intuitive grensesnitt for redigering, fargekorrigering, lydproduksjon og eksportering. Fargekorrigeringen er blant de fremste egenskapene ved DaVinci Resolve, enten om du vil justere en hel video eller bare utvalgte deler av den. Her er det også HDR-støtte, og du kan bearbeide råfiler direkte fra kameraet.

Noen av filtrene får du bare gjennom kjøpeutgaven DaVinci Resolve Studio, og det er en begrenset eksportoppløsning på 3840 x 2160, men det er de eneste begrensningene. Det er faktisk i overkant om du bare skal komprimere en video og publisere den på YouTube, men til de større prosjektene er DaVinci Resolve vanskelig å slå.

Komplett anmeldelse kommer snart.

4. Shotcut

Det ser kanskje litt uvanlig ut, men behersker du det, vil du høste fruktene

Plattform: Windows/Mac/Linux | Direkte opplasting til YouTube: Nei | 8K-støtte: Nei | 360-støtte: Nei

Avansert, med brukertilpassede filtre

Intuitivt grensesnitt

Bratt læringskurve

Shotcut er enda et gratis videoredigeringsprogram som kjennes profesjonelt, men som krever litt tålmodighet hvis du skal oppnå de gode resultatene det er i stand til å levere. Det litt uvanlige grensesnittet skyldes nok at programmet startet sin tilværelse i Linux, og lite har skjedd siden konverteringen til Windows.

For det første kan grensesnittet virke litt krevende. Du må ikke bare åpne en video, men også velge hvilken redigeringsmodus du ønsker å arbeide i, og hvilke verktøy du kan tenke deg å bruke.

Det er ikke til å komme bort fra at Shotcut har en bratt læringskurve. Det er mulig å oppnå temmelig imponerende resultater bare ved å legge til ett av de mange filtrene i videoen, men den virkelige belønningen vil bare kunne høstes om man er villig til å legge tid og innsats ned i å gå i dybden med programvaren, og bli kjent med hva den har å tilby.

Les hele vår test av Shotcut

5. VSDC Free Video Editor

Et ikke-lineært redigeringsprogram, fullstappet med verktøy, og flere legges til hele tiden

Plattform: Windows | Direkte opplastinge til YouTube: Ja | 8K-støtte: Nei | 360-støtte: Nei

Ikke-lineær videoredigering

Enkel å mestre

Ingen maskinvareakselerasjon

VSDC Free Video Editor er et godt verktøy som kan gi glimrende resultater. Etttersom dette er et ikke-lineært program, fungerer det på en annen måte enn andre, lignende verktøy, ved at du kan plassere klipp og andre elementer hvor du vil på tidslinjen og redigere dem der.

Her har du ikke bare mulighet til å jobbe med flere skjermbilder og overganger, men også legge inn objekter og tekst i videoene, og skape en video av profesjonell kvalitet. Det krever imidlertid at du er villig til å forholde deg til VSDCs ganske underlige virkemåte og det uvanlige grensesnittet.

Med den nyeste versjonen av VSDC får du med flere kunstneriske effekter, blant annet røyk. Her er det også en dedikert eksportprofil for Instagram, og automatisk bildestabilisering. Og det går dessuten raskere. Detter er et ypperlig valg for kreative videoprosjekter.

Les hele anmeldelsen: VSDC Free Video Editor