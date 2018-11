Beste spillkonsoll i 2018: Hvilken skal du velge?

Vi har kommet langt siden den tiden da du bare hadde én eller to konsoller å velge mellom – og tilstrekkelig ulike utvalg av spill til at valget ble relativt enkelt. Mario-tilhengerne valgte Nintendo, Sonic-fansen valgte Sega. Ferdig!

I våre dager er det vanskelig å velge den beste konsollen blant dem som finnes tilgjengelig. Ja, det utgis fortsatt spill som kun er for én konsoll, men det overveldende flertallet av alle nye spill er multiplattformsutgivelser. Om du legger til oppgraderinger midtveis i generasjonene og teknologiske fremskritt som gir den 4K HDR i noen spill, men ikke i andre, og det kan by på mye forvirring å skulle finne ut hvilken konsoll det er verdt å kjøpe.

Den gode nyheten for gamere er at det finnes nettsider (som den du befinner deg på nå) som hjelper deg å innsnevre mulighetene. Vi favoriserer ingen, og vi foretrekker ikke det ene utvalget fremfor det andre. Vi er bare her for å leke med tall, og gi deg alle detaljene om hva som er det beste utstyret.

Når det er sagt, har vi noen spørsmål for å komme igang: Trenger eller ønsker du 4K? Er det en spillserie du er spesielt knyttet til? Vil du ha noe du kan spille på farten? Hva er budsjettet ditt?

Gamere som vil ha 4K burde vurdere Xbox One X, PS4 Pro eller Xbox One S, mens HD-gamere kan velge PS4 Slim eller Nintendo Switch. Hvis du digger bilspill eller skytespill, har Xbox en rekke førstepartsutgivelser i disse sjangrene, mens Sony har haugevis av action-eventyr og rollespill. Nintendo har en blanding av alt mulig, men du burde velge Nintendo hvis du ikke kan klare deg uten de årlige utgivelsene av Pokemon og Mario.

For å bidra til å gjøre tingene litt mindre komplisert, har vi satt sammen denne oversikten over de nyeste konsollene på markedet, og veiet og målt deres viktigste fordeler og ulemper – med lenker til andre dedikerte sider og anmeldelser, i tilfelle du vil grave dypere.

Sony PlayStation

PlayStation 4

Rimelig og allsidig

Mål: 28 x 25 x 4 cm (B x L x H) | Grafikkprosessor: 1.84 TFLOPS, AMD Radeon™-basert grafikkmotor | RAM: 8 GB GDDR5 | Max oppløsning: 1080p | Optisk stasjon: DVD/Blu-ray | Lagringsplass: 500 GB eller 1 TB (ekspanderbar)

Fantastiske proprietære spill

VR-støtte

Rimelig

Ingen 4K

Svak nedoverkompatibilitet

PS4 fås i vanlig og slank versjon, og er det grunnleggende konsolltilbudet fra Sony.

Etter lanseringen for fire år siden, har PlayStation 4 vunnet mange tilhengere, og oppnådd utrolige salgstall.

Konsollens viktigste enkeltfortrinn er de proprietære spillene. I en verden med spillutgivelser som i økende grad avhenger av nettbaserte tjenester, fortsetter PlayStation å skape fortellingsdrevne enkeltspillerutgaver som Uncharted, God of War, Horizon Zero Dawn og The Last of Us.

Det er også den eneste konsollen som for øyeblikket gir deg muligheten til å oppleve virtuell virkelighet (men du må kjøpe tilleggsutstyret PlayStation VR separat hvis du vil høste fordelen av disse egenskapene).

Hvis du er ute etter den nye 4K-oppløsningen som alle snakker om, finner du ikke det her. Der selv den rimelige Xbox One S tilbyr oppskalering til 4K, står den grunnleggende PS4 fast på 1080p. PlayStation er heller ikke gode på nedoverkompatibilitet, så hvis du håper å kunne spille den gamle PlayStation 3-samlingen problemfritt, er ikke det tilfellet.

Men er du ute etter å oppleve den nyeste generasjonen av konsoller på den billigst mulige måten, og du liker det PlayStation har å tilby, er dette konsollen du skal velge.

Kjøp denne hvis du ønsker: den nyeste generasjonen av spill, men ikke trenger 4K, og du vil ha proprietære PlayStation-spill, konsoll-VR, og en konsoll som i sine rimeligste utgaver ligger på under kr. 3000.

Anbefalt lesestoff: pass på å sjekke ut vår fullstendige anmeldelse av PlayStation 4 og vårt utvalg av de beste PS4-spillene. Kanskje det er konsollen for deg?

PlayStation 4 Pro

Den billigste måten å få ekte 4K på.

Mål: 32,5 x 29,5 x 5,5 cm (B x L x H) | Grafikkort: 4.20 TFLOPS, AMD Radeon™-basert grafikkmotor | RAM: 8 GB GDDR5, 1 GB DDR3 | Max oppløsning: 2160p | Optisk stasjon: DVD/Blu-ray | Lagringsplass: 1TB (ekspanderbar)

Alt som er bra ved PlayStation 4

Ekte, oppgradert 4K

Et rimeligere 4K-alternativ

Ikke behov for å kjøpe et nytt spillbibliotek

Ingen støtte for 4K Blu-ray

Ikke den kraftigste 4K-konsollen for øyeblikket

Alt det PlayStation 4 kan gjøre, kan PlayStation 4 Pro gjøre litt bedre. Hvis du er begeistret for 4K-oppløsningen, og HDR gjør deg varm under kragen, er dette Sony-konsollen for deg.

PlayStation 4 Pro kjører alle spillene den vanlige PlayStation 4 kan kjøre, så hvis du oppgraderer, trenger du ikke å bygge opp spillsamlingen på nytt, og du trenger heller ikke å betale mer for nye 4K-spill. Men du vil trolig se en forbedring i hvordan de ser ut og yter sammenlignet med den vanlige PS4.

PlayStation 4 Pro er den kraftigste kontollen i PlayStation-rekken for tiden, og kan kjøre ekte og oppskalert 4K i spill som er tilpasset til å gjøre dette mulig. Selv spill som ikke er spesielt tilpasset kan få noe ut av den kraftigere ytelsen i denne konsollen – du vil oppdage at bildene ser litt klarere ut, og at spillene kjøres jevnere, takket være PS4 Pros Boost Mode.

Akkurat som standardutgaven av PS4, har denne konsollen et glimrende utvalg av spill, blant annet noen fantastiske spill som er eksklusive for PS, i tillegg til støtte for Playstation VR.

Selv om konsollen er kraftfull, er det ikke alle spill som vil gjengis i ekte 4K på PS4 Pro – mange av dem blir heller oppskalert, ettersom konsollen rett og slett ikke er så krafig at den kan opprettholde ekte 4K-oppløsning og kjøre et omfattende spill med jevnt antall bilder per sekund.

PS4 Pro har også det samme problemet som PS4 med tanke på at nedoverkompatibiliteten er dårlig. Den har heller ingen innebygd Ultra HD Blu-ray-spiller, så hvis du er ute etter en konsoll som kan spille dine fysiske 4K-medier, er det ikke denne. Men derimot kan den spille av standard Blu-ray og DVD, og du kan strømme i 4K fra kompatible tjenester.

Hvis du ikke har en 4K HDR-TV, og superskarpe bilder ikke er noe som vil forbedre spillopplevelsen dramatisk, er nok ikke denne konsollen verdt de ekstra pengene du vil måtte bruke på den, særlig ikke om du allerede har en standard PS4-konsoll.

Hvis du er nykommer i denne konsollgenerasjonen, og du seriøst vurderer å kjøpe en 4K HDR-TV, vil du i det minste fremtidssikre deg med Pro-utgaven.

Kjøp denne hvis du ønsker: ekte 4K- og HDR-gaming, eksklusive PlayStation-spill, VR-gaming, og ekte 4K for under kr. 4000.

Anbefalt lesestoff: sjekk ut vår fullstendige anmeldelse av PS4 Pro, i tillegg til vår liste over de beste spillene for denne konsollen.

Microsoft Xbox

Xbox One S

Det rimelige mediesenteret.

Mål: 29,5 x 22,6 x 6,6 cm (B x L x H) | Grafikkort: 917 MHz, AMD Radeon™-basert grafikkmotor | RAM: 8 GB GDDR3 | Max oppløsning: 1080p (max 2160p for video) | Optisk stasjon: 4K/HDR Blu-ray | Lagringsplass: 500 GB, 1 TB eller 2 TB

Svært rimelig konsoll

4K Blu-ray-spiller

Oppskalert 4K

Strålende nedoverkompatibilitet

Ikke mange gode spill eksklusivt for enheten

Oppskaleringen er ikke veldig raffinert

Ser du etter en konsoll på inngangsnivå, men er ikke interessert i det PlayStation har å tilby? Hvorfor ikke sjekke ut Microsofts Xbox One S? Denne konsollen har overgått den opprinnelige Xbox One på mange plan – den har et mindre og mer elegant design, og litt mer kraft å by på.

Noe denne konsollen kan som ikke standardutgaven av PS4 kan, er å kjøre oppskalert 4K. Xbox One S har ikke de samme 4K-egenskapene som PS4 Pro eller Xbox One X, ettersom 1080p-bildene egentlig bare er strukket ut for å passe til en 4K-skjerm uten noen avanserte finesser, men likevel ser denne primitive oppskaleringen ganske imponerende ut på en konsoll som har en startpris på rundt kr. 2000.

For å kompensere for mangelen på gode, eksklusive spill, har Xbox-konsollene en mye bedre nedoverkompatibilitet enn PlayStation-konsollene. På Xbox One S vil du kunne kjøpe og spille opprinnelig utgivelser for Xbox og Xbox 360, der mange av dem er blitt spillklassikere.

Hvis du noen gang har eid en eldre Xbox-konsoll, og du fortsatt har spillene til den, eller du virkelig vil sette deg inn i en haug med gode spill som du gikk glipp av da de kom ut, er Xbox One S en flott måte å gjøre dette på.

Et felt der Xbox fullstendig utklasser PlayStation på, er den generelle hjemmeunderholdningen. Selv om begge konsollene kan strømme fra et utvalg av underholdningstjenester som Netflix og Amazon, har dessuten Xbox også en innebygd 4K Blu-ray-spiller.

Dette er noe Sony er blitt kritisert for å ikke ha inkludert i PlayStation 4 Pro, så om du har en stor samling fysiske Ultra HD Blu-rays, og det er viktig for deg å kunne spille dem, er det definitivt Xbox One S som vil vinne din gunst her. Hvis du har tenkt på å skaffe deg en Ultra HD Blu-ray-spiller uansett, er denne konsollene en av de rimeligste måtene å gjøre dette på.

Et problem Xbox har, sammenlignet med PlayStation, er de eksklusive spillene. Der PlayStation har et temmelig bredt utvalg av slike, er det temmelig begrenset med Xbox. Spillserier som Halo, Gears of War og Forza hører kanskje hjemme på denne plattformen, men de har ikke fått den samme gode mottagelsen av anmelderne som Horizon: Zero Dawn og Uncharted.

Selv om den tilbyr oppskalert 4K, er oppskaleringsmetoden på Xbox One S langt mindre intelligent enn sjakkbrettmetoden som PlayStation 4 Pro benytter, så hvis du er på jakt etter en helstøpt 4K-opplevelse, er det bedre å spandere litt mer penger på en PlayStation 4 Pro, eller på den neste versjonen av Xbox i denne gjennomgangen.

Kjøp denne hvis du ønsker: rimelig, men oppskalert 4K, en Ultra HD Blu-ray-spiller, glimrende nedoverkompatibilitet og en konsoll for rundt kr. 2000.

Anbefalt lesestoff: få med deg vår fullstendige anmeldelse av Xbox One S, i tillegg til våre utvalgte beste Xbox One-spill, for å se hva du kan spille. Tror du dette er konsollen for deg?

Xbox One X

En fremtidssikker kraftpakke.

Mål: 30 x 24 x 6 cm (B x L x H) | Grafikkort: 6 TFLOPS, AMD Radeon™-basert grafikkmotor | RAM: 12 GB GDDR5 | Max oppløsning: 2160p | Optisk stasjon: 4K/HDR Blu-ray | Lagringsplass: 1 TB

Markedets kraftigste konsoll

Ekte og oppskalert 4K

4K Blu-ray-spiller

Strålende nedoverkompatibilitet

Den dyreste konsollen

Litt liten intern lagringsplass med tanke på 4K-håndtering

Mangel på eksklusive spill

Hvis kraften betyr alt for deg, vil du ikke finne en kraftigere konsoll enn den helt nye Xbox One X. Men tenk på at du heller ikke vil finne en dyrere konsoll.

Xbox One X er Microsof’s svar på Sonys PS4 Pro, og man kan trygt si at de har svart godt for seg. Akkurat som PS4 Pro gir denne konsollen deg ekte og oppskalert 4K, i tillegg til HDR på spill som er blitt tilpasset for å støtte disse egenskapene. Men på grunn av de langt bedre spesifikasjonene tilbyr Xbox One X ekte 4K på langt flere spill enn PS4 Pro gjør. Og den gir ofte en mer konsekvent 4K-gjengivelse. Hvis du er ute etter den beste spillopplevelsen du kan få i 4K på en konsoll, burde du velge Xbox One X.

Akkurat som Xbox One S har denne konsollen strålende nedoverkompatibilitet, i tillegg til en innebygd Ultra HD Blu-ray-spiller til avspilling av din samling av fysiske medier.

Imidlertid lider den på samme måte som Xbox One S også under mangelen på eksklusive spill som virkelig får vist frem hva konsollen duger til.

Den er også med god margin den dyreste konsollen på markedet. Og om du ikke har det audiovisuelle utstyret som må til for å yte den rettferdighet, er det vanskelig å legitimere en så høy pris, særlig ettersom utvalget av eksklusive spill er temmelig tynt for øyeblikket.

Det er også verdt å merke seg at du fort ender med å måtte kjøpe en separat, ekstern lagringsenhet til denne konsollen. Selv om det kan virke mye med 1 TB intern lagringsplass, er 4K-spill store, og de fyller fort opp plassen.

Kjøp denne hvis du ønsker: ekte 4K og HDR-støtte, Ultra HD Blu-ray-spiller, fremtidssikret gaming og de heftigste spesifikasjonene du finner.

Anbefalt lesestoff: les hele vår anmeldelse av Xbox One X for å grave dypere i detaljene, og gå grundig gjennom vår liste over spill som utnytter kraften i konsollen.

Nintendo

Nintendo Switch

Den allsidige nykommeren

Mål: 10 x 24 x 14 cm (B x L x H) med Joy-Cons | Grafikkort: 768 MHz (docket)/307.2MHz (udocket) Nvidia custom Tegra SOC | RAM: 4 GB | Max oppløsning: docket 720p, udocket 1080p | Optisk stasjon: Ingen | Bærbart batteriliv: Omtrent 3 timer

Bærbar hjemmekonsoll

Flotte eksklusive førstepartsspill

Ikke like kraftig som andre hjemmekonsoller

Mindre omfattende tredjepartsutvalg

Ennå ingen fullverdig online-tjeneste

Nintendo Switch er den nye gutten i gata, tross mer enn et år på markedet, og den viser seg ennå å være veldig populær.

Dette er det mest unike alternativet på markedet for øyeblikket, ettersom du kan bruke den både som en håndholdt enhet og som hjemmekonsoll.

På Switch finner du et økende utvalg av spill med den største spennvidden fra Nintendo på mange år. Nintendo Switch gir deg alt av opplevelser, fra spennende, eksklusive spill som Super Mario Odyssey til ettertraktede indiespill som Stardew Valley.

Den er ikke i nærheten av å inneha den samme kraften som standardutgaven av PlayStation 4 og Xbox-konsollene, og den kjører helt klart ikke spill i 4K eller støtter HDR (faktisk er skjermen en ganske lavoppløselig sak på 720p), så hvis du er på jakt etter en konsoll som kan vinne spesifikasjonskrigen, er det ikke denne du ser etter.

Her finner du nok heller ikke de beste tredjepartsspillene. Selv om du nå får spill som Doom, Skyrim og LA Noire, har mange av disse spillene vært tilgjengelige på andre plattformer i flere måneder, hvis ikke år. Vi ser langsomme endringer, men de nyeste og beste spillene kommer kanskje ikke denne veien, rett og slett på grunn av den manglende kraften.

Og naturligvis, der PlayStation gir deg VR, har Nintendo en helt egen spesialitet på lager, i form av Nintendo Labo. Dette papptilbehøret er noe av det mest innovative vi har sett på årevis, og det har potensial til å bli noe virkelig stort.

Det er også viktig å være oppmerksom på at du trolig må kjøpe et separat microSD-kort til denne konsollen på ett eller annet punkt, ettersom den interne lagringsplassen er begrenset.

Kjøp denne hvis du ønsker: en konsoll du kan bruke hjemme, sammen med TV-en, og dessuten ta med deg på farten, tilgang til Nintendo-eksklusive spill, og du ikke trenger den beste oppløsningen eller de råeste spesifikasjonene.

Anbefalt lesestoff: er du ute etter å vite mer om konsollen? Her er vår fullstendige anmeldelse av Nintendo Switch. Vi har også en oversikt over de beste spillene konsollen har å tilby. Er du klar for en Switch?

Nintendo 2DS XL

En rimelig bærbar en.

Mål: 8,6 x 16 x 2 cm (B x L x H) i lukket tilstand | Grafikkort: 804 MHz ARM11 MPCore quad-core | RAM: 256 MB FCRAM, 10MB VRAM | Max oppløsning: 240p | Optisk stasjon: None | Lagringsplass: 4 GB | Bærbart batteriliv: omtrent 4 timer

Lett og solid

Flott spillutvalg

Perfekt for yngre gamere

Svært rimelig

Den minst kraftige konsollen

Den eldre plattformen gir svekket utviklingsstøtte

Mens Switch er den overlegent mest populære Nintendo-konsollen på markedet for øyeblikket, er 3DS og 2DS XL fremdeles svært gode håndholdte alternativer.

Det at de veier lite og er svært bærbare gjør dem perfekte for travle pendlere, men hvis du skal kjøpe en konsoll til ganske unge spillere, er 3DS og 2DS XL også gode valg.

De har et ekstremt stort og variert utvalg av tilgjengelige spill, og de er billigere enn noen gang. Dessuten er de trolig de mest solide alternativene – hvis du mister Switchen din i bakken, vil det være en katastrofe, men å miste kamskjell-DS-en er noe som mindre trolig ender med en oppsprukket skjerm.

Disse er definitivt de minst kraftige enhetene på markedet for øyeblikket, og du finner helt opplagt heller ikke de nyeste spillene på denne plattformen.

Selv om Nintendo har lovet å opprettholde støtten av disse konsollene, er det verdt å merke seg at deres alder og den stadig mer utilstrekkelige kraften innebærer at utviklerne vil slutte å lage nye spill til dem.

Et eksempel er Pokemon-serien, som har vært eksklusiv for Nintendos håndholdte enheter, men som ikke lenger vil slippes til DS-plattformen. Pokemon Lets Go og dets arvtagere vil bare bli tilgjengelige på Switch.

Kjøp denne hvis du ønsker: en solid konsoll for yngre spillere, en enkel bærbar enhet, noen av de beste spillene som er eksklusive for Nintendo for mindre enn kr. 1500.

Anbefalt lesestoff: sørg for å få med deg våre fullstendige anmeldelser av 2DS XL og 3DS og få et overblikk over de beste spillene for begge konsoller. Er du klar for en bærbar?