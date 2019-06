Beste noise-cancelling hoofdtelefoons 2019: de beste hoofdtelefoons voor onderweg

De koopgids voor beste noise-cancelling hoofdtelefoons: Gegroet hoofdtelefoonfans en welkom bij TechRadars toplijst met de beste noise-cancelling hoofdtelefoons die je in 2019 kan kopen.

Het is de waarheid als een koe dat pendelen niet de fijnste ervaring is. Gelukkig bestaan er tegenwoordig noise-cancelling hoofdtelefoons om wat meer balans in de wereld te brengen en onze reisjes van en naar het werk aangenamer te maken.

Er is bovendien heel wat keuze in het arsenaal van anti-geluidstechnologie, waaronder topklasse opties van de beste fabrikanten zoals Bose, Sony en Sennheiser. (Sorry Apple-fans, maar de AirPods halen het niet in deze lijst, net zoals de meeste volledig draadloze oortjes.)

Kijk even naar onze lijst met de beste noise-cancelling hoofdtelefoons op de markt en zoek een model dat bij je past. Voortaan heb je geen last meer van de huilende baby's, luid verkeer en lawaaierige conversaties op het openbaar vervoer. De geluidshemel is binnen handbereik.

Deze wonderen van de moderne tijd halen ongewenst geluid weg en laten tegelijk je muziek beter klinken dan een traditioneel setje oortjes.

We zijn ervan overtuigd dat noise-cancelling hoofdtelefoons even essentieel zijn als je laptop, tv of smartphone als het aankomt op technologie die je levensstijl verandert. Dat betekent dat het van groot belang is om het juiste model te kiezen.

Gelukkig zijn wij er om je te helpen bij je keuze. Wij hebben een lijst samengesteld met onze favoriete noise-cancelling hoofdtelefoons en hebben ze gerangschikt op basis van hun prijs-kwaliteitverhouding.

Wat zijn de beste noise-cancelling hoofdtelefoons?

1. Sony WH-1000XM3

De beste noise-cancelling hoofdtelefoon, voor twee jaar op rij

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 254g | Lengte kabel: 1,20m | Frequentierespons: 4Hz tot 40kHz | Drivers: 40mm Dual-Layered Diaphragm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 104,5 dB | Impedantie: 47 ohm | Batterijduur: 30 uur | Draadloos bereik: 30 meter | NFC: Ja

Hoogstaande noise-cancelling

Fantastische geluidskwaliteit

Batterijduur van 30 uur

Kleine upgrades tegenover 1000XM2

Matige belkwaliteit

De Sony WH-1000XM3 is de beste noise-cancelling hoofdtelefoon ter wereld voor het tweede jaar op rij. Goed, er zijn maar een paar kleine verfijningen gebeurd tegenover de prachtige WH-100XM2 van vorig jaar, maar de subtiele upgrades zoals de wissel van microUSB naar USB-C en extra vulling in de hoofdband maken deze bekroonde hoofdtelefoon van Sony nog beter.

Dus waarom is iedereen verliefd op deze Sony-hoofdtelefoon? Wel, zijn noise-cancelling is gewoon super. Zet hem op terwijl je stofzuigt en je zal de stofzuiger amper horen. Muziekliefhebbers zijn dan weer enorm blij met de aptX HD en Sony LDAC in de WH-1000XM3. Dit zijn namelijk twee van de beste manieren om Hi-Res muziek te beluisteren op je smartphone zonder kabel. Tot slot ondersteunen alle vlaggenschiphoofdtelefoons van Sony zowel Google Assistant als Alexa, waardoor ze niet alleen de beste noise-cancelling hebben, maar ook de slimste hoofdtelefoons zijn.

Lees de volledige review: Sony WH-1000XM3

2. Sony WH-1000XM2

Als je hem nog kan vinden, is de WH-1000XM2 zeker je geld waard

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 23g | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: N/A | Drivers: N/A | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 10 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Ja

Geweldige noise-cancelling

Zalige audio

Batterijduur van 10 uur

Fragiele scharnieren

Touch-bediening

Als je nog een Sony WH-1000XM2 kan vinden, dan heb je nog steeds een van de beste noise-cancelling hoofdtelefoons in handen: hij klinkt geweldig, heeft degelijke noise-cancelling en kost evenveel als de Bose QC35. Hij heeft een minder lange batterijduur dan het vlaggenschip van Bose, maar de Sony WH-1000XM2 verslaat de QC35 op het vlak van prestaties en extra functies.

Hij geeft je niet alleen dezelfde noise-cancelling als het model van Bose, maar heeft ook drie handige trucjes die Bose niet heeft in zijn hoofdtelefoon: eentje hiervan is de functie voor omgevingsgeluid waarmee (middel)hoge frequenties (zoals aankondigingen door een luidspreker) nog hoorbaar zijn. Daarnaast is er nog de Snelle Aandacht-functie waarmee je al het geluid van je omgeving binnenlaat zonder de hoofdtelefoon af te doen. Die functie is handig als een voorbijganger of treinconducteur je aanspreekt en je een kort gesprek gaat hebben. Het laatste trucje is de LDAC-codec, die net zoals aptX HD ook het afspelen van Hi-Res audio mogelijk maakt.

Geweldig geluid, veel functionaliteiten en net zo betaalbaar als de concurrentie? De Sony XH-1000XM2 kan het allemaal en is dan ook een perfecte keuze.

Lees de volledige review: Sony WH-1000XM2

Niet zeker welke Sony je moet kopen? Lees dan zeker onze keuzelijst met de beste Sony-hoofdtelefoons die we tot nu getest hebben

3. Bose QuietComfort 35 II

Slimme noise-cancelling voor fans van spraakassistenten

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 308g | Kabel lengte: 1,20m | Frequentierespons: N/A | Drivers: N/A | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 20 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Ja

Breed en helder geluidsveld

Geweldige noise-cancelling

Actieve equalizer

Saai design

Op de derde plaats staat de Bose QuietComfort35 II, een bijna identiek model als je kijkt naar de Bose QuietComfort 35, maar ditmaal met Google Assistant. Dit wil zeggen dat je topklasse noise-cancelling van Bose krijgt, goed geluid, ongelooflijk comfort én een handige assistent die je overal te hulp kan staan.

In zijn geheel is de Bose QC35 II NC een uitstekende hoofdtelefoon voor reizigers en pendelaars. Bose heeft een goede balans gevonden tussen functies die de meeste gebruikers kunnen appreciëren. Hoewel we er niet evenveel van houden als van de beter klinkende Sony WH-1000XM2, bieden ze nog steeds kwalitatieve noise-cancelling.

Lees de volledige review: Bose QuietComfort 35 II

4. Sennheiser PXC 550 Wireless

Geweldige geluidskwaliteit en noise-cancelling, maar tegen welke prijs?

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 525g | Kabel lengte: 1,1m | Frequentierespons: 20Hz tot 20kHz | Drivers: 40mm Dual-Layered Diaphragm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 8 uur | Draadloos bereik: 30 meter | NFC: Ja

Geweldige klank

aptX-verbinding

Onhandige touch-bediening

Noise-cancelling kan beter

Het grootste pluspunt van de PXC 550 is zijn geluid. Andere draadloze noise-cancelling hoofdtelefoons hebben misschien een betere interface of beter noise-cancelling, maar kunnen vaak niet opboksen tegen de geluidskwaliteit van deze Sennheiser.

Maar er zijn een paar irritaties waardoor we hem toch niet voor 100 procent kunnen aanraden, zoals onhandige touch-bediening. Deze irritaties zijn geen doorslaggevende factoren, maar er zijn zeker andere noise-cancelling hoofdtelefoons die niet met dezelfde problemen kampen.

Lees de volledige review: Sennheiser PXC 550

5. Philips Fidelio NC1

Professionele look en prachtig geluid

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 340g | Lengte kabel: 1,20m | Frequentierespons: 7-25,000Hz | Drivers: Twee 1.5" Neodymium drivers | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 107 dB | Impedantie: 16 ohm | Batterijduur: 25+ uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Nee

Uitstekend, elektrisch geluid

Geweldige bouwkwaliteit en batterijduur

Een beetje geluidsverlies

Nog steeds met kabel

Philips presenteert hier een elegantere noise-cancelling hoofdtelefoon met de NC1. Deze on-ear hoofdtelefoon is niet draadloos, maar dat is geen reden om hem af te schrijven. Met een prijs van ongeveer 250 euro is de NC1 een compact exemplaar dat comfortabel zit en een goede batterijduur heeft.

Je krijgt heel wat waar voor je geld. In de doos zitten de hoofdtelefoon, een harde travelcase en een oplaadbare batterij die voor zo'n 30 uur aan noise-cancelling kan zorgen. Het beste hier is de geluidsweergave die zeer goed gebalanceerd en warm is.

Lees de volledige review: Philips Fidelio NC1

6. Bose QuietComfort 25

Koninklijke hoofdtelefoon met een goede prijs-kwaliteitverhouding

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 308g | Lengte kabel: 1,20m | Frequentierespons: N/A | Drivers: N/A | Drivertype: N/A | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 20+ uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Ja

Verbazingwekkende noise-cancelling

Strak design

Vol, robuust geluid

Van 2014

Nog met kabel

Een paar jaar geleden was de Bose QuietComfort 25 de beste noise-cancelling hoofdtelefoon die we getest hadden. Alle geluiden waren kristalhelder en perfect te onderscheiden. Alle muziekgenres klonken geweldig. Door de noise-cancelling werden we verder meegesleept in de muziek en voelden we ons enorm geconcentreerd.

Maar dat was enkele jaren geleden en we zijn er duidelijk op vooruit gegaan. Bose heeft niet een opvolger voor dit model gelanceerd, maar twee: de QC35 en de QC35 II met Assistant. Beide modellen hebben bovendien onze voorkeur boven de QC25.

Maar er is ook goed nieuws. Als je het niet erg vindt om een oudere hoofdtelefoon met kabel te gebruiken, is de QC25 een prima exemplaar dat meer dan 35 uur noise-cancelling kan voorzien met een enkele AAA-batterij.

Lees de volledige review: Bose QuietComfort 25

7. Bowers and Wilkins PX Wireless

Noise-cancelling met een paar handige trucjes

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 335g | Frequentierespons: 10Hz - 20kHz | Drivers: 40mm | Drivertype: Full range | Gevoeligheid: 111dB | Impedantie: 22 Ohms | Batterijduur: 22 uur | Draadloos bereik: 30m | NFC: Nee

Indrukwekkende noise-cancelling

Automatische pauze werkt goed

USB-C-lader

Geluid mist diepte

Bowers and Wilkins is er wat laat bij met hun noise-cancelling hooftelefoon, maar hun eerste exemplaar is indrukwekkend.

De PX Wireless is niet zomaar een geweldig klinkende hoofdtelefoon, maar heeft nog paar interessante extraatjes. Zo gaat hij automatisch uit wanneer je hem niet meer draagt en weer aan wanneer je hem opnieuw op je hoofd zet. Daarnaast wordt hij opgeladen met een USB-C-kabel.

Het enige minpunt is de geluidskwaliteit, die volgens ons soms de diepte mist die Sony en Bose wel kunnen geven.

Als je een fan bent van de looks van de hoofdtelefoons van B&W, dan is de PX Wireless zeker het overwegen waard.

Lees de volledige review: Bowers and Wilkins PX Wireless

8. Sennheiser HD 4.50 BTNC

Noise-cancelling hoofdtelefoon met heel wat functionaliteit

Akoestisch ontwerp: Afgesloten | Gewicht: 238g | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: 18 - 22,000Hz | Drivers: N/A | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 113dB SPL/V@1kHz | Impedantie: 18 ohms | Batterijduur: 20 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Ja

Geweldige noise-cancelling

Batterijduur van 20 uur

Reisvriendelijk ontwerp

NoiseGuard moeilijk te activeren

Te weinig vulling in hoofdband

Met noise-cancelling die even effectief is als die van Bose-hoofdtelefoons en met beter geluid, is de Sennheiser HD 4.50 BTNC een gedegen kanditaat voor de noise-cancelling trofee. Deze hoofdtelefoon is goedkoper en makkelijker mee op reis te nemen waardoor hij van alle markten thuis is. Je kan hem zowel op kantoor, als op het vliegtuig als op een spitsuurtrein gebruiken.

Qua design is de Sennheiser HD 4.50 BTNC net iets slanker, lichter en meer gefocust op prestaties dan de grotere en duurdere alternatieven van Bose en Sony. En bovendien is de HD 4.50 BTNC net zo goed met geluid en bijna net zo goed met noise-cancelling. Of je nu zoekt naar noise-cancelling voor lange reizen, korte pendeltripjes of voor meer productiviteit in een druk kantoor, de Sennheiser HD 4.50 BTNC is zeker de moeite waard.

Lees de volledige review: Sennheiser HD 4.50 BTNC

9. JBL Live 650BTNC

Een van de beste goedkope noise-cancelling hoofdtelefoon op de markt

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: 249g | Lengte kabel: 1,20m | Frequenctierespons: 16Hz - 20kHz | Drivers: 40mm | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: 100 dBSPL@1kHz/1mW | Impedantie: 32 ohms | Batterijduur: 20-30 uur | Draadloos bereik: 10m | NFC: Nee

Geweldig geluid

Compact ontwerp

On-ear vormfactor wordt onaangenaam

Verwarrende bediening in het begin

Voor zijn prijs doet de JBL Live 650BTNC meer dan je zou verwachten op het vlak van geluidskwaliteit, bouwkwaliteit en functionaliteit. Hij ondersteunt zowel Google Assistant als Amazon Alexa spraakassistenten en hebben een aangepaste equalizer in de JBL Headphones-app. Batterijduur zit rond de 20 uur met ANC en de draadloze verbinding ingeschakeld. Als je de JBL Live 650BTNC met een kabel gebruikt en ANC inschakelt, dan kan je net iets meer dan 30 uur genieten van de technologie.

Als je geen geld wil gooien naar de Bose QC35 II of Sony WH-1000XM3, dan zal je tevreden zijn met de JBL Live 650BTNC wetende dat je 80% van de prestaties krijgt voor de helft van de prijs.

Lees de volledige review: JBL Live 650BTNC

BONUS: Nura Nuraphone

De vreemde in-ear, over-ear hybride met ANC

Akoestisch design: Afgesloten | Gewicht: N/A | Lengte kabel: N/A | Frequentierespons: N/A | Drivers: N/A | Drivertype: Dynamisch | Gevoeligheid: N/A | Impedantie: N/A | Batterijduur: 20 uur | Draadloos bereik: N/A | NFC: Ja

Rijk, vol geluid

Uitstekende geluidsisolatie

Beperkte bediening op hoofdtelefoon

Vormfactor kan beperkend zijn

Als je nog geen leuke hoofdtelefoon hebt gevonden tot nu toe, hebben we nog een laatste optie klaarstaan: de Nura Nuraphone over-ear/in-ear hybride. Zijn vormfactor houdt in dat je in-ears krijgt die in je oor gaan tot aan het begin van je oorkanaal én daarrond nog een over-ear kussen dat je oor afdekt. Je krijgt hiermee dus twee fysieke barrières tegen omgevingsgeluid, zodat de buitenwereld ver weg blijft van je oren. Hoewel traditionele over-ear hoofdtelefoons beter werk afleveren met nuttige functies op een redelijk prijspunt, is de Nuraphone eerder gericht op een experimenteler doelpubliek dat houdt van audio en wacht op de volgende nieuwe trend.

Lees de volledige review: Nuraphone Headphones