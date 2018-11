Beste nettbrett 2018: Vi har samlet våre 10 favoritter

Enten du er ute etter et nettbrett som julegave til kjæresten, mor, far eller barna, eller du bare skal handle til deg selv, så har du komme til rett sted. Vi har gjennomgått og rangert alle de nyeste brettene for å sette opp denne oversikten over de som er best i test, slik at du kan finne det du er ute etter.

De beste nettbrettene er som skapt for å være deltidsavløsere for laptopen for mange mennesker. Dette innebærer minimum et behagelig tastatur, og programvarefunksjoner du ellers finner på stasjonære maskiner eller vanlige laptop-maskiner. De må være bærbare og lette, men likevel kraftige nok til å utføre arbeidet du setter den til.

Apples iPad Pro med iOS 12 har satt seg i førersetet, takket være det sterke programvare-økosystemet, men det finnes også noen fantastiske Android-brett. Det beste Windows-brettet dukker også opp i vår liste over topp 10.

Vår rangering av nettbrettene er basert på flere nerdefaktorer, som ytelse, batterikapasitet og skjermkvalitet, men prisen spiller også en avgjørende rolle i den endelige vurderingen.

Her er en liste over de beste nettbrettene du får kjøpt for øyeblikket, men nye utfordrere kan (og vil) skyve på rekkefølgen.

1. iPad Pro 11 (2018)

Det beste nettbrettet du får for øyeblikket.

Vekt: 468 g | Mål: 247,6 x 178,5 x 5,9 mm | OS: iOS 12 | Skjermstørrelse: 11-tommers | Oppløsning: 2388 x 1668 piksler | CPU: A12X Bionic | Lagringsplass: 64 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | microSD-spor: Nei | Batteri: 7812 mAh | Baksidekamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP

Endelig med pennefeste

Synnsyk kraft til å være et nettbrett

Programvaren begrenser laptop-opplevelsen

Penn og tastatur er dyrt ekstra tilbehør

iPad Pro 11 er den besten iPaden du får kjøpt akkurat nå. Den er helt klart dyrt, men dette er Apples kraftigste nettbrett, og du får også et 2-i-1-design om du velger å ta med deg det nye, kostbare tastaturdekselet.

Både designet og ytelsen er laptop-aktig, og den nye Apple Pencil klikker seg magnetisk til rammen på nye iPad Pro. Med supre høyttalere og flotte proporsjoner mellom skjermen og innfatningen er det vanskelig å ikke forelske seg i denne nydelige håndverksmessige utførelsen.

Men det finnes likevel negative sider ved iPad Pro 11 du burde være klar over. iOS 12-programvaren oppleves begrensende når man forsøker å multitaske og utføre laptop-lignende oppgaver.

En annen utfordring er at den ikke har uttak for hodetelefoner. Hvis du vil ha en standard 3,5-millimeters utgang i en datamaskinaktig enhet, kjøper du like godt en laptop.

Alt ved iPad Pro 11 gjør den til den beste opplevelsen hvis du er ute etter det beste nettbrettet fra Apple. Du må bare svelge den høye prisen, og huske at den heller ikke er en erstatning for en MacBook.

Les hele vår test av iPad Pro 11

2. Ny iPad (2018)

Det beste nettbrettet for gjennomsnittsbrukeren

Vekt: 469g | Mål: 240 x 169,5 x 7,5 mm | OS: iOS 12 | Skjermstørrelse: 9,7-tommer | Oppløsning: 1536 x 2048 piksler | CPU: A10 Bionic | RAM: 2 GB | Lagringsplass: 32 / 128 GB | microSD-spor: Nei | Batteri: Opptil 10 timer | Baksidekamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Rimelig

Kompatibel med Apple Pencil

Utdannelsesambisjonene er oppskrytt

Passer ikke til Smart Keyboard Cover

Dette er det beste nettbrettet for den gjennomsnittlige brukeren og i utdannelsesøyemed, selv om den ikke er den kraftigste du får tak i. Den gir deg ganske enkel veldig mye for pengene.

Den nye iPad (2018) erstatter den svært like 2017-modellen, og før det, iPad Air 2, i Apples serie som legger seg nivået lavere enn Pro-serien.

Den fungerer sammen med Apple Pencil, og gir deg den rimeligste måten å drodle i vei på, med sin 9,7-tommers skjerm, selv om du ikke kan bruke Smart Keyboard sammen med denne ikke-Pro-modellen. Den har også det samme luksuriøse, helstøpte metallskroget som resten av Apples iPad-modeller, selv om den er en smule tykkere enn iPad Air 2 og iPad Pro med sine 7,5 millimeter.

Med inkludert fingeravtrykksleser, iOS 12 under panseret og opptil 10 timers batteritid ved nettlesing eller videotitting, er dette en flott medieavspiller og et godt brettvalg, hvis du ikke har tenkt å utsette det for tungt produksjonsarbeid.

Les hele vår test av iPad (2018)

3. iPad Pro 12.9 (2017)

Den beste skikkelig store iPaden du får tak i

Vekt: 677 g | Mål: 305,7 x 220,6 x 6,9 mm | OS: iOS 12 | Skjermstørrelse: 12,9-tommer | Oppløsning: 2048 x 2732 piksler | CPU: A10X Fusion | RAM: 4 GB | Lagringsplass: 64 GB / 256 GB / 512 GB | microSD-spor: Nei | Batteri: 10.875 mAh | Baksidekamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP

Stor og flott skjerm

Utrolig kraft

For dyr til å være laptoperstatning for enkelte

Vi liker utrolig godt den store skjermen til iPad Pro 12.9, og den er det nærmeste vi kommer 2-i-1-berøringsskjermen til MacBook. Det er bare det at den tilfeldigvis kjører iOS 12 i stedet for macOS.

Dette er det beste brettet til både produksjon og underholdning, takket være dens 12,9-tommers skjerm, fire høyttalere og iOS 12-dokken, samt multitasking-grensesnittet. Apple har redesignet kontrollsenter-grensesnittet slik at det er blitt enda lettere å bytte mellom apper, og dette brettet er dessuten kompatibelt med Apple Pencil og Smart Keyboard.

Og dets største svakhet? Prisen, i tillegg til at størrelsen ikke passer for alle. Men har du råd til det, og ønsker deg den største iPaden du kan få tak i, vil du digge denne. Den vil kunne erstatte en laptop for de aller fleste forbrukere.

Les hele vår test av iPad Pro 12.9 (2017)

Samsung Galaxy Tab S4

4. Samsung Galaxy Tab S4

En lovende 2-i-1-pakke, men ennå ikke perfekt

Vekt: 482g | Mål: 249,3 x 164,3 x 7,1 mm | OS: Android 8.1 | Skjermstørrelse: 10,5-tommer | Oppløsning: 1600 x 2560 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 4 GB | Lagringsplass: 64 GB / 256 GB | microSD-spor: Ja | Batteri: 7300 mAh | Baksidekamera: 13 MP | Frontkamera: 8 MP

Leveres med S-pen stylus

Den store 10,5-tommers skjermen er flott

DeX må forbedres

Tastaturdesignet er lite intuitivt

Samsung Galaxy Tab S4 er en oppgradering fra Galaxy Tab S3, med en større 10,5-tommers skjerm og lengre batterilevetid. Samtidig er prisen også høyere, og det lover så mye mer enn det holder.

Vi liker virkelig tanken bak Samsung Dex på grunn av skrivebordsgrensesnittet, men grensesnittet er dårlig tilpasset berøring og det har problemer med ytelse. I tillegg hindrer det tvilsomme valgfrie tastaturdekselet brettet i å bli en skikkelig erstatter for en datamaskin.

Hvis du er ute etter et fullverdig Android-brett er Galaxy Tab S4 øverst på listen, med det lover så mye mer, og leverer ikke på alle punkter.

Les hele vår test av Samsung Galaxy Tab S4

iPad mini 4

5. iPad mini 4

Det beste brettet med liten skjerm

Vekt: 299g | Mål: 203,2 x 134,8 x 6,1 mm | OS: iOS 11 | Skjermstørrelse: 7,9-tommer | Oppløsning: 1536 x 2048 | CPU: A8 | RAM: 2 GB | Lagringsplass: 16 GB / 32 GB / 64 GB / 128 GB | microSD-spor: Nei | Batteri: 5124 mAh | Baksidekamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Glimrende skjerm

Elegant design

Gammel brikke

Ingen 3D-touch

Det beste 7-tommers nettbrettet for øyeblikket er unektelig iPad Mini 4. Hvis du liker utseendet til Apples nye iPad 9.7 (2018) og iPad Pro-serien, men synes at enhetene er a) for store, b) for dyre, eller c) begge, har du hellet med deg, ettersom den mye mindre iPad mini 4 gir deg det beste fra Apples nettbrettverden, der den ikke bare er vakker, men også meget bærbar.

Det mangler Pro-utgavens støtte for tastatur og penn (og sistnevnte ville vært nyttig med en så liten skjerm), men skjermen er fin, og brettet er mer enn kraftig nok til hverdagslig bruk.

Les hele vår test av iPad mini 4

iPad Pro 10.5

6. iPad Pro 10.5

Denne tidligere toppmodellen er fortsatt blant våre favoritter.

Vekt: 469 g | Mål: 250,6 x 174,1 x 6,1 mm | OS: iOS 11 | Skjermstørrelse: 10,5-tommer | Oppløsning: 1668 x 2224 | CPU: A10X Fusion | RAM: 4 GB | Lagringsplass: 64 GB / 256 GB / 512 GB | microSD-spor: Nei | Batteri: 8134 mAh | Baksidekamera: 12 MP | Frontkamera: 7 MP

Gode høyttalere

512 GB-versjon

Skjermen er svært kostbar

iOS er fremdeles ikke en god laptop-erstatning

iPad Pro 10,5-tommer er et av de beste nettbrettene for alle som ønsker seg en solid oppgradering, selv om den rimeligere iPad 9.7 fortsatt er mer en god nok for de fleste.

Apple's iPad Pro 10.5 har enkelte fremtredende funksjoner som gir den en produktivitetsøkning, blant annet kompatibilitet for Apple Pencil og Smart Keyboard. Med iOS 11 innabords, er dette nettbrettet en grei laptop-erstatning for enkelte brukere.

Den nye ProMotion-skjermen gir deg en ekstra god flyt i hverdagsbruken, og de smale kantene gjør at du får mye mer skjerm i forhold til fotavtrykket, som ikke er mye større enn på iPad Pro 9.7.

Det er en iPad for profesjonelle, men også en som mediefråtsere vil elske å bruke.

Les hele vår test av iPad Pro 10.5

Microsoft Surface Pro

7. Microsoft Surface Pro

Windows-brettet som kan erstatte en Windows-laptop

Vekt: 768 g / 770 g / 784 g | Mål: 292 x 201 x 8,5 mm | OS: Windows 10 Pro | Skjermstørrelse: 12,3-tommer | Oppløsning: 1824 x 2736 | CPU: Intel Core m3, i5 eller i7 | RAM: 4 GB / 8 GB / 16 GB | Lagringsplass: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB | microSD-spor: Ja | Batteri: opptil 13,5 timers videoavspilling | Baksidekamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP

Forbedret Surface Pen

Integrert støtte

Leveres uten Surface Pen

Ikke så kraftig som rivalene før den fikk Core i7

Kan et nettbrett virkelig erstatte laptopen eller den stasjonære datamaskinen? Det kan fortsatt diskuteres, men det nettbrettet som er nærmest dette målet er Microsoft Surface Pro. Vi er overrasket over at Microsoft ikke har kalt det Surface Pro 5, ettersom det representerer en stor oppgradering fra fireren. Det er uansett temmelig dyrt, som mange av brettene på denne listen.

Det håndterer godt den fullverdige Windows 10-versjonen, og har en integrert støtte og kan kobles til et tastatur.

Det passer godt for folk i kreative yrker, studenter og egentlig alle andre. Faktisk er Surface Pro blant de beste Windows-laptopene vi har testet.

Les hele vår test av Microsoft Surface Pro

Samsung Galaxy Tab S3

8. Samsung Galaxy Tab S3

Et Android-brett i toppklassen, nå til en rimeligere penge.

Vekt: 429 g | Mål: 237,3 x 169 x 6 mm | OS: Android Oreo | Skjermstørrelse: 9,7-tommer | Oppløsning: 1536 x 2048 | CPU: Snapdragon 820 | RAM: 4 GB | Lagringsplass: 32 GB | microSD-spor: Ja, opptil 400 GB | Batteri: 6000 mAh | Baksidekamera: 13 MP | Frontkamera: 5 MP

S-Pen følger med i esken

HDR-klar, fremtidssikret skjerm

Tastaturet er kostbart ekstrautstyr

Multitaskingen er ikke på laptop-nivå

Samsung Galaxy Tab S3 er utvilsomt overgått av Galaxy Tab S4, men med den lavere prisen og den enklere og mer stabile tilnærmingen hevder den seg over den nyere modellen.

HDR-skjermen gir optimal kontrast, her er det fire høyttalere som låter like bra som dem på alle iPad Pro-modellene, og her får du med deg en S Pen i esken. Du får ikke tastaturdeksel med i eksen, men hvis du kjøper dette i tillegg, får du et godt produksjonsverktøy.

Den HDR-klare 9,7-tommers skjermen er også svært nyttig, blant annet fordi det er mange tjenester her som drar nytte av den forbedrede kvaliteten. Blant annet kan du se Netflix i fullverdige farger og skarphet.

Les hele vår test av Samsung Galaxy Tab S3

Asus ZenPad 3S 10

9. Asus ZenPad 3S 10

Et rimeligere Android-nettbrett som er verdt en titt

Vekt: 430 g | Mål: 240,5 x 163,7 x 7,2 mm | OS: Android Nougat | Skjermstørrelse: 9,7-tommer | Oppløsning: 1536 x 2048 | CPU: MediaTek MT8176 | RAM: 4 GB | Lagringsplass: 32 GB / 64 GB | microSD-spor: Ja, opp til 256 GB | Batteri: 5900 mAh | Baksidekamera: 8 MP | Frontkamera: 5 MP

Flott høyoppløst skjerm

Kjapp respons

Middelmådig batterikapasitet

Ikke særlig solid bygget

Med sitt iPad-aktige design, er Asus ZenPad 3S 10 å regne som en direkte konkurrent til Apples beste nettbrett, dersom du ønsker deg et annet operativsystem.

Skjermen er skarp og lyssterk og ytelsen er grei, tross at det ikke er en kjent brikke som gjør grovarbeidet. Det er verdt å merke seg at enheten kjører Android Nougat-programvare, og Asus har ennå ikke fortalt oss om eller når den vil få en oppgradering til den nyeste Android Oreo-versjonen.

Batterikapasiteten og konstruksjonen holder ikke helt Apple-standard, men så er da heller ikke prisen på tilsvarende nivå heller. Dette er et godt alternativ om du ønsker deg en større skjerm for en rimeligere penge.

Les hele vår test av Asus ZenPad 3S 10

New iPad (2017)

10. iPad (2017)

Enda en flott iPad, om du bare trenger det grunnleggende

Vekt: 469 g | Mål: 240 x 169,5 x 7,5 mm | OS: iOS 11 | Skjermstørrelse: 9,7-tommer | Oppløsning: 1536 x 2048 | CPU: A9 | RAM: 2 GB | Lagringsplass: 32 GB / 128 GB | microSD-spor: Nei | Batteri: 8827 mAh | Baksidekamera: 8 MP | Frontkamera: 1,2 MP

Nydelig 9,7-tommers skjerm

Billigere enn forgjengeren

Tykkere enn Air 2

Ingen mulighet for 256 GB

Den er stort sett erstattet av den mer høyteknologiske nye iPad (2018), men 2017-utgaven av Apples iPad er fortsatt i salg til en rimeligere penge enn før. Hvis du ikke vil bruke så mye på et nettbrett, vil den dermed være et godt valg.

Du kan ikke bruke Apple Pencil på dette brettet, men det er utstyrt med en skarp 9,7-tommers skjerm og A9-kraft med trøkk i. Du får ikke lenger kjøpt dette direkte fra Apple, men ser den fortsatt i salg fra tredjepartsforhandlere enkelte steder i verden.

Det finnes ingen 16 GB-modell, for med denne iPaden begynner man på mer fornuftige 32 GB, og trenger du mer plass, kan du alltids velge 128 GB-varianten.

Les hele vår test av iPad (2017)

Brettapplikasjoner

Som med våre dagers beste smarttelefoner, spiller applikasjonene en viktig rolle på nettbrettene. Når du har funnet ut hvilket av disse nettbrettene som er det beste for deg, kan du sjekke ut vår liste over de beste appene så du kan få din dose med Temple Run, oppdatere vennene dine på Facebook og lese de seneste nyhetene, og alt dette på en stor skjerm.