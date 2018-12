Beste hovedkort i 2018: Våre førstevalg til ulike bruksområder

De er kanskje ikke like spennende som beste prosessorene eller grafikkortene, men et godt hovedkort er likevel kanskje den viktigste enkeltkomponenten i en PC. Det knytter som kjent sammen alle de andre komponentene og sikrer at de samarbeider på best mulig måte, og det vil sikre at maskinvaren yter sitt beste. De beste hovedkortene kan til og med legge til rette for at prosessoren din jobber enda fortere, ved å gi deg mer overklokkingsytelse å gå på.

I og med at hovedkortet spiller en så viktig rolle i PC-en din, så er det viktig å velge et godt et. Prøver du å spare penger her ved velge en billig modell av lav kvalitet, kan du risikere at det ryker eller at du ikke får ut hele potensialet fra maskinen din. Da må du kanskje kjøpe nytt, og dermed ta jobben med å bygge opp maskinen din fra bunnen av. Det kan vi si av erfaring at ikke er gøy.

Det finnes massevis av hovedkort der ute, og alle de ulike variantene fra produsenter som ASUS, Gigabyte, MSI og ASRock kan fort bli forvirrende. Derfor har vi samlet de beste alternativene til ulike bruksområder, så du skal få hjelp til å ta det rette valget og gjøre et godt kjøp. Ikke bare vil du få alle funksjonene du trenger, men du vil også få et hovedkort som vil vare lenge.

Beste Intel-hovedkort: Gigabyte Z390 Aorus Pro Wifi

Masse funksjoner til en overkommelig pris

Formfaktor: ATX | Sokkel: LGA-1151 (kun 8. og 9. generasjon) | Brikkesett: Intel Z390 | Minnestøtte: 4 x DIMM (opptil 64 GB) | Multi-GPU-støtte: Nvidia 2- eller 4-veis GPU SLI, AMD 2-, 3- eller 4-veis CrossFire | Funksjoner: 2 x PCIe M.2 (Key M), forsterket PCIe

Friskt design

God kjøling

Kunne hatt flere M.2-porter

Da Intel lanserte sin Coffee Lake Refresh-plattform og lovte at de skulle bli de beste prosessorene til spilling, så visste vi at vi kom til å få noen velutstyrte hovedkort som kom til å sette den påstanden på prøve. Resultatet er blant annet Z390 Aorus Gaming Pro Wifi, som har blitt et av de beste hovedkortene på markedet i dag. Det er fullstappet med gaming-fokuserte funksjoner som forsterkede PCIe-porter og nok RGB-belysning til å blende deg – dette er rett og slett det beste Intel-hovedkortet på markedet i dag.

Beste «high-end» Intel-hovedkort: Asus ROG Maximus XI Code Z390 Gaming

Ingen kompromisser

Formfaktor: ATX | Sokkel: LGA-1151 (kun 8. og 9. generasjon) | Brikkesett: Intel Z390 | Minnestøtte: 4 x DIMM (opptil 64 GB) | Multi-GPU-støtte: Nvidia 2-veis GPU SLI, AMD 2-, 3-veis CrossFire | Funksjoner: 2 x PCIe M.2 (Key M), Forbedret strømlevering, dedikerte strømtilkoblinger for vannkjøling

Fullpakket med funksjoner

Forhåndsinstallert I/O-panel

Veldig dyrt

Noen ganger når du bygger en PC, vil du helst bare slenge henda i været og si «gi meg alt». Da er Asus ROG Maximus XI Code Z390 Gaming kortet for deg. Det er fullpakket med alle funksjonene Intels Coffee Lake Refresh støtter og mer til, og du får til og med et RGB-belyst deksel som dekker hver eneste centimeter av kretsene på kortet.

Beste rimelige Intel-hovedkort: Gigabyte Z390 UD

Coffe Lake Refresh til en rimelig penge

Formfaktor: ATX | Sokkel: LGA-1151 (kun 8. og 9. generasjon) | Brikkesett: Intel Z390 | Minnestøtte: 4 x DIMM (opptil 64 GB) | Multi-GPU-støtte: AMD 4-veis CrossFire | Funksjoner: 1 x PCIe M.2 (Key M), programvarestyrte kabinettvifter, opptil 4 000 MHz minne

Rimelig pris

Thunderbolt 3

Ikke SLI

Hvis du har lyst til å dra nytte av alt Coffee Lake Refresh har å by på, men vil unngå å betale i dyre dommer for mer eksotiske hovedkort, er Gigabyte Z390 UD verdt en titt. Her får du ikke enorme mengder RGB-belysning eller innebygget WiFi, men du får likevel veldig mye ytelse for pengene. Tross den lave prisen får du alt Z390-brikkesettet har å by på, og du ofrer bare mindre viktige funksjoner som SLI og ekstra M.2-porter. Er du en spiller med trangt budsjett, så kan Gigabyte Z390 UD absolutt være et godt valg for deg.

Beste intel MicroATX-hovedkort: MSI MPG Z390M Gaming Edge AC

Lite og sprekt

Formfaktor: Micro-ATX | Sokkel: LGA-1151 (kun 8. og 9. generasjon) | Brikkesett: Intel Z390 | Minnestøtte: 2 x DIMM (opptil 32 GB) | Multi-GPU-støtte: SLI/CrossFire | Funksjoner: 2 x PCIe M.2 (Key M), DDR4 boost, forsterkede PCI-E-porter, Audio Boost 4 med forsterker

Stilig

Funksjonsrikt

Dyrt

Hvis du vil skaffe deg et forsprang på konkurrentene men har lite plass på skrivebordet ditt, så vil du kanskje bygge deg en MicroATX-basert maskin. Da er MSI MPG Z390M Gaming Edge AC et godt valg. Her får du et MicroATX-kort med alle funksjonene til et ATX-kort i full størrelse, men til en bedre pris. Tross den mindre størrelsen, får du to M.2-porter, SLI- og Crossfire-støtte og alle den lynraske ytelsen Coffee Lake Refresh har å by på. Er du på jakt etter et mindre hovedkort, er MSI MPG Z390M Gaming Edge AC et veldig godt valg.

Beste Intel Mini-ITX-hovedkort: Asus ROG Stri Z390-I Gaming

Lite og lyssterkt

Formfaktor: Mini-ITX | Sokkel: LGA-1151 (kun 8. og 9. generasjon) | Brikkesett: Intel Z390 | Minnestøtte: 2 x DIMM (opptil 64 GB) | Multi-GPU-støtte: Nei | Funksjoner: 2 x PCIe M.2 (Key M), USB 3.1 Gen 2-tilkobling til frontpanel, Asus Aura Sync

Stappfullt av RGB-belysning

God minnekapasitet

Dyrt

Noen ganger trenger du noe mindre – kanskje har du planer om å bygge en spill-PC som vil passe ved siden av konsollene dine, eller kanskje du bare vil ha en ekstremt lyssterk hjemmekino-PC. Uansett er Asus ROG Strix Z390-I Gaming verdt en titt, for her trenger du ikke gå på kompromiss med verken ytelse eller funksjoner. Du trenger ikke engang begrense deg til 32 GB RAM, for her har ASUS lagt til rette for hele 64 GB RAM. I likhet med de fleste andre Z390-hovedkortene er også denne modellen litt dyr, så det må du eventuelt være forberedt på.

Beste AMD-hovedkort: Gigabyte X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi

Lysterkt og vakkert

Formfaktor: ATX | Sokkel: AM4 | Brikkesett: AMD X470 | Minnestøtte: To-kanals 4 x DDR4 3600 MHz (opptil 64 GB) | Multi-GPU-støtte: Quad-GPU SLI, CrossFire | Funksjoner: 2 x M.2 (Key M), Q-Flash, RGB-lys med flere soner

Utrolig utseende

Gode utvidelsesmuligheter

Dyrt

Med X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi illustrerer Gigabyte igjen sine evner som hovedkortdesignere. Her får du AMDs X470-brikkesett, som gir full støtte for 2. generasjons AMD Ryzen prosessorer, og dette er det beste hovedkortet du kan få hvis du sverger til det røde laget i prosessorkrigen. Det støtter også 4-veis SLI og ekstremt rask RAM (opptil 3600 MHz), og takket være RGB-belysningen med flere ulike soner er dette også et kort som synes godt.

Beste AMD-hovedkort på budsjett: MSI X470 Gaming Plus

Spill med stil

Formfaktor: ATX | Sokkel: AMD AM4 | Brikkesett: AMD X470 | Minnestøtte: To-kanals 4 x DDR4 3466 MHz (opptil 64 GB) | Multi-GPU-støtte: Crossfire | Funksjoner: 2 x PCIe M.2 (Key M)

God pris

Gode utvidelsesmuligheter

Krever et stort kabinett

AMD har lengt vært ledende som plattform for rimeligere maskiner, og det har ikke forandret seg i 2018. MSI X470 Gaming Plus markedsføres direkte mot spillere, og det er fullstappet med funksjoner som to PCIe M.2-porter og hurtigknapper for justering av ytelse. I og med at dette er et gaming-hovedkort, får du selvfølgelig også massevis av RGB-belysning som du til og med kan justere fra smarttelefonen din.

Beste AMD MicroATX-hovedkort: ASRock B450M-HDV

Lite men sprekt

Formfaktor: Micro ITX | Sokkel: AMD AM4 | Brikkesett: AMD Promontory B450 | Minnestøtte: To-kanals 2 x DDR4 3 200 MHz (opptil 32 GB) | Multi-GPU-støtte: Nei | Funksjoner: 1 x M.2, ASRock Live Update

Fornuftig pris

Støtter 3200 MHz RAM

Kun to DIMM-plasser

Små PC-er er populære om dagen, og hovedkort som ASRock B450M-HDV kan nok bidra til at den trenden videreføres. Dette kortet støtter riktignok ikke SLI og du kan bare bruke opp 32 GB RAM – det er tross alt et B450-kort – men den lave prisen gjør det likevel fristende. Utover disse manglene, får du nemlig en plass til en NVMe SSD og fire USB 3.1 Gen 1-porter. Planlegger du å bygge en solid gaming-PC på et litt trangt budsjett, så er det dette hovedkortet du skal velge.

Beste AMD Mini-ITX-hovedkort: ASUS ROG Strix X470-I

Liten størrelse, enorm ytelse

Formfaktor: Mini-ITX | Sokkel: AMD AM4 | Brikkesett: AMD X470 | Minnestøtte: To-kanals 2 x DDR4 3466 MHz (opptil 32 GB) | Multi-GPU-støtte: Nei | Funksjoner: 1 x PCIe M.2 (Key M)

Støtte for to-kanals RAM

M.2-støtte

RAM begrenses til 32 GB

ASUS har nok satt seg fore å bevise at store ting kan komme i små innpakninger da de lagde ROG Strix X470-I. Du får det beste brikkesettet AMD har å by på, og alt ved dette kortet er designet med tanke på ytelse. Det gjelder til og med BIOS, der du finner en innebygget stresstest til bruk ved overklokking som kan kjøres uten å starte Windows. Kortet hever seg til og med over enkelte begrensninger som du vanligvis må leve med når du kjøper mini-ITX-kort, blant annet ved å inkludere en M.2-Riser som lar deg installere en M.2 NVMe SSD uten å komme i veien for andre komponenter.

Beste Intel Core X-serie hovedkort: ASRock X299 Taichi

Dette kortet kan skrus til 11, eller kanskje mer presist 4400 MHz

Formfaktor: ATX | Sokkel: LGA-2066 | Brikkesett: Intel X299 | Minnestøtte: Fire-kanals 8 x DDR4 4400 MHz (opptil 128 GB) | Multi-GPU-støtte: 3-veis SLI, AMD 3-veis CrossFireX | Funksjoner: 3 x PCIe M.2 (Key M)

Enorm minnekapasitet

Plass til 8 RAM-moduler

Høy pris

Prosessorene i X-serien er her og de er spektakulære, men hvis du vil dra nytte av alt de har å by på må du har et hovedkort i X-serien også. Dette X299-kortet fra ASRock er et glimrende valg, med støtte for overklokket RAM opptil 4400 MHz (!!!) og hele 8 minnemodulplasser. I tillegg støtter det også opptil 128 GB RAM, så med en X-serie prosessor og et godt grafikkort (eller tre) vil dette kortet tygge seg gjennom absolutt alt du måtte finne på å kaste mot det.

Beste AMD Ryzen Threadripper hovedkort: ASRock X399 Professional Gaming sTR4

Dette er drømmehovedkortet for AMD-fantaster

Formfaktor: ATX | Sokkel: sTR4 | Brikkesett: AMD X399 | Minnestøtte: To-kanals 4 x DDR4 3200 MHz (opptil 128 GB) | Multi-GPU-støtte: 4-veis SLI, 4-veis CrossFireX | Funksjoner: 1 x U.2, 3 x PCIe M.2 (Key M)

4-veis SLI og Crossfire

Omfattende RGB-belysning

Veldig dyrt

Hvis du har nok penger å ta av og ikke vil inngå et eneste kompromiss med den nye PC-en din, er det dette X399-kortet du skal ha. Ikke bare får du støtte for 4-veis SLI og Crossfire, men du kan også fylle det opp med opptil 128 GB DDR4 RAM. Du får til og med haugevis med RGB-belysning, som sikrer at folk ikke vil slutte å stirre når de får se maskinen din. Oppgraderer du til en 2. generasjons Ryzen Threadripper-prosessor kan du fortsatt bruke dette kortet, men du må nok foreta en BIOS-oppdatering.