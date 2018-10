Berømt flyfotograf bytter ut helikopter med drone

Hans berømte bok «Earth From the Air» har solgt over fire millioner eksemplarer verden over, og mange vil si at Yann Arthus-Bertrand er den personen som har gitt oss mest innsikt i hvordan jorden ser ut fra oven.

Men i forbindelse med sitt siste prosjekt har Arthus-Bertrand bestemt seg for å bytte fra å bruke helikoptere og luftballonger til droner for å ta sine berømte fotografier, og han har samtidig inngått et samarbeid med DJI og tatt i bruk deres Inspire 2 med et Zenmuse X7-kamera.

Zenmuse X7-kameraet er en del bedre enn kameraene som finnes i de fleste dronene vi vanlige dødelige vanligvis går for.

X7 har en innebygget slingrebøyle og en 24 MP Super 35 mm sensor, med fysiske dimensjoner større enn en APS-C sensor og et imponerende 14-stop dynamisk område.

– Følelsen av å fly et kamera mens jeg står på bakken er en ny og helt utrolig opplevelse for meg. Vi kan nå ta bilder fra luften fra et helt nytt perspektiv og jeg er overbevist om at jeg kommer til å fortsette å bruke drone-teknologi i mitt arbeid i fremtiden, sier Yann Arthus-Bertrand.

I videoen i denne saken kan du se hvordan Yann Arthus-Bertrand tok i bruk DJI Inspire 2 i sitt siste prosjekt ved navn «Woman».

– Jeg ville være så fleksibel som mulig når jeg filmet miljøet og kvinnene som skal være heltene i filmen, sier Yann Arthus-Bertrand om prosjektet.