Bekræftet: Huawei Nova 4 har hul til kameraet i skærmen og et 48MP bagkamera

En række læk gennem de seneste par uger har allerede ødelagt overraskelsen: Huaweis kommende mellemklasse-mobil, Nova 4, får et hul i selve skærmen til kameraet. Og nu har selskabet officielt afsløret mobilen, hvilket har bekræftet kamerahullet i øverste venstre hjørne samt andre bemærkelsesværdige features – såsom et 48MP bagkamera.

De to andre linser på telefonens bagside omfatter en 16MP vidvinkel-linse og en 2MP dybdesensor i et arrangement, der minder meget om det, vi har set på Huawei P20. På forsiden er der et 25MP selfie- kamera, der titter ud gennem det cirkelrunde hul i skærmen.

Sammenlignet med Nova 3, der har en notch, lægger skærmhullet beslag på væsentligt mindre plads på displayet.

(Image: © Huawei)

Derudover har telefonen en række stærke specifikationer, om end de afgjort hører til i mellemklassen: En 6,4 tommer 1080p (2310 x 1080, 398 ppi) LCD-skærm og en Kirin 970-chip (desværre ikke den nyeste Kirin 980, der blev lanceret i Mate 20-serien). De øvrige specifikationer nærmer sig topklassen, da der er tale om 8 GB RAM, 128 GB lagerplads og et batteri på 3.750 mAh.

Mobilen kommer med Android 9 Pie (plus Huaweis EMUI-grænseflade) og GPU Turbo-softwareopgraderingen til at strømline spilsessioner.

Huawei sender to varianter af telefonen på markedet: Den dyreste er ovennævnte variant med et 48MP bagkamera, og den kommer til at koste omkring 3.250 kr. Prisen for den billigere udgave med et 20MP bagkamera bliver cirka 2.850 kr. (begge priser er omregnet fra CNY). Det vides endnu ikke, hvornår og hvor Nova 4 vil være tilgængelig, ligesom de lokale priser heller ikke er oplyst indtil videre.