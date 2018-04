Bedste Ultrabooks i 2018: Anmeldelse af top-tynde og lette laptops

"The Times They Are A-Changin", sang Bob Dylan, og det må også siges at gøre sig gældende for de bærbare computere, som ikke bare bliver tyndere og lettere, men også hurtigere og hurtigere. Og ikke mindst, så gør dette sig gældende for de bedste af de Ultrabooks, der er at finde på markedet. Med en maksimum tykkelse på to centimeter handler disse maskiner lige så meget om mobilitet som performance.

Ultrabook-specifikationen blev sat i verden af Intel for at give MacBook Air konkurrence på et marked, som Apple havde for sig selv i 2011. Nu er der så mange konkurrenter på markedet, at det er lidt mystisk, at Apple ikke har givet den populære maskine en ordentlig opgradering. Måske er det derfor, at så mange Ultrabooks har fået vind i sejlene. Med Windows 10 ombord og modeller fra en række forskellige producenter, kommer disse letvægtere med en innovation, vi ikke har set fra Cupertino i lang tid.

Under vores søgen efter den bedste Ultrabook, har vi kigget grundigt på allesammen og efterfølgende skåret listen ned til 10. Du vil finde kendte mærker som HP og Dell, men du vil også støde på Huawei, som du måske ikke er så bekendt med lige på dette område. Vi har kigget på design, ydelse, batterilevetid og værdi for pengene, så du selv kan finde ud af, hvad der vil passe dig bedst i din søgen efter en Ultrabook.

Visse links i denne artikel henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

1. Dell XPS 13

Indbegrebet af en Ultrabook

CPU: 8. generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | RAM: 4GB – 16GB | Skærm: 13.3 tommer FHD (1,920 x 1,080; non-touch) – QHD+ (3,200 x 1,800; touchscreen) | Lagringsplads: 128GB – 1TB SSD

Centreret IR webcam

Lækkert nyt design

Dyr startpris

Hvid udgave koster ekstra

Med en vægt på bare 1,21 kilo og en tykkelse på under 0,7 centimeter på det tyndeste sted er denne Dell XPS 13 indbegrebet af en Ultrabook. Til gengæld er den ikke den billigste mulighed, især ikke nu, hvor udgaven med Intel Core i3-konfigurationen ikke kan fås mere. Men den er altså et fremragende eksempel på, hvordan en suveræn notebook kan se ud. Den kommer selvfølgelig med den seneste 8. generation Intel Core i5 og i7 processor, men derudover har den en trio af USB Type-C porte, og muligheden for en udgave i farven Alpine White, som vi simpelthen ikke kan stå for.

Læs hele anmeldelsen: Dell XPS 13

2. Lenovo Yoga 920

Pefekt eksempel på en hybrid bærbar

CPU: 8. generation Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel UHD Graphics 620 | Screen: 13.9 tommer FHD (1,920 x 1,080) – UHD (3,840 x 2,160) | Lagringsplads: 256GB – 1TB SSD

Fint design

OK ydelse

Tastatur er irriterende i tablet-mode

Larmer under køling

Der findes få Ultrabooks, der er så elegant designet som Lenovos Yoga 920. Det er en to-i-én bærbar, som bare er lækker at se på, og i modsætning til de nærmeste konkurrenter, eksempelvis Microsofts Surface Book 2, så er den prismæssigt til at komme i nærheden af. For rimelige penge får man en lækker bærbar i flot metal-finish, der kan vendes til en tablet med ekstra muligheder. Hertil kommer, at det smukke chassis huser den nyeste 8. generation Intel processor - hvis man skulle være i tvivl om, hvorvidt ydelse er et problem.

Læs hele anmeldelsen: Lenovo Yoga 920

3. Razer Blade Stealth

Lad dig ikke narre: dette er mere end en bærbar for gamere

CPU: Intel Core i7 | Grafik: Intel HD Graphics 620 – Intel UHD Graphics 620 | RAM: 16GB | Skærm: 12.5 tommer UHD (3,840 x 2,160) – 13.3 tommer QHD+ (3,200 x 1,800) | Lagringsplads: 256GB – 1TB PCIe SSD

Stor, klar skærm

Flot gun-metal udgave

Kort batterilevetid

Ingen 4K skærm

Det er en udbredt misforståelse, at Razer kun laver bærbare beregnet til spil. Selv om firmaet forsøgte at overbevise tvivlerne om dette allerede i 2016, da de lancerede Blade Stealth, så er det nok først nu, at det lykkes. Den nyeste udgave af Razer Blade Stealth har en 13.3 tommer QHD skærm, og selv om der ikke er mulighed for 4K, så leverer denne Ultrabook kræfter nok til, at det er kompromiset værd.

Læs hele anmeldelsen: Razer Blade Stealth

4. HP Spectre x360

Ultralet Ultrabook nu med Kaby Lake-ydelse

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4GB – 16GB | Skærm: 13.3 tommer, FHD (1,920 x 1,080) – UHD (3,840 x 2,160) | Lagringsplads: 256GB – 1TB SSD

Ultra tynd og let

Lang batterilevetid - hurtig opladning

Mangler SD kortlæser

Bred kant

Selv om HP Spectre x360 er blandt de første bærbare, der indeholder en 7. generations Kaby Lake processor, så er der tale om mere end en CPU-opgradering. Selvfølgelig er denne to-i-én Ultrabook hurtigere end sidste års model, men den er også tyndere og lettere - for slet ikke at tale om, at den ser bedre ud. Det gælder lige fra det redesignede HP logo til det noget bedre tastatur. Spectre x360 er værd at holde øje med - også selv om port-udvalget er lidt begrænset.

Læs hele anmeldelsen: HP Spectre x360

5. Asus ZenBook 3

Bedre end MacBook

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel HD Graphics 620 | RAM: 16GB | Skærm: 12.5 tommer FHD (1,920 x 1,080) | Lagringsplads: 512GB SSD

Krystalklar skærm

Let og meget mobil

Underlig placering af fingeraftrykslæser

Kun 1 USB-C port

Enhver, der kender til Apples tyndeste og letteste bærbare, burde kaste et blik på denne Asus ZenBook 3 og sammenligne den med den berømte 12 tommer MacBook. Lighederne er store, men kigger man på specifikationerne, så er der tydelig forskel. ZenBook 3 kommer med valget mellem en Intel Core i5 eller i7 processor (U-serien), og i betragtning af, at den kun er 1,27 centimeter tyk og vejer blot et kilo, så har den en vild ydelse. Port-udvalget er sparsomt, men det kan man godt se bort fra.

Læs hele anmeldelsen: Asus ZenBook 3

6. Asus ZenBook UX310

Glimrende Ultrabook til en rimelig pris

CPU: Intel Core i3 – Core i7 | Grafik: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4GB – 16GB | Skærm: 13.3 tommer, FHD (1,920 x 1,080) – QHD+ (3,200 x 1,800) | Lagringsplads: 500GB – 1TB HDD; 500GB – 1TB SSD

Ufattelig tynd og let

Klar antirefleks skærm

Svag grafik

Dårlige højttalere

Det er som nævnt ingen hemmelighed, at Apple på det seneste har forsømt deres Macbook Air, men i mange tilfælde kan en Ultrabook være lige så god - om ikke bedre. For eksempel denne Asus ZenBook UX310, som er en længe ventet opfølger til den prisvindende ZenBook UX305. Med en 7. generation Intel Kaby Lake-processor, 178-graders roterende QHD+ skærm, USB-C port og et gennemført aluminium-chassis, er denne bærbar et bud på en værdig afløser på MacBook Airs trone.

Læs hele anmeldelsen: Asus ZenBook UX310

7. Microsoft Surface Laptop

Et vidunderbarn

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel HD Graphics 620 – Iris Plus Graphics 640 | RAM: 4GB – 16GB | Skærm: 13.5-inch, 2,256 x 1,504 PixelSense display | Lagringsplads: 128GB – 512GB SSD

Lækkert design

Stærk konstruktion

Begrænset Windows 10 S

Ingen USB-C

Nej, dette er ikke bare en hvilken som helst Surface Book, det er en fuldblods traditionel bærbar computer (om end den har touchscreen), som Microsoft har designet. Tastaturet er dekoreret med importeret italiensk Alcantara-materiale, den har en lækker 13.5 tommer, 3:2 PixelSense skærm, så der er ingen grund til at betvivle maskinens værdi, og graver man endnu dybere, finder man en notebook, der er mere kompetent end Apples noget dyrere 12 tommer MacBook.

Læs hele anmeldelsen: Microsoft Surface Laptop

8. Acer Swift 7

Tynd, let og lækker

CPU: Intel Core i5-7Y54 | Grafik: Intel HD Graphics 615 | RAM: 8GB | Skærm: 13.3 tommer FHD 1,920 x 1,080 | Lagringsplads: 256GB SATA SSD

Flot design

God kvalitet

Middelmådig batterilevetid

Ikke bagbelyst tastatur

Det er nok ikke en overraskelse, at verdens tyndeste bærbare computer mangler et par porte, men nogle ville nok også hævde, at man ikke kan bortdømme denne Acer Swift 7, bare fordi den kun stiller op med to USB-C porte. Især ikke, når den nu ser så hamrende godt ud. I hjertet af maskinen er en Core i5 processor fra Intels 7. generations Y-serie (tidligere Core M), så der er ikke tale om en kraftkarl. Selv om den skuffer på batterilevetid, så lever Acer Swift 7 videre i god form.

Læs hele anmeldelsen: Acer Swift 7

Lige nu er dette produkt kun til salg i Storbritannien og USA. Et alternativ kunne være Microsoft Surface Laptop .

9. Huawei MateBook X

En af de største rivaler til MacBook Pro

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel HD Graphics 620 | RAM: 4GB – 8GB | Skærm: 13 tommer, 2,160 x 1,440 | Lagringsplads: 256GB – 512GB

Fantastisk design

God lyd

Dyr

Begrænsede netværksmuligheder

Med et udseende og en pris, der matcher en MacBook 12 tommer, er det lidt overraskende at finde ud af, at denne MateBook X mere er en pro-version, når det handler om ydelse. Den kommer med fuldblods U-serie Intel Core i processorer, så der er bestemt tale om en kineser, som er mere end blot en kopi. Den er produceret af Huawei, der er verdens tredjestørste producent af smartphones, og med denne MateBook X håber de på at gentage denne succes på det bærbare område.

Læs hele anmeldelsen: Huawei MateBook X

Bemærk: Denne model er på nuværende tidspunkt kun tilgængelig i USA. Mens du venter, kan du kigge på en fint alternativ i form af HP Spectre .

10. HP Spectre

Fremtidssikret supermodel

CPU: Intel Core i5 – i7 | Grafik: Intel HD Graphics 520 | RAM: 8GB | Skærm: 13.3 tommer FHD (1,920 x 1,080) IPS UWVA WLED | Lagringsplads: 256GB – 512GB SSD

Lækker lir

Fleksibelt tastatur

Dårlig batterilevetid

Blød trackpad

Som om, at det ikke er nok, at HP Spectre har et udseende som en supermodel, så har den også flere kræfter end den nyeste MacBook - og til en lavere pris. Det er svært at finde en bærbar, der er tyndere, og med muligheden for en Intel Core i7-konfiguration med tre USB-C porte, så er der tale om en særdeles kapabel og fremtidssikret maskine. Det eneste problem er, at den brænder batteri af med en foruroligende hastighed.

Læs hele anmeldelsen: HP Spectre

Gabe Carey har også bidraget til denne artikel