De bedste hovedtelefoner i 2018: Vores guide til de bedste af de bedste

Guide til de bedste hovedtelefoner: Velkommen til TechRadars oversigt over de bedste hovedtelefoner i 2018. Uanset størrelsen på dit budget vil du kunne finde noget her.

Fordelene ved et par gode hovedtelefoner bliver tydelige fra det øjeblik, hvor du afspiller din yndlings sang: Lyden står klarere, bassen lyder strammere og mere veldefineret. En højere grad af detaljerigdom i musikken er bare en af fordelene ved at spendere lidt mere.

Grav en smule dybere, og du vil kunne få avanceret funktionalitet såsom reduktion af baggrundsstøj og trådløs styring, og dette endda uden at tømme din bankkonto undervejs. Det er i sandhed en helt ny verden af lyd derude.

For at hjælpe dig til bedst at kunne navigere rundt i de forskellige hovedtelefoner har vi valgt de bedste hovedtelefoner inden for hver enkelt form, og vi har endda udvalgt en billigere model ud for hver form, for at du kan finde et godt par hovedtelefoner uanset størrelse på dit budget.

Hvilke hovedtelefoner er de bedste på markedet lige nu? Her er en hurtig oversigt over de bedste hovedtelefoner fra I år:



Hvis du ikke kan finde det, du kigger efter på denne liste, så husk, at vi også har en formfaktor guide til de bedste in-ear høretelefoner, de bedste on-ear hovedtelefoner og de bedste over-ear hovedtelefoner ud over vores guide til de bedste støjreducerende hovedtelefoner og bedste trådløse høretelefoner.

Det bedste par in-ear høretelefoner: 1More Triple Driver In-Ear Headphone

Din søgen efter vellydende høretelefoner til fornuftige penge slutter her

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: N/A | Kabellængde: N/A | Frekvensspektrum: 20-40,000Hz | Enhed: N/A | Enhedstype: Dynamisk | Dynamisk respons: 99 dB/mW | Impedans: 32 ohms | Batterilevetid: N/A | Trådløs distance: N/A | NFC: N/A

Lækker lydkvalitet

velbygget og flot designet

umatched på prisen

Plastikfjernbetjeningen føles lidt legetøjsagtig

Efter at have testet både 1MORE Triple Driver in-ear og 1MORE Quad Driver in-ear høretelefonerne blev vi særdeles imponerede over, hvor meget man faktisk får for pengene inden for deres respektive prislejer.

For kun 100$ (ca. 600kr.) er det svært at komme i tanke om et sæt hovedtelefoner med en bedre lydkvalitet end 1MORE Triple Driver. Hvis du gerne vil have en lille smule mere raffinement, og materialer der føles lidt mere luksusagtige, så er 1MORE Quad Driver stadig et fund, selvom de koster det dobbelte af 1MORE Triple Driver

Der er næsten umuligt at sætte en finger på noget ved Triple Driver hovedtelefonerne; gummikablerne er småirriterende og plastikfjernbetjeningen føles lidt legetøjsagtig, men det er altså petitesser, for til den pris er det umuligt at gøre det meget bedre end 1MORE Triple Driver høretelefonerne

Læs den fulde anmeldelse 1More Triple Driver In-Ear Headphone

De bedste lavpris in-ear høretelefoner: RHA S500u

Vellydende og utroligt billige in-ear høretelefoner

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 14 gram | Kabellængde: 1.35m, tolagsbeskyttelse | Frekvensspektrum: 16-22,000Hz | Enhed: Microdynamisk | Enhedstype: Dynamisk | Dynamiskrespons: 100dB | Impedans: 16 ohms | Batterilevetid: N/A | Trådløsrækkevidde: N/A | NFC: N/A

Fremragende støbningskvalitet

Godt afbalanceret og fyldig lyd

Til tider hvislende i det lyse frekvensområde

En lidt snæver volumendynamik

Hvis du har en tendens til at miste dine hovedtelefoner, men stadig værdsætter god lyd, så er det svært at finde et mere passende sæt høretelefoner end RHA s500u.

Disse høretelefoner burde ikke være i stand til at lyde så godt til prisen. Lydkvaliteten er godt afbalanceret og har et lille løft i den dybe mellemtone. Bassen er fremhævet en lille smule, så den både leverer god slagkraft og kontrol uden at være for meget. Topfrekvenserne, som til tider kan være hvislende, får musikken til at lyde spændende.

Læs den fulde anmeldelse: RHA S500u

Det bedste par on-ear hovedtelefoner: Grado SR60e

Sublim lydkvalitet til en fremragende pris

Hovedtelefonstype: Åben | Vægt: N/A | Kabellængde: N/A | Frekvensspektrum: 20Hz-20,000Hz | Enhed: N/A | Enhedstype: Dynamisk | Dynamiskrespons: 99db | Impedans: 32 ohm | Batterilevetid: N/A | Trådløsrækkevidde: N/A | NFC: N/A

Føles behageligt på hovedet

Imponerende klarhed til prisen

Yderst anbefalelsesværdige.

No in-line controls

Til den pris er det decideret umuligt at finde et par bedre on-ear hovedtelefoner end Grado SR60e. Tredje generation af prestige hovedtelefonerne er de bedste og mest forfinede par, vi til dato har set fra New York'erne. SR60e er et godt valg, hvis du leder efter et par gode basishovedtelefoner, der lyder, som om de burde koste meget mere, end de faktisk gør. Det åbne design på øreskålene medfører en bedre ventilering, end hvad man er vant til på mange on-ear hovedtelefoner. Vi betragter Grado SR60e som vores guldstandard, når det kommer til on-ear hovedtelefoner.

(Vores anmeldelse er af SR60i, men de nye SR60e hovedtelefoner er næsten identiske i design og ydeevne.)

Læs den fulde anmeldelse: Grado SR60e

De bedste lavpris on-ear hovedtelefoner: Urbanears Plattan II

Hovedtelefoner, der både er billige og komfortable

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: N/A | Kabellængde: N/A | Frekvensspektrum: 20Hz-20,000Hz | Enhed: N/A | Enhedstype: Dynamisk | Dynamisk respons: 99db | Impedans: 32 ohm | Batterilevetid: N/A | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: N/A

Behagelige at have på ørerne

Fornuftig pris

Snæver soundstage

Ingen mulighed for volumejustering

Selvom de oprindelige Plattan var et glimrende par on-ear hovedtelefoner, så kunne Urbanears aldrig helt affinde sig med kun at levere middelmådige produkter. Firmaet tog derfor feedbacken fra deres brugere til sig og søgte at råde bod på de mange klager, hvad entendet drejede sig om komfort, lydkvaliteten eller isolering. I det store hele er det lykkedes for Urbanears at gøre Plattan II til en værdig efterfølger til producentens mest populære sæt hovedtelefoner.

Kort sagt så er dette her meget basale hovedtelefoner uden en masse ekstra lir, men fordi de netop er så basale, så får du et par vellydende trådhovedtelefoner til en mærkbart lavere pris, end hvad man ellers er vant til.

Læs den fulde anmeldelse: Urbanears Plattan II

De bedste over-ear hovedtelefoner: Oppo PM-3

De lukkede Planar Magnetic hovedtelefoner er guderne værdige

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 322g | Kabellængde: 3m eller 1,2m | Frekvensspektrum: 10-50,000Hz | Enhed: 55mm | Enhedstype: Planar Magnetic | Dynamisk respons: 102dB | Impedans: 26 ohms | Batterilevetid: N/A | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: N/A

Superb lydkvalitet

Godt isolerede

Ørepuder af kunstlæder

Mindre skarphed end den åbne variant

Oppo PM-3’erne er et virkelig fantastisk sæt hovedtelefoner. Tag endelig ikke fejl, vi har anmeldt rigtigt mange par hovedtelefoner i løbet af de seneste 10 år, men på trods af det så er PM-3 vores favorit.

De er lige så velegnede til at blive tilsluttet en hovedtelefonsforstærker i hjemmet, som de er på pendlerturen til og fra arbejde, og så er de simpelthen milevidt foran konkurrerende produkter fra større brands. De her hovedtelefoner er slet og ret fantastiske, og vi kan ikke anbefale dem nok.

Læs den fulde anmeldelse: Oppo PM-3

De bedste lavpris over-ear hovedtelefoner: AKG K92

Billige, men går ikke på kompromis med lydkvalitetet

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 200g | Kabellængde: 3m | Frekvensspektrum: 16-20,000Hz | Enhed: 40mm | Enhedstype: N/A | Dynamisk respons: 113dB | Impedans: 32 ohms | Batterilevetid: N/A | Trådløs rækkevidde: N/A | NFC: N/A

Behagelige at have på

Lyder godt

Billig plastik støbning

Har ikke noget kabel, man kan koble fra

AKG har den rette indgangsvinkel, når det kommer til lavpris hovedtelefoner. I stedet for at bruge mange penge på en dyr og tung skal, så har firmaet i stedet investeret hoveddelen af deres penge på K92 enhederne, og de lyder fremragende.

Så ja, AKG92 føles lidt plastikagtige, men de leverer en god slagkraft der, hvor det betyder mest.

Læs den fulde anmeldelse: AKG K92

De bedste støjreducerende hovedtelefoner: Sony WH-1000XM2

Støjreducerende hovedtelefoner med en krystalklar lyd

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 23g | Kabellængde: N/A | Frekvensspektrum: N/A | Enhed: N/A | Enhedstype: N/A | Dynamisk respons: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid: 10 timer | Trådløs rækkevidde: 10m | NFC: Ja

Fantastisk støjreduktion

Vellydende

Touch betjening

Hængslerne på bøjlen er skrøbelige

Når man køber støjreducerende hovedtelefoner, så giver man ofte køb på lydkvaliteten for at kunne reducere baggrundstøj. Dette er et tab, vi igennem mange år har affundet os med, da det ikke har været muligt at finde hovedtelefoner, der både har kunnet reducere baggrundsstøj og leverer audio i høj opløsning.

Indtil nu.

Sony WH-1000XM2 er opfølgeren til de overraskende gode MDR-1000X. De har måske en anelse kortere batteri-levetid end QuietComfort 35, som er Boses over-ear flagskib, men Sonys WH-1000XM2 udkonkurrerer QC35 på både ydeevne, pris og generel funktionalitet.

Læs den fulde anmeldelse: Sony WH-1000XM2

TaoTronics TT-BH22

Sindsygt billige støjreducerende hovedtelefoner

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: N/A | Kabellængde: 1,2m | Frekvensspektrum: 7-25,000Hz | Enheder: To 1.5" Neodymium Enheder | Enhedstype: Dynamisk | Dynamisk respons: 107 dB | Impedans: 16 ohm | Batterilevetid: 25+ timer | Trådløsrækkevidde: N/A | NFC: Nej

Spændende lyd

Lang batteritid

Lyder dårligt med ANC slået fra

Lidt grove features og støbning

Vi gør en dyd ud af ikke at skele til prisen på et produkt, før vi anmelder det, og hvis vi skulle gætte prisen på et par Taotronics TT-BH22, så ville vi have skudt dem til at koste 900 kr. Vi blev derfor overraskede, da vi fandt ud af, at de kun koster 420 kr.

TT-BH22 kommer med aktiv støjreduktion (ANC), hvilket normalt er uhørt for hovedtelefoner i det prisleje. Ydermere så har batteriet en levetid på 25 timer. Det er ikke perfekt, men hvis du har brug for støjreduktion, men samtidig ikke ønsker at slå bunden ud af dit budget, så er de helt klart værd at kigge nærmere på.

Læs den fulde anmeldelse: TaoTronics TT-BH22

De bedste trådløse hovedtelefoner: Sennheiser Momentum Wireless

Utrolig god lydkvalitet, men de er meget dyre

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: N/A | Kabellængde: 1,5m | Frekvensspektrum: 16-22,000Hz | Enhed: N/A | Enhedstype: Dynamisk | Dynamisk respons: N/A | Impedans: 28 ohms | Batterilevetid: Over 25 timer | Trådløs rækkevidde: Over 9m | NFC: Ja

Behagelig, lettere grov støbning

Den absolut bedste lyd

"Evig" batterilevetid

Ekstremt dyre

Disse trådløse hovedtelefoner er et sandt overflødighedshorn af positive egenskaber; for mange vil prisen dog nok være afskrækkende, men hvis du går vildt meget op i lydkvaliteten og ikke er bange for en udskrivning af de store, så tøv ikke et øjeblik med at købe dette fantastiske par hovedtelefoner, som uden tvivl vil holde i mange år.

Læs den fulde anmeldelse: Sennheiser Momentum Wireless

De bedste trådløse høretelefoner: Optoma NuForce BE6i

Sporty trådløse høretelefoner, som også er velegnet til hverdagsbrug

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: 18g | Frekvensspektrum: 20Hz - 20kHz | Enhed: 10mm | Enhedstype: Dynamisk | Dynamisk respons: 95dB +/-3dB | Impedans: 20 Ohms | Batterilevetid: 8 timer | Trådløs rækkevide: 30m | NFC: Nej

Sidder godt

Godt køb

Billig fjernbetjening

Ikke så mange features

Som en forlængelse af den trend, der blev startet med de originale NuForce BE6 høretelefoner, kommer Optoma Nuforce BE6i. Optoma virker som en lille opdatering af et i forvejen godt sæt høretelefoner og er fortsat iblandt vores favorit høretelefoner i den lavere prisklasse. De leverer en god lydkvalitet, lang batterilevetid, og så føles de som håndværkmæssigt kram. Hvis du leder efter et par trådløse in-ear høretelefoner, der godt kan tåle en hård træningssession, så burde disse være øverst på listen over høretelefoner, du kan overveje.

Som en forlængelse af den trend, der blev startet med de originale NuForce BE6 høretelefoner, kommer Optoma Nuforce BE6i. Optoma virker som en lille opdatering af et i forvejen godt sæt høretelefoner og er fortsat iblandt vores favorit høretelefoner i den lavere prisklasse. De leverer en god lydkvalitet, lang batterilevetid, og så føles de som håndværkmæssigt kram. Hvis du leder efter et par trådløse in-ear høretelefoner, der godt kan tåle en hård træningssession, så burde disse være øverst på listen over høretelefoner, du kan overveje.

Læs den fulde anmeldelse: Optoma NuForce BE6i

De bedste "true wireless" øresnegle: Jabra Elite Sport

Great sound with fitness tracking to mach Vellydende og med

Hovedtelefonstype: Lukkede | Vægt: N/A | Frekvensspektrum: 20Hz - 20kHz | Enhed: N/A | Enhedstype: N/A | Dynamisk respons: N/A | Impedans: N/A | Batterilevetid: 4.5 time (13.5 timer i charging case) | Trådløsrækkevidde: N/A | NFC: Nej

Gode sport features

Fremragende isolerede

Rigtig god lydkvalitet

Dyre

Hjertepuls trackingen er ikke perfekt

Siden AirPods blev lanceret er "true wireless" øresnegles popularitet steget kraftigt. Betegnelsen "true wireless" betyder, at der nu ikke er noget kabel, der forbinder høretelefonerne, og Jabra Elite Sport er simpelthen de bedste på nuværende tidspunkt. Ikke alene leverer de en god lydkvalitet, men de er også i stand til at monitorere din hjerterytme, når du træner.

Da hele øresneglen skal kunne passe ind i ørerne, så har de en kortere batterilevetid end andre trådløse høretelefoner, men hvis du vil have den fulde bevægelsesfrihed, som "true wireless" tilbyder, så er der ikke meget på markedet, der kan konkurrere med dem her.

Læs den fulde anmeldelse: Jabra Elite Sport

