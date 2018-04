De bedste grafikkort 2018: de bedste GPU'er til spil

På det seneste har vi set en underlig udvikling på markedet for grafikkort. Den gode nyhed er, at Nvidias salg er stigende, hvilket betyder, at der er efterspørgsel på grafikkort. Den dårlige nyhed er, at det ikke er til at finde et grafikkort til den pris, som det egentlig burde koste. Dette skyldes udviklingen indenfor kryptovaluta, hvor mining er det helt store buzzword. Hvis du ikke helt er med, så kan vi kort forklare, at alle former for kryptovaluta er baseret på såkaldt mining, hvilket betyder, at der skal foretages nogle udregninger, der er så store, at grafikkortene ikke kan blive store nok. Derfor sættes de sammen i hundredvis, hvilket betyder, at lige nu bliver markedet ryddet for grafikkort af alle, der forsøger at tjene hurtige penge på de nye digitale valutaer som Bitcoin, Ethereum og Dogecoin.

Med andre ord, så har vi gamere et dilemma. Vi kan vente på, at næste generation af grafikkort skyller ind over markedet, eller vi kan finde det grafikkort, vi gerne vil have og betale prisen for det. Hvem ved, måske kan du sælge det videre til en krypto-miner og tjene lidt penge? I mellemtiden kan du jo så bruge det til at afvikle de nyeste og mest krævende spil som Kingdom Come: Deliverance og Metal Gear Survive.

Du skal dog kigge dig godt for, idet markedet er spækket med masser af grafikkort med forskellige features. Derfor har vi lavet denne top-liste over de bedste lige nu. Så uanset hvilken side, du hepper på i den uendelige kamp mellem Nvidia og AMD, så kan du her finde det bedste kort til alle scenarier.

Bedste grafikkort: Nvidia GeForce GTX 1060

Bedste GPU til begyndere

Stream Processors: 1,280 | Core Clock: 1,506MHz | Hukommelse: 6GB GDDR5 | Memory Clock: 8Gbps | Power Connectors: 1 x 6-pin | Porte: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, DL-DVI

Glimrende1080p ydelse

Gode overclock-muligheder

Ikke SLI-kompatibel

Det er næsten unødvendigt at nævne, men det bedste grafikkort er det, hvor du får mest action for pengene. Lige nøjagtig her er der ingen, der kan matche Nvidias GeForce GTX 1060. For et rimelig beløb får du med dette kort fuld HD 1080p og - eventuelt med lidt overclocking - 1440p og måske ligefrem 4K-gaming. Ulempen er, at GTX 1060 ikke understøtter SLI, så du er begrænset til dette ene kort.

Bedste grafikkort til 4K Nvidia GeForce GTX 1080 Ti

Titan X-ydelse uden Titan X-pris

Stream Processors: 3,584 | Core Clock: 1,480MHz | Hukommelse: 11GB GDDR5X | Memory Clock: 11GHz | Power Connectors: 1 x 6-pin; 1 x 8-pin | Porte: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Ydelse som Titan X

Forbedret køling

For dyr for de fleste

Mens Nvidia GTX 1060 giver dig mest værdi for pengene, så er Nvidia GTX 1080 Ti den ultimative opgradering til 4K-gaming. Selv om det umiddelbart ser ud som om, at der ikke er skruet meget op i forhold til Nvidia GTX 1080, så er det altså lige før, at dette kort smider Titan Xp af tronen som den kraftigste GPU. Dette skyldes kortets high-speed videohukommelse og dramatisk højere CUDA core-tal. Det kan stadig ikke komme op på siden af to GTX 1080s i SLI, men det er billigere og understøtter en lang række spil. Hvis du vil have et enkelt kort, der kan afvikle 4K, så er det Nvidia GTX 1080 Ti, du skal have fat i.

Bedste QHD-grafikkort: Nvidia GeForce GTX 1070 Ti

Kongen af allround 1140p-kort

Stream processors: 2,432 | Core clock: 1,607 | Hukopmmelse: 8GB GDDR5 | Memory clock: 8Gbps | Power connectors: 1 x 8-pin | Porte: 3 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.0b, DL-DVI

Kan klare 1440p gaming

Kraftigt forbedret generel ydelse

Højere strømforbrug

Bliver varmere end Nvidia GTX 1070

Hvis vi stepper et par skridt ned ad grafikkort-hierarkiet, så finder vi Nvidias GeForce GTX 1070 Ti, som er det bedste valg, når det handler om QHD-gaming. Dette kort har fundet den gyldne middelvej mellem GTX 1070 and GTX 1080. Men hvor 1080-kortet er for dyrt til 1440p gaming og 1070 ikke helt er nok, så er GTX 1070 Ti det perfekte valg til en god QHD-oplevelse. Vi testede kortet uden problemer i Forza Motosport 7 ved 93 frames i sekundet i en opløsning på 2,560 x 1,440. Og med næsten samme konfiguration (60 frames i sekundet) gennemførte vi også Shadow of War uden problemer.

Bedste Fuld HD grafikkort: AMD Radeon RX Vega 56

Ydelse over forventning

Stream Processors: 3,584 | Core Clock: 1,156MHz | Hukommelse: 8GB HBM2 | Memory Clock: 800MHz | Power Connectors: 2 x 8-pin | Porte: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Fremragende 1080p ydelse

Stort strømforbrug

Bliver en smule varm

AMD Radeon RX Vega 56 er det bedste kort til fuld HD-gaming lige nu. Ifølge vores benchmark er det hurtigere end Nvidia GTX 1070-kortet, men på grund af Bitcoin-hysteriet er det steget i pris mange steder. Nogle vil måske mene, at Vega 56 er lidt overkill, når det handler om fuld HD-gaming, men til gengæld kommer det til sin ret på 144 til 240hz-skærme, og det er fremtidssikret til kommende spil. Du kan også forvente en god 1440p-oplevelse med dette kort.

Bedste VR grafikkort: AMD Radeon RX Vega 64

AMD's genfødsel på high-end markedet

Stream Processors: 4,096 | Core Clock: 1,247MHz | Hukommelse: 8GB HBM2 | Memory Clock: 945MHz | Power Connectors: 2 x 8-pin | Porte: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0

Imponerende benchmark-resultater

GPU tuning kontrol

Større energiforbrug end Nvidia Pascal

Hvis vi går et skridt videre end traditionel PC-gaming, så har AMD Radeon RX Vega 64 nok brutale kræfter til at håndtere den tunge VR-gaming - både nu og et stykke ind i fremtiden. Det kommer med 4,096 stream processorer, 256 texture units og 8GB HBM2 hukommelse, og med de specifikationer er det på højde med Nvidia GeForce GTX 1080 - og til en lavere pris. Dette er et trumfkort for AMD.

Bedste mini-grafikkort: Zotac GeForce GTX 1080 Ti Mini

Lille, men ikke uden evner

Stream processors: 3,584 | Core clock: 1,506 | Hukommelse: 11GB GDDR5X | Memory clock: 10Gbps | Power connectors: 2 x 8-pin | Porte: 3 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0b, 1 x DL-DVI-D

Verdens mindste 1080 Ti

SLI-support

Lav ydelse

Bliver varm og støjer

Når man bygger en microATX - eller især en mini-ITX computer - så sigter man selvfølgelig efter at finde de mindste komponenter, der er tilgængelige, men uden at miste den nødvendige ydelse. Man er i sagens natur nødt til at give lidt ved dørene i forhold til de voksne komponenter, men med Zotacs GeForce GTX 1080 Ti Mini - som i øvrigt er det mindste i klassen med målene 211 x 125 x 41mm - er der ikke meget, der står i vejen for 4K-gaming.

Bedste budget-grafikkort: Nvidia GeForce GTX 1050

Lille GPU med stor virkning

Stream Processors: 640 | Core Clock: 1,354MHz | Memory: 2GB GDDR5 | Memory Clock: 7Gbps | Power Connectors: PCIe | Porte: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, DL-DVI

Rimelig pris

Ikke så stor

Maksimum2GB video-hukommelse

På papiret ser Nvidia GTX 1050 med bare 2GB video-hukommelse ikke ud af meget, men dette billige grafikkort kan mere, end du tror. Hvis man er villig til at droppe ned på medium, kan man sagtens afvikle for eksempel Overwatch, CS:GO - også over 60fps. Takket være den kompakte størrelse er det perfekt til mindre - eksempelvis dedikerede - streaming-computere.

Bedste eSport-grafikkort: Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Konkurrencedygtig i både eSport og pris

Stream Processors: 768 | Core Clock: 1,290MHz | Hukommelse: 4GB GDDR5 | Memory Clock: 7Gbps | Power Connectors: PCIe | Porte: 1 x DisplayPort 1.4, 1 x HDMI 2.0, DL-DVI

Solid 1080p performer

Good overclocking potential

Greater than 75W TDP

eSport handler ofte om krævende high frame-rates og flotte renderede detaljer, og det er her, at Nvidia GTX 1050 Ti kommer til sin ret. Det er rimeligt i pris, og det er potent nok til at kunne afvikle de fleste eSport-spil over 60fps. Det er en smule dyrere end søsterkortet Nvidia GTX 1050, men til gengæld er der ekstra kræfter til kommende eSport-titler.

