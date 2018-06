«Battlefield 1»-ekspansjonspakken «Turning Tides» er nå helt gratis

EA har for tiden et tilbud gående på en av ekspansjonspakkene til Battlefield 1. Den selges til en utrolig fristende pris — null og niks.

Nå kan man altså få «Turning Tides»-ekspansjonspakken gratis til PC i Origin-butikken, om man bor i USA og Europa (kampanjen eksisterer også på PS4 og Xbox One).

Normalt koster pakken 129 kroner, og det er verdt å ha i mente at dette tilbudet bare kommer til å vare en kort periode, i likhet med andre ganger EA hatt lignende rabatter (EA har ikke spesifisert noen lengde på «salget», men det er bedre å være føre var enn etter snar — den første gangen EA gav bort Battlefield 1-saker gratis varte herligheten i fjorten dager, men det kan like gjerne bare vare én uke denne gangen.)

«Turning Tides» omhandler sjøslag og strandinvasjoner, og legger til British Royal Marines, en ny Conquest Assault-modus, Infiltrator Elite-klassen, et nytt destroyer-skip, samt et luftskip, nye våpen og kart, samt en hel del andre ting.

Apokalypsen er på vei

EA gav bort to «Battlefield 1»-ekspansjonspakker også sist måned, spillets to første: «They Shall Not Pass» og «In the Name of the Tsar». Vi kan derfor antageligvis se frem til at også den siste ekspansjonspakken, «Apocalypse», kan fås gratis neste måned.

Dette er en del av en markedsføringskampanje som pågår frem mot lanseringen av «Battlefield 5», hvilket skal finne sted i oktober.

«Battlefield 1» ventes å få en ny modus ved navn Shock Operations, hvilket burde komme en eller annen gang i løpet av dagen. Etter dette vil dog de månedlige oppdateringene slutte. Årsaken er åpenbar: EA fokuserer nå fullt ut på det nye spillet i serien.

«Battlefield 5» forflytter kampene til andre verdenskrig, og introduserer en del interessant innhold, inkludert co-op-modus.

