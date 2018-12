Bästa systemkameran för nybörjaren 2018-2019: 10 billiga systemkameror

En Systemkamera i instegsklassen är ett naturligt nästa steg när du inser att du inte längre får ut vad du vill av din kompaktmera eller inte längre blir nöjd med de bilder du får från din smartphone. Om så är fallet har du kommit till rätt ställe för att ta reda på vad hur de bästa billiga systemkamerorna för nybörjaren hjälper dig att ta fotograferingen till nästa nivå.

Nu är det dessutom snart jul, så passa på att hitta din favorit i vår topplista och önska dig något extra i julklapp, som faktiskt inte behöver kosta en förmögenhet. Många av nybörjarmodellerna erbjuder hög kvalitet till ett bra pris och är ett perfekt sätt att växla upp dina kunskaper inom fotograferingen under 2019.

Systemkamerorna på nybörjarnivå tar ett stort steg uppåt i bildkvalitet jämfört med en kompaktkamera eller smartphone. De kan visserligen ha samma antal megapixlar, men storleken på sensorn är fysiskt mycket större i de flesta fall, vilket möjliggör överlägsna resultat med fler detaljer och bättre prestanda i svagt ljus.

Och då ska man inte heller glömma att systemkameror erbjuder långt mer manuell kontroll och möjligheten att byta objektiv för att hantera ett stort antal projekt. Oroa dig inte - det finns också en mängd autolägen som hjälper dig tills du är bekväm med de mer kreativa kontrollerna som en systemkamera erbjuder.

Så – ta en titt på vår topplista nedan innan du börjar skriva brev till tomten!

Naturligtvis är det så att ju fler funktioner du vill ha på systemkamera, desto mer får du betala för den, men behöver verkligen alla funktioner? Vårt förstahandsval är en av de billigaste på marknaden, men erbjuder fortfarande imponerande prestanda och bildkvalitet, plus tillräckligt med funktioner för att hantera de flesta fotografiska uppdrag du kan möta, särskilt om du fortfarande lär dig.

Du kanske också ska överväga en kompakt systemkamera, en så kallad spegellös kamera? Titta på vår video nedan, eller läs vår guide över Spegellösa kameror och spegelreflexkameror: 10 viktiga skillnader för att lära dig mer om vad som skiljer typerna åt. Eller, om du inte alls är säker på vilken typ av kamera du behöver, läs vår guide Vilken kamera ska jag köpa?

Ska du köpa en spegellös kamera eller en spegelreflexkamera? Se vår videoguide nedan för att lära dig mer:

Systemkameror för nybörjare i paket med objektiv

Om du ska köpa din första systemkamera, är det klokt att köpa den i ett färdigt paket, som i allmänhet innehåller kamerahuset tillsammans med ett 18-55mm-objektiv. Detta typ av objektiv täcker ett ganska brett zoomområde, och är perfekt för allt från landskap till porträtt.

Om du är uppmärksam så kommer du att upptäcka att många tillverkare ofta erbjuder två typer av objektiv – ett med bildstabilisering och ett utan. Oftast är det inte stor skillnad i pris, så välj objektivet med stabilisering, eftersom det gör det lättare att ta skarpa bilder med längre slutartider.

Detta typ av objektiv är mer än tillräckligt för att komma igång, men den viktigaste fördelen med systemkameran framför kompaktkameran är att du kan utöka ditt system med extra objektiv, till exempel, vidvinkel- och telezoomobjektiv, en blixt och andra tillbehör, för att få ut det mesta av den typ av fotograf du vill bli.

Bästa systemkameran för nybörjaren

1. Nikon D3500

Inte den dyraste systemkameran för nybörjaren, men den bästa

Sensor: APS-C CMOS | Upplösning: 24,2 MP | Objektivfäste: Nikon DX | Skärm: 3 tum, 921 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 5 | Video: 1080p | Användarnivå: Nybörjare

Utmärkt bildkvalitet

Lättanvänd

Ingen pekskärm

Bluetooth, men ingen Wi-Fi

Nikons senaste systemkamera på instegsnivå ersätter D3400 nedan, och medan delar många liknande specifikationer på insidan, drar den nytta av en handgrepp och reviderad kontrolllayout på baksidan. Den nya 24,2 MP-sensorn ger utmärkt detaljnivå, samtidigt som D3500 är lätt att lära sig använda. Detta stöds av Nikons smarta guidningsläge, vilket ger realtidsförklaringar av nyckelfunktioner. Om du vill bli mer kreativ med din fotografering och letar efter din första systemkamera, är Nikon D3500 svår att slå.

Läs hela vår recension av Nikon D3500

2. Nikon D3400

Nedpetad från förstaplatsen, men fortfarande ett bra köp

Sensor: APS-C CMOS | Upplösning: 24,2 MP | Objektivfäste: Nikon DX | Skärm: 3 tum, 921 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 5 | Video: 1080p | Användarnivå: Nybörjare

Utmärkt batteritid

Bra single-shot AF

Ingen mikrofoningång

Ingen pekskärm

Det har precis ersatts av D3500, men räkna inte bort D3400. Med en rad funktioner som är perfekt för nybörjaren, är det här fortfarande en bra kamera för att komma igång med mer kreativ fotografering. Den delar många av samma interna specifikationer som D3500, batteritiden är lysande, och bilderna kommer inte att göra dig besviken. Om du inte bekymrar dig om att ha den senaste modellen får du D3400 för mindre pengar än D3500 och får fortfarande en utmärkt kamera.

Läs hela vår recension av Nikon D3400

3. Canon EOS 800D

En av de bästa alternativen, men fortfarande lite dyr

Sensor: APS-C CMOS | Upplösning: 24,2 MP | Objektivfäste: Canon EF-S | Skärm: 3 tum, vinklingsbar pekskärm, 1 040 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 6 | Video: 1080p | Användarnivå: Nybörjare/Entusiast

Fin pekskärm

Utmärkt sensor

Plastig

Dyr

EOS 800D är den bästa av Canons EOS systemkameror i instegsklassen. Den kommer med en nyutvecklad 24,2 MP-sensor som ger en förbättrad hög ISO-prestanda jämfört med äldre modeller. Autofokus är också bättre, med ett 45-punkts arrangemang som backas upp av ett utmärkt live-visnings AF-system. Det finns också ett nyutvecklat grafiskt gränssnitt som säkert kommer att göra den här kameran ännu mer tilltalande för nya användare, men frånvaron av 4K-video och kvaliteten på det yttre materialet är en besvikelse. Kanske det dyraste alternativet i klassen, men definitivt ett av de bästa.

Läs hela vår recension av Canon EOS 800D

4. Nikon D5600

Att välja mellan Canon och Nikon är svårare än någonsin

Sensor: APS-C CMOS | Upplösning: 24,2 MP | Objektivfäste: Nikon DX | Skärm: 3,2 tum, vinklingsbar pekskärm, 1 040 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 5 | Video: 1080p | Användarnivå: Nybörjare/entusiast

Utmärkt bildkvalitet

Vinklingsbar pekskärm

Långsam fokusering med Live View

SnapBridge måste bli bättre

D5600 är en direkt konkurrent till Canons EOS EOS 800D i den övre delen av skitet vad gäller systemkameror för nybörjare. Medan Nikons D3000-serier är utformade som kostnadsmedvetna instegsmodeller, är D5000-serien att föredra om du vill bli mer kreativ. D5600 har en stor 3,2-tums vinklingsbar pekskärm och medan fokuseringshastigheten för LiveView kunde vara snabbare, är 39-punkts AF-systemet det bästa du hittar i systemkamera av den här klassen. Det är inte heller så mycket fel med D5600:s 24,2 MP-sensor, vilken ger utmärkta resultat, medan den logiska kontrollutformningen på D5600 gör kameran enkelt att använda.

Läs hela vår recension av Nikon D5600

5. Canon EOS 750D

En tilltalande kombination av bra ergonomi och en utmärkt sensor

Sensor: APS-C CMOS | Upplösning: 24,2 MP | Objektivfäste: Canon EF-S | Skärm: 3 tum, vinklingsbar pekskärm, 1 040 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 5 | Video: 1080p | Användarnivå: Nybörjare

Fantastisk pekskärm

Wi-Fi med NFC

Medelmåttig batteritid

AF kunde vara bättre

EOS 750D är förra årets variant av EOS 800D, men det är fortfarande ett bra alternativ om priset på den nya modellen skrämmer dig. Medan sensorn inte är lika bra som den i den nyare modellen, trots att de delar samma upplösning, är den fortfarande mycket bra, medan den vinklingsbara pekskärmen fortfarande är en av de bästa. AF-prestanda undek dock vara bättre, men totalt sett är detta fortfarande en mycket kompetent systemkamera för nybörjaren.

Läs hela vår recension av Canon EOS 750D

6. Nikon D5300

Inte längre Nikons bästa nybörjarmodell, men nästan

Sensor: APS-C CMOS | Upplösning: 24,2 MP | Objektivfäste: Nikon DX | Skärm: 3,2 tum, vinklingsbar, 1 037 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 5 | Video: 1080p | Användarnivå: Nybörjare

Utmärkt sensor

Inbyggd GPS

Långsam fokus med LiveView

Ingen pekskärm

D5300 hängde med i lite mer än ett år innan D5500 ersatte den (vilken nu i sin tur har ersatts av D5600). Den har samma 24,2 MP-sensor med en identisk maximal ISO 25 600-känslighet, medan D5300:s EXPEED 4-bildprocessor och 39-punkts autofokussystem också har överförts till den senare modellen. D5300 har ingen inbyggd pekskärmskontroll, med du får GPS istället, samtidigt som batteritiden på D5300 klarar 600 bilder vilket är klart mer än på EOS 750D. Sammantaget är det kanske inte den senaste modellen, men D5300 är fortfarande ett smart köp.

Läs hela vår recension av Nikon D5300

7. Canon EOS 200D

en billig och trevlig systemkamera för nybörjaren

Sensor: APS-C CMOS | Upplösning: 24,2 MP | Objektivfäste: Canon EF-S | Skärm: 3 tum, vinklingsbar pekskärm, 1 040 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 5 | Video: 1080p | Användarnivå: Nybörjare

Liten

Lättanvänd

Batteritide på 380 bilder

Fast skärm

Canon introducerade EOS 100D för att konkurrera med tillströmningen av spegellösa kameror och var den minsta systemkameran när den introducerades i mars 2013. Nu är den ersatt av EOS 200D med något klumpigare proportioner som får den att kännas mer som en nedbantad Rebel 800D än någonting unikt. Det är inte ett dåligt alternativ för nya användare, men det finns för andra kameror med bättre värde.

Läs hela vår recension av Canon EOS 200D

8. Canon EOS 2000D

Canons enkla modell får en mindre uppgradering

Sensor: APS-C CMOS | Upplösning: 24,1 MP | Objektivfäste: Canon EF-S | Skärm: 3 tum, 920 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 3 | Video: 1080p | Användarnivå: Nybörjare

Lättanvänd

Logiska kontroller

Gammalt AF-system

Ingen pekskärm

EOS 2000D är Canons billiga och glada systemkamera för nybörjare. Även om du inte får samma imponerande specifikationer som dyrare Canon-modeller, får du fortfarande en ganska solid uppsättning funktioner för nybörjaren inklusive Wi-Fi och NFC. Det innebär att du kan överföra bilder till din smartphone för snabb delning. Bilderna från 24,1 MP-sensorn är mer än tillräckliga, men inte riktigt en match för EOS Rebel 800D. 9-punkts autofokussystemet, såväl som Live View AF-systemet är en besvikelse, och det finns inte heller någon pekskärm.

Läs hela vår recension av Canon EOS 2000D

9. Nikon D3300

Fortfarande en av de bästa systemkamerorna för nybörjare

Sensor: APS-C CMOS | Upplösning: 24,2 MP | Objektivfäste: Nikon DX | Skärm: 3 tum, 921 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 5 | Video: 1080p | Användarnivå: Nybörjare

Utmärkt bildkvalitet

Guide-läget

Fast LCD

Begränsade anslutningar

Nu ersatt av D3400 men ändå med en hel del liknande funktioner (och design också för den delen). Den största skillnaden mellan de två är dock D3300: s brist på anslutningar - om du vill överföra dina bilder till din smartphone eller surfplatta måste du investera i Nikons billiga plug-in Wi-Fi-adapter som ansluts till en av portarna på D3300. I takt med att D3300 säljs ut allteftersom D3400 tar plats, blir D3300 svårare att få tag på, men om du hittar en till ett bra pris, får du dig en bra nybörjarkamera.

Läs hela vår recension av Nikon D3300

10. Canon EOS 1300D

Canons billiga systemkamera för nybörjare börjar bli till åren

Sensor: APS-C CMOS | Upplösning: 18 MP | Objektivfäste: Canon EF-S | Skärm: 3 tum, 920 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 3 | Video: 1080p | Användarnivå: Nybörjare

Billig

Bra bildkvalitet

Ingen pekskärm

Långsam fokus med LiveView

It's just been replaced by the EOS Rebel T7 / EOS 2000D (above), but that does mean that the EOS Rebel T6 (known as the EOS 1300D outside the US) should now be even cheaper. In many ways the specification is very similar to the newer camera, with the key difference being the Rebel T6 features a 18MP sensor, which compared to rivals, is starting to show its age against rivals with higher pixel counts. Canon's just announced its replacement, the EOS Rebel T7 / EOS 2000D, so you might be able to track this down at an even more tempting price before it disappears for good.

Det har ersatts av EOS 2000D (ovan), men det betyder att EOS 1300D är ännu billigare än tidigare. På många sätt är specifikationen mycket lik den nyare kameran, med den viktigaste skillnaden att 1300D har en 18MP-sensor som jämfört med konkurrenterna nu börjar kännas gammal. Canon har precis tillkännagivit dess ersättare, EOS 2000D, så du kanske kan hitta ett exemplar av den tidigare kameran till ett riktigt bra pris innan den försvinner för gott.