Bästa kompakta systemkameran 2018: 10 toppmodeller för varje plånbok

Sedan Epson lanserade den första spegellösa kameran 2004 har genren växt kraftigt, med modeller som passar alla plånböcker och alla nivåer. Om du vill ta reda på vad som är den bästa kompakta systemkameran, har du kommit till rätt ställe.

Kompakta systemkameror, eller spegellösa systemkameror som de också kallas, gör det möjligt att byta objektiv som på en "vanlig" spegelreflexkamera, men eftersom spegeln inuti kameran har tagits bort (därav begreppet "spegellös" – i spegelreflexkameror används speglar för att studsa ljuset från objektivet upp till en optisk sökare) kan kamerorna göras mycket mer kompakta än traditionella systemkameror. Begreppet "kompakt systemkamera" är därför också mycket passande för de spegellösa kamerorna, även om det naturligtvis finns spegellösa modeller som är rätt rejäla.

När det inte finns någon spegel finns det inte heller någon optisk sökare, och spegellösa kameror använder i regel en elektronisk sökare. Men tänk på att flera av de billigare modellerna inte har någon sökare överhuvudtaget – istället komponerar du bilden med hjälp av skärmen på baksidan, precis som du gör med de flesta kompaktkameror eller smartphones.

De kompakta systemkamerorna sträcker sig från enkla instegsmodellen till sofistikerade fullformatsmonster som kan konkurrera med de allra bästa spegelreflexkamerorna på marknaden. Är då en spegelläs kamera bättre än en med speglar? Det finns fördelar och nackdelar med båda varianterna – läs Kompakta och traditionella systemkameror: 10 viktiga skillnader om du vill veta mer.

Vilken är den bästa kompakta systemkameran?

Det finns inte två fotografer som är identiska – vi letar alla efter lite olika saker i vårt fotografi. Vissa oss kanske vill ha en bättre kamera än den som är inbyggd i vår smartphone, medan andra vill ha en avancerad kamera som har en rad kreativa kontroller och avancerade funktioner. Här har vi listat de 10 bästa kompakta systemkamerorna du kan köpa just nu baserat inte bara på specifikationer, användarvänlighet och prestanda, utan även avseende storlek, enkelhet och valuta för pengarna.

Nyheter från Canon och Nikon

Innan du tittar på vår topplista över de bästa kompakta systemkamerorna, så ska du känna till att det under de senaste veckorna lanserats helt nya spegellösa systemkameror i fullformat från Canon, Nikon och Panasonic .

Nikon var först ut med Z7- och Z6-modellerna, varefter Canon kort därefter lanserade EOS R. Och under Photokina 2018 meddelade Panasonic utvecklingen av Lumix S1R och S1.

Bästa kompakta systemkameran 2018

1. Sony Alpha A7 III

Den bästa kompakta systemkameran du kan köpa just nu

Sensor: Fullformat | Upplösning: 24,2 MP | Sökare: EVF | Skärm: 3-tums vinklingsbar pekskärm, 921 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 10 | Video: 4K | Användarnivå: Expert

693 punkters AF system

10 bilder i sekunden

Begränsad pekskärmskontroll

Stundtals flimmer i EVF

Alpha A7 III är måhända en av de billigare av Sonys spegellösa fullformatskameror, men ska verkligen inte betraktas som det svarta fåret i syskonskaran. Detta är ett utmärkt val för entusiastfotografen eller proffset, och när man tittar på specifikationen är det lätt att se varför. Sony har tagit några av de bästa bitarna från flaggskeppen Alpha A9 och A7R III och destillerat dem till en enda kamera som erbjuder en fantastisk blandning av prestanda och bildkvalitet. Fullformatssensorn på 24,2 MP är utmärkt i en mängd ljusförhållanden, medan den avancerade 693-punkts AF seriefotografering med 10 bps innebära att du aldrig kommer att missa en bild. För priset får du ingen bättre kamera.

Läs hela vår recension av Sony Alpha A7 III

2. Nikon Z7

Nikons nya Z-serie får en flygande start

Sensor: Fullformat | Upplösning: 45,7 MP | Sökare: EVF | Skärm: 3,2-tums vinklingsbar pekskärm, 2 100 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 9 | Video: 4K | Användarnivå: Expert

Utmärkt användarvänlighet och bildkvalitet

Fantastisk EVF

Grund buffert

Bara en kortplats för XQD

Med en sensor på 45,7 MP är Z7 Nikons första spegellösa fullformatskamera (tillsammans med lillasyster Z6 på 24 MP) och vi måste säga att kameran är en triumf. Det må vara en första generationens kamera, men vi tror att Nikon fått in en fullträff med Z7. Den täta 45,7 MP-sensorn är lysande, medan den effektiva bildstabiliseringen i kameran också levererar. Lägg till en fantastisk EVF, utmärkt hantering, mycket kompetent AF-prestanda och bra responstider och du får en kamera som är ett nöje att använda.

Läs hela vår recension av Nikon Z7

3. Sony Alpha A7R III

Sonys megapixelmonster får förbättrad prestanda

Sensor: Fullformat | Upplösning: 42,2 MP | Sökare: EVF | Skärm: 3-tums vinklingsbar pekskärm, 1 440 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 10 | Video: 4K | Användarnivå: Expert

10 bps vid 42,2 MP

Snabb AF

Begränsad pekskärmskontroll

Batteritiden kunde vara bättre

Gillar du utseendet på A7 III men vill ha ännu fler pixlar? Väcka upp till 42,2 MP Alpha A7R III – en av de mest kompletta och mångsidiga kameror som finns tillgängliga idag. Med en lysande 42,2 MP-sensor i fullformat stöds Alpha A7R III av ett avancerat 399-punkts AF-system och seriebildsfotografering med 10 bps. Precis som med spegelreflexkameran Nikon D850, behöver du inte längre offra prestanda för upplösning eller vice versa. Nämnde vi att den även är utmärkt för att filma i 4K? Det här är en kamera som är lika hemma uppe på ett berg för att ta landskapsbilder, i en studio för att ta porträtt eller för att fotografera sport eller djurliv.

Läs hela vår recension av Sony Alpha A7R III

4. Fujifilm X-T3

En utmärkt uppdatering av den populära X-T-serien

Sensor: APS-C | Upplösning: 26,1 MP | Sökare: EVF | Skärm: 3-tums vinklingsbar pekskärm, 1 040 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 11 | Video: 4K | Användarnivå: Expert

Utmärkt ny X-Trans sensor

Strålande bildkvalitet

Strulig EVF

EV-hjulet lätt att komma åt av misstag

X-T2 var en av våra favoritkameror under lång tid, men X-T3 är en förbättring på i stort sett alla punkter över föregångaren. Den nya 26,1 MP X-Trans-sensorn kanske inte är ett stort steg i upplösning över 24,3 MP-sensorn i X-T2, men bruskontrollen är ännu bättre. Fokuseringen tar också ett kliv framåt, med svindlande 2,16 miljoner fasdetekterande AF-punkter för att hjälpa X-T3 att fokusera smidigt. Det finns också nu pekskärmskontroll, seriefotografering med 11 bps och ett antal andra förbättringar, särskilt när det gäller att filma i 4K. Därtill skall läggas en mängd smidiga kontroller som alla sitter på ett stiligt kamerahus. Allt som allt gör detta X-T3 till en lysande kamera.

Läs hela vår recension av Fujifilm X-T3

5. Panasonic Lumix G9

Säg hej till den stillbildsorienterade Lumix GH5

Sensor: Micro Four Thirds | Upplösning: 20,3 MP | Sökare: EVF | Skärm: 3-tums vinklingsbar pekskärm, 1 040 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 60 | Video: 4K | Användarnivå: Mellan/expert

Bildstabilisering i 6,5 steg

Upp till 60 bps i seriefotografering

ISO-omfånget kunde vara bättre

Batterinivån ej synlig i procent

Lumix G9 riktar sig till entusiastiska och semi-professionella fotografer, och till ett verkligen konkurrenskraftigt pris. Du får mycket kamera för dina pengar. Vissa kan se den mindre Micro Four Thirds-sensorn som en kompromiss, men du får å andra sidan ett kompakt och välbalanserat system, och vi blev grundligt imponerade när vi kombinerade G9 med 200 mm f/2,8-teleobjektivet. Lägg till seriebildsfotografering med 60 bps, smidig hantering och en mängd avancerade funktioner och Lumix G9 är en lysande allsidig spegellös kamera. För att inte säga Panasonics bästa spegellösa kamera hittills.

Läs hela vår recension av Panasonic Lumix G9

6. Olympus OM-D E-M10 Mark III

Den briljanta E-M10 Mark III är ett litet kraftpaket

Sensor: Micro Four Thirds | Upplösning: 16,1 MP | Sökare: EVF | Skärm: 3-tums vinklingsbar pekskärm, 1 037 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 8,6 | Video: 4K | Användarnivå: Nybörjare/mellan

Kompakt första, även objektiven

Utmärkt EVF

Mindre sensor än många andra

Fokusspårningen kunde vara bättre

OM-D E-M10 Mark III är inte ett enormt kliv uppåt jämfört med Mark II, och många av kamerans specifikationer är desamma. Olympus har dock raffinerat och förfinat en av våra favoriter bland de kompakta systemkamerorna och gör det till ett ännu mer mer frestande alternativ för både nya användare och entusiaster. Vissa kommer att kritisera den mindre Micro Four Thirds-sensorns format (ungefär hälften av APS-C) men effekten på bildkvaliteten är liten och det betyder att objektiven är lika kompakta och lätta som själva kameran. Med ett 5-axels bildstabiliseringssystem, anständigt elektronisk sökare, en imponerande seribildsfotografering om 8,6 bps och 4K-video är E-M10 Mark III en riktigt kraftfull kamera.

Läs hela vår recension av Olympus OM-D E-M10 Mark III

7. Fujifilm X-T20

Allt det goda hos X-T3 i ett mer prisvärt paket

Sensor: APS-C | Upplösning: 24,3 MP | Sökare: EVF | Skärm: 3-tums vinklingsbar pekskärm, 1 040 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 8 | Video: 4K | Användarnivå: Nybörjare/mellan

Utmärkt byggkvalitet och design

Fina och detaljerade bilder

Begränsad pekskärmskontroll

Förstoringen hos EVF

Gillar du utseendet på X-T3 längre upp på listan, men vill inte riktigt betala för det? Fuji har svaret i form av X-T20, som klarar av att destillera många av de viktigaste egenskaperna hos X-T3 och föregångaren X-T2, inklusive den utmärkta 24,3 MP-sensorn och det avancerade AF-systemet, men i en något mer kompakt och prisvärd kamera. X-T20 känns väldigt lik X-T2 när det gäller byggkvalitet, medan kontrollerna och användarvänligheten gör det till en mycket tillfredsställande kamera att fotografera med. X-T20 kommer säkert att vara ett bra val för många fotografer. Om du gillar utseendet på X-T20, men vill ha något lite kompaktare och lättare att använda, ta en titt på X-T100 .

Läs hela vår recension av Fujifilm X-T20

8. Sony Alpha A9

Tar upp kampen med Canon och Nikon

Sensor: Fullformat | Upplösning: 24,2 MP | Sökare: EVF | Skärm: 3-tums vinklingsbar pekskärm, 1 440 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 20 | Video: 4K | Användarnivå: Expert

Strålande prestanda

Högeffektivt AF-system

Begränsad pekskärmskontroll

Ingen kortplats för XQD

Alpha A9 imponerar verkligen. Sony har välsignat sin flaggskeppskamebra med ett AF-system som inte bara är otroligt snabbt, spårningsprestandan måste upplevas för att man ska tro på den. Tillsammans med en otroligt snabb seriebildsfotografering om 20 bps och en stor och ljus EVF som inte svartnar när du fotograferar och du har en kamera som kan ta upp kampen med vad Canon och Nikon har att erbjuda när det handlar om att fotografera fartfyllda bilder.

Läs hela vår recension av Sony Alpha A9

9. Panasonic Lumix GH5S

Kompromisslös video

Sensor: Micro Four Thirds | Upplösning: 10,2 MP | Sökare: EVF | Skärm: 3,2-tum, 1 040 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 12 | Video: 4K | Användarnivå: Expert

Sensorn klarar flera bildförhållanden

Briljanta specifikationer för professionell video

Avsaknad av IS kan vara ett problem

Batteritiden kunde vara bättre

Lumix GH5S är den senaste i raden av Panasonics toppmoderna GH-serie av spegellösa kameror, som genom åren har skapat en nisch för sig själva bland videografer tack vare deras bredd av filmskapande funktioner. Medan den kan ta stillbilder ganska bra (även om den är begränsad till 10,2 MP upplösning), bör detta först och främst ses som en videokamera – om du vill både filma och fotografera har du Lumix GH5 som fyller den platsen. Medan frånvaron av inbyggd bildstabilisering kan vara en besvikelse för vissa, är det en otroligt imponerande kamera. Det är säkert den bästa 4K-kameran på marknaden innan du tar klivet upp till professionella videokameror.

Läs hela vår recension av Panasonic Lumix GH5S

10. Sony Alpha A6500

Glöm långsam fokusering med denna lilla skönhet

Sensor: APC-S | Upplösning: 24,2 MP | Sökare: EVF | Skärm: 3-tums vinklingsbar pekskärm, 921 600 punkter | Max antal bilder per sekund: 11 | Video: 4K | Användarnivå: Mellan/Expert

Mycket kapabel AF

Utmärkt EVF

Inget uttag för medhörning

Något begränsad vinning av pekskärmen

Du behöver inte skaffa en fullformatskamera för att dra nytta av Sonys fantastiska kamerateknik och den här APS-C-modellen är ett bra val för entusiaster som letar efter ett alternativ till stor, tung systemkamera. En av utmaningarna för tillverkare av kompakta systemkameror har varit att göra sina autofokussystem lika bra som de i spegelreflexkameror. A6500 kommer mycket nära, särskilt i starkt ljus – den kan spåra rörliga motiv runt bilden och när de rör sig mot eller bort från kameran. Det finns också en utmärkt elektronisk sökare som gör det enkelt att se när motivet är skarpt och korrekt exponerat. Bildkvaliteten är mycket hög och det finns inbyggd Wi-Fi och NFC-anslutning för att dela bilder via en ansluten smartphone.