Bästa gratisspel 2018: Topptitlar att ladda ned på datorn

Nu för tiden är det inte bara Steam och Origin som ger sina spelare gratisspel då och då, utan även Xbox och Playstation som har skapat egna system för gratisspel via Games with Gold respektive Playstation Plus. Saker och ting är dock lite annorlunda när det kommer till de bästa spelen till PC.

De bästa gratisspelen finns överallt på Steam, GOG och till och med EA:s Origin, tack vare enstaka utgivningar då och då och deras oerhörda popularitet.

Med tanke på att Black Friday och Cyber Monday närmar sig, kommer du vilja få tag på några av de bästa gratisspelen, då du kommer att spendera tillräckligt mycket pengar ändå. De allra bästa gratisspelen täcker ett brett utbud av genrer och stilar, från Battle Royales som Fortnite till MMORPG:s som Lord of the Rings Online. Så, låt oss dyka in.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Gabe Carey har också bidragit till denna artikel.