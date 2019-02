Bästa gamingmobiler 2019: De topp 10 bästa mobilerna för spelälskare

Nu är vi en bit in på 2019, ett år som förväntas bjuda på massor av spännande nyheter inom mobilvärlden, bland annat i form av böjbara mobiler och 5G. Du kan bland annat förvänta dig en hel del lanseringar av nya toppmodeller från företag som Samsung och LG under MWC 2019, som kommer att äga rum i Barcelona i slutet av februari. Mobilerna förväntas återigen att bli kraftfullare och vi förväntar oss att få se allt snabbare prestanda och fler möjligheter för både virtuell- och förstärkt verklighet till spelmobiler. I listan nedan kan du kolla in vilka spelmobiler som rankades allra bäst under 2018, men glöm inte att kolla in här med jämna mellanrum, då vi kommer att uppdatera listan med nya och fräscha enheter i takt med att de lanseras under årets gång.

De bästa mobilerna för gaming 2019 balanserar hårdvara i toppkvalitet, utmärkta skärmar och stora batterier för att kunna ge dig bästa möjliga prestanda under långa spelsessioner. Utvecklare har lyckats erbjuda konsolkvalitet på 3D-spel till mobila enheter i form av Fortnite och PUBG Mobile, men du kommer att behöva en enhet i toppkvalitet för att kunna njuta av dem.

De bästa spelmobilerna gör det inte bara möjligt för dig att spela de allra bästa mobilspelen, utan ser även till att du får bästa möjliga visuella upplevelse och prestanda i flera år framöver. Gamingmobilerna som låg i topp för några år sedan, kan tyvärr inte hålla jämna steg med dagens mobiler inom den kategorin. Du vill se till att skaffa en mobil som kommer att hålla i några år framöver och inte bara under 2019.

I vår topplista har vi räknat med faktorer som hastigheten på chipset, grafikkort, RAM och app-ekosystem, där den sistnämnda är den främsta orsaken till varför iPhones från Apple fortsätter att ligga i topp. De har helt enkelt mer spel och snabbare tillgång till nya spel än Android.

Vi har alltså kollat igenom alla alternativ och valt ut de bästa mobilerna för gaming baserat på valmöjligheterna i deras applikationsbutiker, kraften i deras komponenter, kvaliteten på deras skärmar, storleken på deras batterier, deras stöd för VR och mer.

1. iPhone XS Max / iPhone XS

Skärm och batteri i toppkvalitet för allt App Store har att erbjuda.

Utgivningsdatum: september 2018 | Vikt: 208 g | Dimensioner: 157,5 x 77,4 x 7,7 mm | OS: iOS 12 | Skärmstorlek: 6,5 tum | Upplösning: 2 960 x 1 440 | CPU: A12 Bionic | RAM: 4 GB | Lagring: 64, 256 eller 512 GB | Batteri: 3 179 mAh | Bakre kamera: 12 MP plus 12 MP | Främre kamera: 7 MP

Tillgång till det bästa ekosystemet för spel

Snabbaste chipsetet för mobil gaming

Marknadens dyraste

iPhone XS Max är det större och bättre syskonet av Apples nya toppmodell när det kommer till några viktiga detaljer, men om du väljer mellan de två olika modellerna för gaming, kan du lika gärna köra på den bästa. Skärmen på 6,5 tum på iPhone XS Max är större än den på dess mindre syskon vars skärm är 5,8 tum och dess större batteri höll dessutom nästan en hel timme längre än den vanliga iPhone XS.

Dessa förmåner kommer att förbättra din spelupplevelse lite jämfört med iPhone XS, men båda mobiler gynnas av en rejäl fördel från Apple: Nämligen företagets senaste A12 Bionic-processor. Vi hade höga förhoppningar om att det här chipsetet skulle prestera bättre än A11 Bionic som användes på fjolårets iPhone X, då Apple hävdade att det nya chipsetet skulle vara 40 procent effektivare och 50 procent kraftfullare än den äldre modellen. I våra tester laddades både Clash Royale och PUBG snabbare, något som är väldigt positivt, då snabba hastigheter är avgörande i onlinespel. Du får all denna kraft i en enhet från Apple med en snygg och modern design, men var medveten om att detta är en av marknadens för närvarande dyraste mobiler.

2. Samsung Galaxy Note 9

Stor. Kraftfull. Vacker.

Utgivningsdatum: augusti 2018 | Vikt: 205 g | Dimensioner: 162 x 76,4 x 9 mm | OS: Android 8.1 | Skärmstorlek: 6,4 tum | Upplösning: 2 960 x 1 440 | CPU: Snapdragon 845 eller Exynos 9810 | RAM: 6 eller 8 GB | Lagring: 128 eller 512 GB (upp till 1 TB med expanderbart lagringsutrymme) | Batteri: 4 000 mAh | Bakre kamera: 12 MP plus 12 MP | Främre kamera: 8 MP

Vacker skärm

Kraftfull bearbetning

Dyr

Samsung Galaxy Note 9 är en väldigt iterativ enhet, men låt det inte lura dig till att tro att detta inte är marknadens bästa mobil från Android för gaming. Den har inte bara en av de största och ljusaste skärmarna med bland den högsta upplösningen på marknaden - den backas dessutom upp av de senaste Snapdragon och Exynos chipseten som finns på marknaden idag.

Du kommer att ha en fördel över din konkurrens i spel som Fortnite med den här mobilen, eftersom du kommer att kunna se spelet tydligare och få mer bilder per sekund. Du kan dessutom stolt visa upp din mobil för andra även när du inte använder den för att spela, till skillnad från några andra enheter med fokus på gaming. Detta är tack vare mobilens smidiga och moderna design.

3. Asus ROG Phone

Toppspecifikationer och ett flertal galna mobila speltillbehör.

Utgivningsdatum: oktober 2018 | Vikt: 200 g | Dimensioner: 158,8 x 76,2 x 8,7 mm | OS: Android 8.1 Oreo | Skärmstorlek: 6 tum | Upplösning: 2160 x 1080 | Processor: Snapdragon 845 | RAM: 8 GB | Internminne: 128 eller 512 GB | Batteri: 3 520 mAh | Bakre kamera: 12 MP f/1,8 | Främre kamera: 8 MP f/2,0

Specifikationer och prestanda i toppklass

Överflöd av moddar

De icke spelrelaterade delarna kan vara lite svaga

När det kommer till mobilens utseende, tja... En av våra redaktörer jämförde den med en Transformer-velociraptor, med grå och röda detaljer som sträcker sig över dess baksida. Om det är din stil, kommer du att älska mobilens främsta säljpunkt, nämligen dess många moddar och tillbehör.

Du kan nämligen välja mellan ett stort utbud av tillbehör att köpa till, för att förbättra din mobila spelupplevelse. Dessa är bland annat ett slags skal som ger dig en extra skärm, ett par kontrollhalvor som går att fästa på en varsin sida av en slags plattform som ger din mobil en stor skärm i ren Nintendo Switch-stil.

Trots sitt något tråkiga utseende är dock Asus ROG Phone en riktigt kraftfull spelmobil, vars imponerande prestanda och specifikationer knuffat ned Razer Phone 2 en plats i den här listan. Den har bland annat ett Snapdragon 845-chipset, ett batteri med 4 000 mAh, 8 GB RAM. Den enda punkten där Razer Phone 2 lyser starkare än Asus ROG Phone är uppdateringsfrekvensen, där Razer Phone 2 har 120 hz medan Asus ROG Phone bara har 90 hz.

4. Razer Phone 2

Spelspecifika funktioner överglänser vardagliga funktioner.

Utgivningsdatum: oktober 2018 | Vikt: 205 g | Dimensioner: 158,5 x 78,9 x 8,5 mm | OS: Android 8.1 Oreo | Skärmstorlek: 5,72 tum | Upplösning: 2 560 × 1 440 | Processor: Snapdragon 845 | RAM: 6 eller 8 GB | Internminne: 64 eller 128 GB (upp till 1 TB med kort) | Batteri: 4 000 mAh | Bakre kamera: 12 MP f/1,75 vidvinkel / 12 MP f/2,6 telefoto | Främre kamera: 8 MP f/2,0

Toppspecifikationer

Skärm med en uppdateringsfrekvens på 120 hz

Logon på baksidan lyser i miljontals RGB-nyanser

Lite internminne (64 GB) för sitt pris

En mindre skärm på 5,72 tum

Den första Razer Phone var ett hyfsat försök att introducera det spelspecifika märket till en mobil enhet, men den hade några mindre imponerande delar som gjorde att den placerades längre ned i vår lista. Den andra versionen har dock åtgärdat en del av problemen, något som gett oss en kraftfullare enhet som fortfarande behåller sitt fokus på spelintresserade användare.

Vad innebär detta? Kameran och skärmen är inte i närheten så imponerande som andra mobiler i denna prisklass, så det finns bättre alternativ för dem som inte är särskilt spelintresserade. Om du däremot tar mobil gaming seriöst och har råd med den, är den här mobilen ett utmärkt alternativ.

På utsidan har Razer Phone 2 inte förändrats särskilt mycket sedan sin föregångare, men den har uppgraderat till ett Snapdragon 845 chipset och bytt till en baksida av glas för att möjliggöra trådlös laddning via Qi. Den har dessutom fått en smart ångkammare som hjälper till att kyla ned enheten medan du spelar.

Mobilens kraftfulla chipset, 8 GB RAM, fantastiska högtalare, uppdateringsfrekvens på 120 hz och batteri med 4 000 mAh, samt omfattande inställningar för att förbättra batterilivslängden och prestandan, gör detta till en mobil som är utmärkt för gaming.

5. iPhone X

Det är tack vare Appstore.

Utgivningsdatum: oktober 2017 | Vikt: 174 g | Dimensioner: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm | OS: iOS 11 | Skärmstorlek: 5,8 tum | Upplösning: 1 125 x 2 436 | CPU: A11 Bionic | RAM: 3 GB | Lagring: 64 eller 256 GB | Batteri: 2 716 mAh | Bakre kamera: 12 MP plus 12 MP | Främre kamera: 7 MP

Utmärkt app-ekosystem

Maximerad OLED-skärm

Den svarta flärpen kan vara distraherande

En väldigt dyr smarttelefon

Även om den nya iPhone XS har knuffat ned den tidigare iPhone X från tronen, är den sistnämnda fortfarande ett utmärkt val för mobil gaming. Om du lyckas få tag på en (då den inte längre finns tillgänglig via Apples hemsida), erbjuder dess OLED-skärm på 5,8 tum gott om spelutrymme med fantastiska kontrastförhållanden, som verkligen lyfter fram grafiken i scener med mörka och ljusa kontrast.

Även om andra mobiler kan ha något bättre prestanda än iPhone X, är mobilens största fördel dess tillgång till App Store. Detta är mycket tack vare spelutvecklares förkärlek för onlinebutiken: iPhones får nästan alltid spel först, som till exempel Fortnite, som lanserades exklusivt till iOS först under en begränsad tid.

Apple ligger även i topp när det kommer till att leverera populära och välgjorda AR-upplevelser och erbjuder flerspelarlägen i AR-spel som en av de många funktionerna i iOS 12.

6. iPhone 8 Plus

Kraftfulla specifikationer och en stor skärm.

Utgivningsdatum: september 2017 | Vikt: 202 g | Dimensioner: 158,4 x 78,1 x 7,5 mm | OS: iOS 11 | Skärmstorlek: 5,5 tum | Upplösning: 1 080 x 1 920 | CPU: A11 Bionic | RAM: 3 GB | Batteri: 2 691 mAh | Bakre kamera: 12 MP plus 12 MP | Främre kamera: 7 MP

Utmärkt app-ekosystem

Stor LCD-skärm på 5,5 tum

En klumpig design gör telefonen för stor

Dyr

Det går inte att undvika: Apple har två fantastiska telefoner med stora, skarpa skärmar som drivs med det bästa inom specifikationer. Samma innehåll och App Store som tidigare gav iPhone X första platsen i den här listan, har gett iPhone 8 Plus fjärde platsen.

iPhone 8 Plus har en lite mindre imponerande Full HD-skärm, men som enligt vår åsikt fortfarande är utmärkt för gaming. Det finns dessutom gott om utrymme på 5,5-tums skärmen. Apples A11 Bionic chipset och grafik ger dig en utmärkt spelupplevelse med ett AR-kit som dessutom erbjuder spel med förstärkt verklighet, något som gör att Apples iPhones har mer att erbjuda spelnördar. Detta är ett utmärkt alternativ om du vill ha en mobil med en hemknapp och inte vill så mycket pengar som krävs för iPhone X.

7. Galaxy S9 och S9 Plus

Samsungs bästa skärmar.

Utgivningsdatum: mars 2018 | Vikt: 189 g | Dimensioner: 158,1 x 73,8 x 8,5 mm | OS: Android 8 Oreo | Skärmstorlek: 6,2 tum | Upplösning: 1 440 x 2 960 | CPU: Snapdragon 845 eller Exynos 9810 | RAM: 6 GB | Lagring: 64 eller 128 GB **Batteri:** 3 500 mAh | Bakre kamera: 12 MP plus 12 MP **Främre kamera:** 8 MP

Enorma 5,8- och 6,3-tums skärmar

Game Tools-appen är verkligen till hjälp

Inget fantastiskt batteri

Vi har satt Samsung Galaxy S9 och S9 Plus på samma plats, eftersom de erbjuder nästan samma otroliga spelupplevelse med enbart en liten skillnad i skärmstorlek.

Snapdragon 845, Adreno 630 grafiken och 4 GB RAM (6 GB i S9 Plus), gör att dessa mobiler presterar oerhört bra till både spel och vanlig användning. Eftersom marknaden med Android-telefoner inte hunnit ikapp och börjat använda det kraftfulla Snapdragon 845, tar Samsung lätt över denna plats.

Det är dock inte bara det kraftfulla chipsetet som ger Galaxy S9 och S9 Plus sin ranking. S9 har en väldigt stor och skarp 1440 x 2960, skärm på 5,8 tum och S9 Plus har en ännu större skärm på 6,2 tum med samma upplösning. Båda är Super AMOLED och stöder HDR10 för fantastiska bilder.

De nya Galaxy S9 och S9 Plus erbjuder även Samsungs Game Tools, som kan användas för att ta skärmdumpar, spela in gameplay och hålla notifikationer ur vägen. Du får inte heller glömma att Samsung har sitt imponerande Gear VR-headset som ger superskarpa upplevelser i virtuell verklighet med de pixeltäta skärmarna Galaxy S9 och S9 Plus erbjuder.

8. Sony Xperia XZ2

Från skaparna av PlayStation.

Utgivningsdatum: februari 2018 | Vikt: 198 g | Dimensioner: 153 x 72 x 11,1 mm | OS: Android 8 | Skärmstorlek: 5,7 tum | Upplösning: 1 080 x 2 160 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 4 GB | Batteri: 3 180 mAh | Bakre kamera: 19 MP | Främre kamera: 5 MP

Vacker HDR-skärm

Dynamic Vibration System

Dynamic Vibration gör inte en jättestor skillnad

Inte alltid lätt tillgänglig

Med hjälp av sin HDR-skärm på 5,7 tum och en upplösning på 1 080 x 2 160, samt samma Snapdragon 845 chipset som de senaste Galaxy-mobilerna använder, klättrar Sonys Xperia XZ2 förbi en stor del av konkurrensen. Detta nya erbjudande från Sony är helt enkelt en bra mobil med det senaste chipsetet från Qualcomm, som ger den utmärkt spelprestanda.

Xperia XZ2 erbjuder dock inte bara en fantastisk visuell spelupplevelse. Den har dubbla framåtriktade högtalare, som ger en stereoupplevelse i hög kvalitet. Den har dessutom ett 3 180 mAh batteri som ger hyfsad bra batterilivslängd för gaming. Mobila gamers med ett stort spelbibliotek, kan dessutom njuta av stödet för microSD som kan ge upp till 400 GB extra lagringsutrymme.

En unik funktion som gör att den mobila spelupplevelsen på Xperia XZ2 känns lite mer som gaming på konsol, är Sonys "Dynamic Vibration System". Det ger känselfeedback som kan förbättra din spelupplevelse, även om det bara är en liten extra detalj till ett redan stabilt erbjudande från Sony.

9. Moto Z2 Force

Gaming med en kontrollermodd.

Utgivningsdatum: augusti 2017 | Vikt: 143 g | Dimensioner: 155,8 x 76 x 6,1 mm | OS: Android 8 | Skärmstorlek: 5,5 tum | Upplösning: 1 440 x 2 560 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 4 eller 6 GB | Lagring: 64 eller 128 GB | Batteri: 2 730 mAh | Bakre kamera: 12 MP | Främre kamera: 5 MP

Massor av roliga add-on moddar

Kompatibel med Google Daydream VR

Batterilivslängden är bara okej

Fjolårets stora specifikationer

Moto Z2 Force är en speciell mobil. Den har en utmärkt Quad HD-skärm på 5,5 tum och ett kraftfullt Snapdragon 835 chipset för gaming, men för övrigt är den inte den mest fantastiska mobilen för gaming. Den har ett ganska litet batteri med 2 730 mAh, som vi anser är lite för lite för att vara en rejäl speltelefon. Den har dock ett knep som övriga telefoner inte har.

Moto Z2 Force kan växla över till Moto GamePad modden, med dess två joysticks, en D-pad och en mängd andra spelvänliga kontroller. Att ha fysiska kontroller för mobilspel är en extra bonus, eftersom de är enklare att använda samtidigt som skärmen blir enklare att se (dina tummar kommer inte täcka för dina fiender). Moto GamePad har dessutom ett 3,5 millimeters hörlursuttag.

När det gäller virtuell verklighet är Moto Z2 Force redo, då mobilen är kompatibel med Google Daydream. Tillsammans med Samsungs Gear VR, levererar Daydream View bland de bästa VR-upplevelserna för mobil som finns tillgängliga och Moto Z2 Force har tillräckligt med kraft för den upplevelsen.

10. Google Pixel 2 XL

Stort batteri och utmärkt täckning.

Utgivningsdatum: oktober 2017 | Vikt: 175 g | Dimensioner: 157,9 x 76,7 x 7,9 mm | OS: Android 8 | Skärmstorlek: 6 tum | Upplösning: 1 440 x 2 880 | CPU: Snapdragon 835 | RAM: 4 GB | Lagring: 64 eller 128 GB | Batteri: 3 520 mAh | Bakre kamera: 12 MP | Främre kamera: 8 MP

Framåtriktade högtalare

Väldigt smala ramar

Inget 3,5 mm hörlursuttag

Skärmen syns dåligt från vissa vinklar

Googles största och bästa mobil Pixel 2 XL har vad som krävs för att vara en utmärkt mobil för gaming. Dess skärm på 6 tum ger massor av utrymme för gaming, utan att dina tummar täcker för hälften av all action. Skärmen är dessutom en OLED-panel med en upplösning på 1 440 x 2 880, så du får skarpa bilder med utmärkt kontrast.

Liksom många av de andra mobilerna på den här listan, använder Pixel 2 XL ett Snapdragon 835 chipset. Det ger snabb spelprestanda i de flesta mobilspel. Pixel 2 XL är dessutom kapabel att leverera VR-innehåll med sitt Daydream View-headset.

En extra bonus är det stora batteriet med 3 520 mAh som gör det lätt att spela ute på språng, samtidigt som Googles Project Fi-nätverk (som Pixel-användare kan prenumerera på) erbjuder en imponerande täckning. Det betyder att du inte behöver oroa dig över att förlora anslutningen i onlinespel.

