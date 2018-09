2018 års bästa kameror med 4K: 10 topptestade kameror att filma med

Under 2016 såg vi en anstormning av nya kameror utrustade med videoinspelning i 4K, och nu har nästan alla större kameratillverkare satsat på 4K någonstans i produktsortimentet.

Mest imponerande är kanske att tekniken framgångsrikt tillämpas i modeller i alla prisklasser. Så oavsett om du bara har några tusenlappar att spendera eller om du är villig att hosta upp med ett femsiffrigt belopp, är det troligt att du har råd med en kamera med denna teknik.

Bara för att två kameror har 4K-inspelning betyder det dock inte att de är jämförbara. Användningen av olika sensorer och olika metoder för att ta bilder, tillsammans med olika möjligheter till export av materialet, innebär att två 4K-kameror kan uppträda ganska olika.

Till och med något så enkelt som om kameran använder sensorns hela bredd eller beskär bilden vid filminspelning är avgörande att överväga vid ett köp, eftersom detta har en betydande inverkan på bildvinkeln. Och då har vi inte ens gått in på andra funktioner som hörlursuttag, konturframhävning, zebra-mönster och Log profiler.

För att göra det enkelt, har vi plockat fram de, i vårt tycke, smartaste 4K-kamerorna på marknaden just nu och sammanfattar här varför de är värda att titta närmare på.

1. Panasonic Lumix GH5S

Ett videoverktyg utan kompromisser

Typ: Spegellös | Sensorstorlek: Micro Four Thirds | Upplösning: 10,2 MP | Objektiv: Micro Four Thirds | Sökare: EVF | Skärm: 3.2 tum vinklingsbar skärm, 1 620 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 12 | Video: 4K | Användarnivå: Avancerad

Multi Aspect bildsensor

Fantastiska video-specifikationer

Avsaknaden av bildstabilisering kan vara avskräckande

Batteritiden kunde vara bättre

Även om den kan ta stillbilder utan problem (trots en ganska begränsad upplösning på 10,2 MP), bör detta först och främst ses som en videokamera – om du både vill fota och filma finns Lumix GH5 (se nedan). Mängden videofunktioner är otroligt imponerande, även om frånvaron av inbyggd bildstabilisering kan vara en besvikelse. Om du vill filma med professionell kvalitet utan att skuldsätta dig för att köpa en professionell videokamera, kan du inte hitta en bättre videokonfigurerad kamera just nu.

Läs vår heltäckande recension av Panasonic Lumix GH5S

2. Panasonic Lumix GH5

Lumix GH5 är en funktionsspäckad arbetshäst med 4K

Typ: Spegellös | Sensorstorlek: Micro Four Thirds | Upplösning: 20,3 MP | Objektiv: Micro Four Thirds | Sökare: EVF | Skärm: 3.2 tum vinklingsbar skärm, 1 620 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 12 | Video: 4K | Användarnivå: Avancerad

DCI 4K och UHD 4K

Utmärkt tydlig skärm

Begränsat ISO-omfång

Klumpig för att vara spegellös

Innan Lumix GH5S dök upp var GH5 grädden på moset för de som letade efter något att filma med. Rejält billigare än den nyare GH5S och lite mer mångsidig för dem som både vill ta stillbilder och filma med videospecifikationer som fortfarande är mycket imponerande. Du kan filma i Cinema 4K (4096 x 2160) vid 60p med en bithastighet på 150 Mbps, medan video i Full HD kan filmas i upp till 180 Mbps. GH5 erbjuder också färgsampling vid 4:2:2 och ett färgdjup på 10 bitar, vilket ger mer färginformation och rikare omfång. GH5 erbjuder också direktutgång till externa format som Apple ProRes via HDMI, likväl som samtidig intern inspelning.

Läs vår heltäckande recension av Panasonic Lumix GH5

3. Sony Alpha A7S II

Utmärkt fotografi, stort dynamiskt omfång och en kompakt storlek - vad kan man inte gilla?

Typ: Spegellös | Sensorstorlek: Fullformats CMOS | Upplösning: 12,2 MP | Objektiv: Sony E-fattning | Sökare: EVF | Skärm: 3.2 tum vinklingsbar skärm, 1 228 800 punkter | Max antal bilder per sekund: 5 | Video: 4K | Användarnivå: Avancerad

Stort dynamisk omfång och låg brusnivå

Användbara Log-profiler ingår

Bara 4K UHD (ingen 4K DCI)

8-bitars istället för 10- eller 12-bitars video

Vid tidpunkten för recensionen av A7S II sa vi att det var marknadens bästa stillbildskamera med möjlighet att filma och även om mycket har förändrats sedan dess anser vi fortfarande att det är ett övertygande alternativ för filmaren. Ett av de stora dragplåstren vid lanseringen – inbyggd inspelning av 4K – har sedan matchats av många andra, men det är sensorns blygsamma pixelantal som skiljer den från konkurrenterna. Vi tycker att dess dynamiska omfång är väldigt högt och konsekvent bättre än konkurrenterna vid högre känslighet, samtidigt som bruset också visar sig vara lägre än på kameror med större chip. Kameran har också fördelen av att den använder hela sensorns bredd för inspelning av video och av att kunna spela in på minneskortet samtidigt som du matar ut 4:2:2-inspelning till en HDMI-ansluten inspelare, men visar sig vara duglig att ta bra stillbilder med också. Autofokusen är i regel snabb och den inbyggda bildstabiliseringen är en enorm bonus, samtidigt som kamerahuset är mer gediget än sin föregångare. Sammantaget, även om den kanske inte är den senaste modellen, ger sensorn och video-specifikationerna den fortfarande en handfull fördelar framför konkurrenterna.

Läs vår heltäckande recension av Sony Alpha A7S II

4. Sony Alpha A6500

Sonys APS-C-modell med 4K är en hit

Typ: Spegellös | Sensorstorlek: APS-C | Upplösning: 24,2 MP | Objektiv: Sony E-fattning | Sökare: EVF | Skärm: 3 tum vinklingsbar pekskärm, 921 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 11 | Video: 4K | Användarnivå: Mellan

S-Log gamma-inställningar medföljer

Utmärkt autofokusering

Pekskärmen är lite seg

Inget hörlursuttag

Den tidigare APS-C-baserade Alpha A6300 var en stor framgång med entusiastiska användare, och Alpha A6500 bygger på många sätt vidare på föregångarens framgångar. Kameran spelar in film i 6K som samplas ned till 4K för kvaliteten skull och använder den effektiva kodex (XAVC S) med en hastighet på 100 Mbps. Detta kompletteras av Log-gamma-inställningar, HD-inspelning i 120 bps (även vid 100 Mbps) och förbättrat zebra-mönster för att hålla koll på exponeringen. Du kan också dra nytta av ett 425-fas-detekterings-punkts-fokuseringssystem (!) för snabb fokusering och en OLED-sökare med 2,36 miljoner punkter, tillsammans med 11 bps i full upplösning, allt i ett damm- och fuktbeständigt kamerahus. Och då har vi inte nämnt Sonys 5-axliga bildstabiliseringssystem integrerat i kamerahuset – högst välkommet! Nu när priset har börjat sjunka är kameran också ett bra val som en uppgradering från tidigare APS-C-baserade Sony-modeller.

Läs vår heltäckande recension av Sony Alpha A6500

5. Nikon D850

Hög upplösning möter hög hastighet

Typ: Spegelreflex | Sensorstorlek: Fullformats CMOS | Upplösning: 45,4 MP | Objektiv: Nikon F-fattning | Sökare: Optiskt | Skärm: 3,2 tum vinklingsbar pekskärm, 2 359 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 7 | Video: 4K | Användarnivå: Avancerad

Utmärkt AF-system

Beskär inte bilden vid 4K

SnapBridge är klumpigt att använda

Långsam fokusering med LiveView

Den efterlängtade efterträdaren till D810 dök upp tidigare i år och Nikon höll inte tillbaka med specifikationerna. Med en ny 45,4 MP fullformatssensor, ett mycket avancerat 153-punkts AF-system och en bildmatningshastighet på 7 bps, komplett med funktioner som en vinklingsbar pekskärm och en hel radda anslutningsalternativ är D850 den mest avancerade spegelreflexkameran vi har sett. När det gäller video finns det mycket att tycka om. Kameran kan filma i 4K UHD vid 30p/25p/24p och använder då hela sensorn – ingen oönskad bildbeskärning här inte – så att du kan dra full nytta av dina objektiv. Andra videofunktioner inkluderar portar för både mikrofon och hörlursuttag, liksom en platt bildprofil, zebra-mönster och bländarstyrning. Du kan också spela in i 120 bps med Full HD-kvalitet. En lysande spegelreflex som också är hygglig att filma med.

Läs vår heltäckande recension av Nikon D850

6. Olympus OM-D E-M1 Mark II

Flaggskeppet OM-D imponerar med både stillbilder och video

Typ: Spegellös | Sensorstorlek: Micro Four Thirds | Upplösning: 20,4 MP | Objektiv: Micro Four Thirds | Sökare: EVF | Skärm: 3 tum vinklingsbar pekskärm, 1 037 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 60 | Video: 4K | Användarnivå: Avancerad

Möjlighet att filma i både DCI 4K och UHD 4K

Otroligt bildstabiliseringssystem

Tungarbetade menyer

Dyr

"Den bästa Micro Four Thirds-kameran hittills" var hur vi sammanfattade vår recension av Olympus OM-D E-M1 Mark II. Videoinspelning är ett område där Olympus har gjort betydande förbättringar jämfört med tidigare modeller. Du får inte bara 4K-inspelning i både DCI och UHD. Du får också äkta överföring över HDMI vid 4:2:2, ett hörlursuttag för medhörning och fördelarna med Olympus snabba Hybrid AF-system. Systemet fungerar tillsammans med pekskärmen för ännu enklare val av motiv. Oavsett om du fotograferar stillbilder eller filmar video får du också ett av de mest effektiva bildstabiliseringssystemen vi hittills har sett, vilket kommer att glädja dem som framförallt vill hålla kameran i handen. Andra anledningar till att kameran fick full pott i vår recension var bland annat dess utmärkta väderförsegling, verklighetstrogen EVF, och möjligheten att ta bilder med 18 bps med kontinuerlig AF- och AE-spårning. De som enkelt vill uppnå ett mycket grundligt skärpedjup kanske inte föredrar den mindre Micro Four Thirds-sensorn över större sensorformat, men med rätt objektiv och teknik kan du fortfarande separera motiv från omgivningen på denna typ av kamera utan problem. Under alla omständigheter, även om Panasonic kanske har försprång när det gäller video, lägger OM-D E-M1 Mark II ribban högt när det gäller flaggskeppskameror i Micro Four Thirds-formatet.

Läs vår heltäckande recension av Olympus OM-D E-M1 Mark II

7. Fujifilm X-T2

Retro X-serien välkomnar sin första medlem med 4K

Typ: Spegellös | Sensorstorlek: APS-C | Upplösning: 24,3 MP | Objektiv: Fuji X | Sökare: EVF | Skärm: 3 tum vinklingsbar pekskärm, 1 040 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 8 | Video: 4K | Användarnivå: Mellan/Avancerad

Väderförseglad

Översampling

Separat handgrepp rekommenderas

Ingen pekskärm

X-T2 har utan tvekan varit en av höjdpunkterna under de senaste 12 månaderna och visar hur mycket mer seriöst Fujifilm tagit sig an videoinspelning med sin X-serie. 4K UHD-inspelning skapas genom översampling – vilket innebär att kameran fångar mer detaljer än vad som krävs – så slutresultatet innebär bättre klarhet och mindre risk för konstigheter. Du kan också mata ut 4:2:2 via kamerans HDMI-port (om än med 8 bitar) och få tillgång till en Log gamma-profil när du gör det. Användare som gillar Fujifilms filmsimulering för stillbilder kommer utan tvekan bli glada över att dessa även går att använda för video, även om hörlursuttag endast finns på det separata handgreppet, samt att en 10-minuters tidsgräns av inspelning i 4K (åtminstone utan handgrepp), kan avskräcka lite. Trots allt, med väderförsegling, en fin sökare och snabb fokusering, finns det mycket att bli glad över. I slutändan, om du vill ha en smart retro-kamera som kan ta högkvalitativa stillbilder och detaljerade 4K-filmer är det svårt att tänka sig en mer passande lösning.

Läs vår heltäckande recension av Fujifilm X-T2

8. Panasonic Lumix G80

Med ett utmärkt IS-system är G80 passande för handhållen filmning

Typ: Spegellös | Sensorstorlek: Micro Four Thirds | Upplösning: 16 MP | Objektiv: Micro Four Thirds | Sökare: EVF | Skärm: 3 tum, 1 040 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 9 | Video: 4K | Användarnivå: Nybörjare/Mellan

Dual IS Mark II är mycket effektivt

Sensorn ger utmärkta resultat

Inget hörlursuttag

Brusreduceringen är lite okänslig

Det må vara en av Panasonics mer juniora produkter i Lumix-sortimentet av spegellösa kameror, men Lumix G80 har fördelen av att vara relativt ny och sålunda utrustad med den senaste tekniken. Dual IS Mark II-systemet innebär att du kan dra nytta av både kamerahus- och objektivsbildsstabilisering, och den förstnämnda arbetar också med att stabilisera optik som inte själv har den funktionen. Film kan spelas in i upp till 30p, med en hastighet på upp till 100 Mbit/s, och du kan också använda zebra-mönster och focus peaking vid inspelningen. Panasonics smarta Live Cropping-funktion finns också med, vilket möjliggör professionell panorering och zoomning med kameran, även då endast i HD-kvalitet. En öm punkt är att det inte finns något hörlursuttag för medhörning, men om man överväger modellens målgrupp är detta knappast ett misstag. Det viktigaste är att det finns en mikrofoningång. Det faktum att kameran "bara" har en 16 MP-sensor kompenseras något av det faktum att det inte finns något optiskt lågpassfilter. Detta ger utmärkta detaljer i inspelningarna, vilket endast i undantagsfall ger moiré i resultatet.

Läs vår heltäckande recension av Panasonic Lumix G80

9. Sony Cyber-shot RX10 IV

En finfin resekamera med utmärkt video - men smakar det så kostar det

Typ: Kompakt | Sensorstorlek: 1 tum CMOS | Upplösning: 20,2 MP | Objektiv: 24-600 mm, f/2,4-4 | Sökare: EVF | Skärm: 3 tum vinklingsbar skärm 1 440 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 24 | Video: 4K | Användarnivå: Mellan/Avancerad

Utmärkt objektiv

Stort utbud av bildhastigheter

Inget inbyggt ND-filter

Dyr

Om du letar efter en kraftfull allt-i-ett-kamera kan det inte bli fel med Sonys strålande RX10 IV. Ett långt och snabbt 24-600mm f/2,4-4 zoomobjektiv samarbetar med en 1 tums 20,2 MP-sensor och snabbt 315-punkts AF-system, vilket ger en otroligt mångsidig kamera. Den gör ingen besviken när det gäller video heller, med filmning i 4K UHD med 1,7x mer information än vad som faktiskt krävs utan pixelbinning innan nedsampling till 4K för kvalitetens skull. Detta med en maximal bithastighet på 100 Mbps och du kan också öka kameran upp till 960 bps för slow motion-inspelning. Allt detta stöds av en äkta HDMI-utgång, zebra-mönster och både mikrofoningång och hörlursuttag. Du får också en S-Log2 gammaprofil och bildprofiler (som går att justera), och Sonys Gamma Display Assist-läge som hjälper att få en bättre uppfattning om hur den balanserade filmen skulle kunna se ut. Den är inte billig, men den är också ensam i sitt slag.

Läs vår heltäckande recension av Sony Cyber-shot RX10 IV

10. Sony Cyber-shot RX100 VI

Du får betala mycket, men här finns inte mycket att klaga på

Typ: Kompakt | Sensorstorlek: 1 tum CMOS | Upplösning: 20,2 MP | Objektiv: 24-200mm f/2,8-4,5 | Sökare: EVF | Skärm: 3 tum vinklingsbar skärm 921 000 punkter | Max antal bilder per sekund: 24 | Video: 4K | Användarnivå: Mellan

Superb video i 4K

24 bps med AF/AE

Ingen ingång för extern mikrofon

Dyr för en kompaktkamera

Sony har haft stor framgång med sin RX100-serie och den senaste – RX100 VI – tar vid där version V lämnade. Film spelas in med 1,7x mer information än vad som krävs och nedsamplas senare till 4K. Du kan spela in med upp till 30bps och dra nytta av den steglösa kontrollringen runt objektivet, medan stödfunktionerna inkluderar en S-Log2-gammaprofil, fokusering, zebra-mönster och slow-motion-inspelning. På en sån här liten kamera får du såklart inte mikrofoningång eller hörlursuttag. Ändå får du Sonys utmärkta hybrid AF-system för fokusering. Lägg till en högkvalitativ EVF, ett mångsidigt 24-200mm zoomobjektiv, en vinklingsbar pekskärm och en super-snabb bildmatningshastighet med 24 bps. Det är rätt så förvånande att ett sådant kraftpaket fortfarande får plats i fickan. Priset är betydande, men om det ligger över din budget finns det fortfarande RX100 IV, som ger dig 4K och en hel del av tekniken från RX100 VI till ett lägre pris.

Läs vår heltäckande recension av Sony Cyber-shot RX100 VI