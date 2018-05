Ataris splitter nye spillkonsoll kan nå forhåndsbestilles

Ataris kommende konsoll, Atari VCS, kan nå forhåndsbestilles.

Slippdatoen er foreløpig satt til midten av 2019, og med dette er det legendariske spillselskapet ute etter å reetablere sin fordums prakt på maskinvarefronten. Den retro-inspirerte konsollen skal være i stand til å spille både gamle og nye spill, ha diverse internettbasert funksjonalitet samt støtte for UHD og HDR.

Etter en eiendommelig kampanje via Indiegogo i fjor, der Atari spurte om penger til å utvikle konsollen, har pengene sakte men sikkert sevet inn på kontoen, og fasiten er foreløpig 15 ganger summen de i utgangspunktet spurte om ($100 000). Hvis man vil se alle spesifikasjonene kan man gå til Indiegogo-siden.

Hva får en for pengene?

Designet og brandingen minner om Atari 2600, konsollen fra 1977 kjent for å ha gjort spillkassetter populære. Det opprinnelige navnet på konsollen var Atari VCS, før den skiftet navn i 1982, men gjennom hele livsløpet var konsollen en suksess, og ble på tiden sett på som noe av det mest sentrale innen spillindustrien.

Av den mer moderne varianten Atari VCS finnes det nå to forskjellige modeller man kan forhåndsbestille. En standard-modell ved navn «Onyx», tilgjengelig for $199 (drøye 1600 kroner), og en litt mer staselig «Day One Collector's Edition» (med faktisk trevirke i fronten) man kan få for $299 (drøye 2400 kroner). Det blir informert om at begge kun selges i et kort tidsrom.

Selv om Atari VCS i praksis skal kunne støtte det meste av nymotens kontrollere er det slik at de som bestiller en av konsollene på kjøpet får med seg en kopi av den gamle gode Atari2600-joysticken, men også en mer moderne kontroller.

Konsollen er forskjellig fra dens rivaler ved at den kjører en spesialtilpassed Linux-versjon, hvilket muliggjør at brukere til en viss grad kan legge til og tilpasse sin egen programvare.

Stort mer vet vi dog ikke om konsollen, hvilket gjør at det er vanskelig å gi noen vurdering om hvorvidt VCS kommer til å slå an. Det er klingende mynt i nostalgi for tiden, og Atari ser ut til å anta at de vil klare å hausse opp stemningen og få med seg generasjonen som vokste opp med en eldre Atari-konsoll med på laget.