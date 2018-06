Asus viser frem futuristisk laptop med dobbel skjerm

Bærbare PC-er med dobbel skjerm er et konsept vi har hørt en del spekulasjon om i det siste, og på Computex 2018 har Asus tatt tyren ved (de doble) hornene med avsløringen av Project Precog.

Den nye maskinen er ifølge Windows Central bare en konsept-modell foreløpig, men Asus planlegger å lansere den for salg i 2019.

Navnet Project Precog henspeiler mot at Asus bruker AI-teknologi til å avgjøre hva du bruker maskinen til til enhver tid. Den ekstra skjermen (som erstatter det tradisjonelle tastaturet) kan dermed fungere som et virtuelt tastatur ved siden av for eksempel chat- og videovinduer, mens AI-en bruker avstandssensorer til å gjenkjenne hendene dine og plassere tastaturet på riktig sted.

Kobler du et fysisk tastatur og en mus i maskinen, vil den derimot fjerne det virtuelle tastaturet og gi deg mer skjermplass til andre ting.

En annen mulighet er å plassere maskinen på siden, og bruke de to skjermene vertikalt med et eksternt tastatur.

Tanken er altså at dette skal være en veldig fleksibel hybridmaskin som tilpasser seg dine behov i ulike situasjoner, og AI-teknologien skal gjøre at alt skjer automatisk.

En storslått visjon

På papiret er dette en storslått visjon, og Project Precog kan vise seg å bli noe ganske unikt. Samtidig er produktet langt fra ferdig, og Asus lot ikke folk utforske eller prøve ut maskinen i praksis på Computex. Dermed er det vanskelig å si om konseptet vil holde det det lover og leve opp til forventningene.

Det er likevel verdt å nevne at det finnes en voksende interesse for slike bærbare maskiner med dobbelskjerm, og ryktene har gått lenge om at Microsoft jobber med noe lignende. Senest i forrige uke hørte vi også spekulasjoner om at Dell jobber med en ARM-basert bærbar maskin med dobbel skjerm.

Selvfølgelig har vi allerede modeller som Lenovo Yoga Book på markedet, som byr på et unikt digitalt tastatur som kan transformeres til en virtuell skisseblokk du kan tegne og skrive med penn på.

Men Project Precog tar konseptet mye lenger.