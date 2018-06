Asus Project Precog er en dual-screen AI-styret laptop fra fremtiden

På det seneste har vi hørt en del omkring konceptet med en dual-screen bærbar, og på den netop afviklede Computex 2018 tog Asus tyren ved hornene med afsløringen af Project Precog.

Der er tale om en dual-screen hybrid notebook, og som Windows Central beskriver det, så er der på nuværende tidspunkt stadig tale om et udviklingskoncept. Asus regner dog med at være klar til lancering i 2019.

Navnet er Project Precog, og Asus bruger tilsyneladende AI-teknologi til at lade maskinen forudse, hvad brugeren har behov for. Skærm nummer to erstatter det traditionelle tastatur og kan fungere som virtuelt tastatur eller for eksempel som chat- eller video-vindue, hvor AI-teknologien sørger for at placere tastaturet, hvor du har brug for det.

Tilslutter man et fysisk tastatur - eller en mus - sørger AI for at smide det virtuelle tastatur væk og i stedet bruge pladsen til andre formål. Der er forskellige muligheder for brug af skærmene; for eksempel kan man rejse dem op i portræt-mode og arbejde videre med et eksternt tastatur.

Den generelle idé med Project Precog er at skabe en fleksibel hybrid-notebook, der via den indbyggede AI-teknologi hurtigt kan bruges i forskellige miljøer.

Visionær tanke

I teorien er det en imponerende visionær tanke, der ligger bag ideen, og Project Precog kan sagtens gå hen at blive til noget spektakulært. Den er selvfølgelig stadig på et tidligt stadie, og Asus gav ikke tilskuerne tilladelse til at pille ved maskinen, så vi er nødt til at vente med at se, om de gode tanker udmønter sig i et reelt stykke værktøj.

Der er bestemt interesse fra mange sider for konceptet, og rygterne siger, at Microsoft også har planer om noget tilsvarende, ligesom Dell siges at være på vej med en dual-screen ARM-baseret notebook.

Der findes selvfølgelig allerede hardware som Lenovo Yoga Book på markedet, men projekter som Project Precog er i en helt anden boldgade.