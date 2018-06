«Assassin's Creed Odyssey» bekreftet av Ubisoft i forkant av E3 2018

[Oppdatering: Slik ble det, altså. Kort tid etter at man fikk nyss om reklamemateriellet knyttet til spillet kom Ubisoft med en respons; den beste de kunne komme med, egentlig — «Assassin's Creed Odyssey» ble bekreftet som neste spill i serien, og det vil bli vist frem på årets E3-messe.]

See you at E3! pic.twitter.com/03NTPhCkCfMay 31, 2018

Under følger originalhistorien:

Det florerer av kunngjøringer og lekkasjer i forkant av E3, og den nyeste av disse har muligens avslørt neste spill i Assassin's Creed-serien: «Assassin's Creed Odyssey».



Den franske siden Jeuxvideo har lagt ut et bilde av en nøkkelring som later til å være en del av markedsføringen til et spill ved navn «Assassin's Creed Odyssey». Nøkkelringen viser tilsynelatende hjelmen til en soldat fra antikkens Hellas, hvilket burde tyde på at antikkens Hellas kommer til å ta over for antikkens Egypt som spillområde i neste spill.

Dette kommer ikke akkurat bardus på. Siden 2016 har det versert rykter (via GamingBolt) at den nye retningen i Assassin's Creed-universet ville være en trilogi som førte spilleren fra antikkens Egypt, via antikkens Hellas, for så å avslutte i antikkens Roma.

Exploring the ancient world

Ryktet om at det neste spillet i serien ville ta turen til antikkens Hellas gjenoppsto tidligere i år da Comicbook mente å ha kilder i kontakt med Ubisoft som bekreftet den nye settingen. Reklamemateriellet vi ser her i dag passer dermed fint sammen med alle de foregående ryktene.

Dette er heller ikke første gang en slik type lekkasje skjer med Assassin's Creed-serien før en E3-messe. I fjor fikk vi servert «Assassin's Creed Origins» med dets egyptiske setting via en lekkasje av en t-skjorte laget i promoteringsøyemed.

Selvsagt har det seg også slik at uten noen offisiell bekreftelse fra Ubisoft, så er vi ikke sikre på hvorvidt denne nøkkelringen (eller noen av de andre ryktene, for den saks skyld) er reelle eller ei. Det er rimelig sannsynlig at vi på en eller annen måte kommer til å nøste opp i dette under Ubisoft-konferansen på E3 om et par uker.