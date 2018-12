ARM erklærer krig mot Intel i kampen om prosessorer i bærbare PC-er

ARM er ute med krasse ord når det gjelder hvordan deres prosessorer yter i forhold til Intels i laptop-verdenen.

I et planleggingsdokument for selskapets prosessorer, tilgjengeliggjort via en pressemelding med temaet «akselererende laptop-ytelse», sier ARM at de forventer å kunne tilby ytelsesforbedringer på 15 % per år frem mot 2020.

ARM bemerker at dette innebærer at utviklingen går raskere enn det Moores lov tilsier, og delte i samme slengen en graf som viser at den nylig avdukede Cortex-A76-prosessoren ligger på omtrent samme ytelsesnivå som Intels Core i5-7300U (en CPU myntet på bærbare PC-er). – og at de forestående Deimos- (2019, 7 nm-prosess) samt Hercules-prosessorene (2020, 7 nm og 5 nm) kommer til komfortabelt å suse forbi ytelsen til Core i5.

Likevel, som Engadget (som skrev om dette først) påpeker, ARM er selvsagt ikke helt upartiske i sine uttalelser. Sammenligninger blir ikke gjort med Intels åttendegenerasjonsprosessorer, og videre har én spesifikk ytelsestest strategisk blitt valgt ut som eksempel.

Selvsagt forventer man en markedsføringsvinkling under slike lanseringer, men det er klart at ARM beveger seg raskt i riktig retning, og at detaljene som ble delt kan gi Intels ingeniører grunn til skjelve litt i buksene når det gjelder laptop-markedet.

Den utjevnende faktoren

ARM sa at de forventer at de vil «jevne ut forskjellen i ytelse til masseproduserte laptop-prosessorer fra konkurrentene».

Selskapet la til at: «ARM POP IP allerede bidrar til å få ytelse på høyde med bærbare-PC-er på 7 nm SoC-er baserte på Cortex-A76 ved å gi våre partnere muligheten til å dytte klokkefrekvensen forbi 3,0 GHz og opp til 3,3 GHz, med et strømforbruk som ligger på omtrent halvparten av det masseproduserte x86-prosessorer ligger på.»

Naturlig nok tok ARM seg tid til å understreke at fordi man raskt beveger seg mot en verden med 5G, og at ARM-baserte «alltid koplet på»-bærbare PC-er med Snapdragon SoC-er i økende grad kommer til å kunne tilby ikke bare mer ytelse, men mindre strømforbruk og bedre batteritid, samt muligheten til å fremprovosere tynnere og lettere bærbare PC-er og 2-i-1-maskiner.

Det er dog et stykke igjen til slike maskiner i praksis. I alle fall om man skal dømme etter dagens Snapdragon-bærbare, slik som eksempelvis Asus NovaGo (avbildet), som vi ikke var særlig imponert over når det gjaldt verken ytelse eller enkelte andre deler av maskinvaren (tastaturet spesielt).